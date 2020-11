El antes y el después de Aurah Ruiz, tras pasar por quirófano en varias ocasiones

Aurah Ruiz es una de las celebrities de Telecinco que más operaciones y retoques estéticos se ha realizado en los últimos años. La novia de Jesé Rodríguez, con el que volvió recientemente, comenzó su paso por la televisión en 'Mujeres y hombres y viceversa' pasando por 'Gran Hermano VIP' hasta convertirse en una de las influencer que tienen canal propio en la plataforma de vídeo de Mediset, Mtmad. La canaria de 31 años es toda una aficionada a la cirugía estética y suele pasar por quirófano cada vez que quiere modificar algo de su cuerpo.

Aurah Ruiz en 'Mujeres y hombres y viceversa' y en su canal de Mtmad

Después de haber sido criticada duramente por muchos usuarios de las diferentes redes sociales, la joven ya no se oculta y habla abiertamente del tema. Desde que fue pretendienta en 'Mujeres y hombres y viceversa' en 2014, Aurah Ruiz ha experimentado una transformación completa y tal ha sido el cambio que no parece la misma persona tras todas las operaciones que se ha realizado a lo largo de los años. Su paso por los quirófanos empezó cuando tenía 24 años para realizarse un aumento de pecho. La exconcursante de 'GH VIP' acabó muy contenta con su operación. No obstante, la canaria comenzó a experimentar dolores y al hacerse una ecografía averiguaron que las prótesis estaban dañadas, por lo que tuvo que realizarse una nueva intervención.

También es una gran aficionada al uso del bótox y el ácido hialurónico en las diferentes zonas de su rostro. Aurah se ha retocado la nariz, el mentón, los labios y la cara en general con estos productos. A pesar de que no tiene reparos en realizarse dichos cambios y suele quedar satisfecha con el resultado, la verdad es que ha tenido más de una mala experiencia. En una ocasión, la canaria sufrió una reacción fuerte al someterse a un aumento de labios y tal fue la hinchazón que sufrió la influencer, que tuvieron que utilizar una inyección antiinflamatoria para solucionárselo. A pesar del mal rato que pasó, la pareja de Jesé Rodríguez se ha vuelto a realizar el mismo tratamiento en varias veces.

Una liposucción innecesaria

La canaria ha explicado en su canal "Original Aurah Ruiz", que se realizó una operación de la cual se arrepiente actualmente: una liposucción. Ruiz explica que siempre ha tenido un complejo con sus "chichas" en los costados y ha realizado todo tipo de soluciones para quitárselo desde hacer deporte, masajes e incluso pincharse cosas. Sin embargo, su obsesión llegó a tal punto que tomó la decisión de someterse a una nueva operación para acabar con ello, a pesar de que su doctor le dijo que estaba demasiado "flaca" para hacérselo. Pasando de las advertencias de su cirujano, la influencer se lo hizo y actualmente tiene una enorme cicatriz en la zona de la cintura: "Parece que me he caído de una moto. No me voy a poder quitar jamás esta cicatriz", mostró su arrepentimiento.