Antena 3 emitirá el especial 'Tu cara me suena: Encarando la final' el domingo 22 de noviembre

En marzo de este mismo año, la octava edición de 'Tu cara me suena' emitió su undécima gala en Antena 3, en pleno estado de alarma en España por el coronavirus. Una cita en la que Nerea Rodríguez se convirtió en la ganadora gracias a su imitación de Elsa, de la película "Frozen" y que se convirtió en la última emisión de la edición ante el confinamiento que impidió realizar el resto de grabaciones. La situación dejó así a Atresmedia con la tarea pendiente de concluir la temporada con un nuevo ganador, algo que parece estar cada vez más cerca de emitirse en su principal cadena.

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena 8' en la Gala 11

Desde entonces, han pasado varios meses hasta que, por fin, el talent show comunicó, a pocos días de concluir el mes de octubre, su decisión de grabar la recta final de la octava edición la primera semana de noviembre, aplicando todas las medidas de seguridad pertinentes. Antes del ansiado regreso y al haber pasado tanto tiempo desde la última gala, Atresmedia ha querido aprovechar para calentar motores de cara a la final, con la emisión de un programa especial que recopilará los mejores momentos de la edición, bajo el título 'Tu cara me suena: Encarando la final', y que se estrenará el domingo 22 de noviembre a las 22.00h en Antena 3.

"Este domingo, toma apuntes y ve preparándote porque muy pronto llega la recta final de 'Tu cara me suena'", compartió la cuenta oficial de Atresmedia, al anunciar la emisión de este programa especial. De este modo, Antena 3 recordará así algunas de las actuaciones más memorables de la edición, en una única emisión que parece ser un aperitivo antes del inminente estreno de las cuatro entregas finales previstas, una de las cuales ya fue grabada antes de que el formato optara por detener la emisión a causa del confinamiento tras la irrupción del coronavirus en España.

Cambios a causa del Covid-19

Hace algo más de una semana, diversos miembros del equipo del formato producido por Gestmusic comenzaron a compartir en redes las primeras imágenes del arranque de las grabaciones en un plató en el que se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad pertinentes para evitar posibles contagios. Entre ellas, se ha optado por establecer una distancia de seguridad entre los miembros del jurado, algo de lo que Àngel Llàcer se "quejó" a través de las redes, en tono de broma.

"¡Hemos vuelto a 'Tu cara me suena'! Mira, ¿sabéis qué ha pasado? Como hay que mantener las distancias de seguridad (...) ¡a mí me han puesto separado! ¡En una puta butaca, apartado! Empezamos así, ¡Ya hemos vuelto! ¡Sí!", afirmaba el juez del talent show, desvelando así una de las medidas que adoptará el programa en esta nueva etapa, cuya final aún está pendiente de confirmar si se emitirá en directo o, por el contrario, se grabará previamente, algo que no ocurría en las ediciones anteriores.