El equipo de 'Salvados' logró una entrevista con el antiguo jefe del CNI que consiguió poner fin al chantaje de Bárbara Rey al rey Juan Carlos I, Alberto Saiz. Este le confesó a Gonzo en qué consistían las acciones para mantener callada a la exvedette. "Había un chantaje sobre la mesa y no de dinero público. Pero bueno, se estaban haciendo determinadas acciones en favor de la susodicha persona, de manera que tuviese acceso a algún contrato de trabajo, alguna publicidad o alguna cosa de esto", relató el extrabajador de Inteligencia.

Bárbara Rey y Alberto Saiz

Acto seguido, le explicó al periodista qué podía ocurrir si no se llevaba a cabo este trato de favor: "Cabía la posibilidad de que alguien dijese que había habido una relación íntima", añadió Saiz sobre la relación de la actriz y el emérito. El exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia afirma que se encontró con una "situación totalmente insostenible". "Yo creo que el CNI no estaba para esas cosas y, sencillamente, cerramos aquel capítulo. Se dejaron de oír los posibles chantajes que hubiese, se dejaron de hacer las posibles acciones de influencia", aseguró Saiz.

Gonzó aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre las notas del que fue jefe de los espías, Emilio Alonso Manglalo, en las que afirma que se le "pagó 25 millones de pesetas, se le consiguió un contrato en Televisión Española y luego se llegó al acuerdo de pagarle otros 600 millones de pesetas durante 10 años", dinero que "salía del CNI". Saiz se encargó de desmentir que, bajo su conocimiento, saliese dinero público para Bárbara Rey.

"Pudo salir de donantes externos", dejando en el aire la procedencia del dinero. El periodista le preguntó si estos podían ser "amigos del Rey" o si, al menos, se podía saber "a qué mundos pertenecían". Sin embargo, el exjefe del CNI no quiso pronunciarse al respecto: "Ya ni me acuerdo", aseguraba. Saiz quiso dejar claro que el fin de los chantajes llegó gracias a él: "Mi intervención es decir 'se han acabado las acciones de influencia, aquí no hay nada', y se acabó", concluyó.

Corinna, el otro gran chantaje

El exdirector del CNI confesó que el rey Juan Carlos I le pidió que "escuchara" a Corinna para ayudarle con uno de sus negocios. La empresaria "pretendía organizar una conferencia internacional en España con el motivo de la lucha contra la falsificación", "en el ámbito del Palacio Real y que fuese presidida por el Rey", narró Saiz.

Este le explicó a Gonzo que les pareció "totalmente inapropiado, inadecuado y fuera totalmente de contexto", por lo que no aceptaron el negocio de la alemana. También reveló que Larsen "reaccionó violentamente" contra él, como si hubiese sido "el malo de esta película". Además, Saiz aseguró que ese fue su segundo y último encuentro con la empresaria.