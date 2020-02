Christofer le fue infiel a Fani antes de 'La isla de las tentaciones', según Aurah Ruiz

Es innegable que Fani y Christofer se han convertido en los auténticos protagonistas de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Ambos han dado mucho de qué hablar y es que el idilio que ella protagonizó con Rubén, uno de los tentadores del reality, monopolizó parte de las tramas del mismo. Esta relación provocó que Christofer se pasase todas las entregas totalmente derrumbado; eso sí, ha logrado que su grito desesperado sea ya un fenómeno social. Y es que pocos no conocen en nuestro país el ya icónico "¡Estefanía!", que tal y como confesó en 'El debate de las tentaciones', a él le sigue doliendo.

Fani y Christofer en 'La isla de las tentaciones'

Pues bien, Aurah Ruiz, la celebrity y exconcursante de realitys, ha decidido desmontar de una vez por todas a Christofer. Lo ha hecho en el último vídeo publicado en su canal oficial en la plataforma de vídeos de Mediaset España. En unas imágenes en las que ha ido explicando las cosas a las que está enganchada y las que odia, ha confesado que es totalmente fan de 'La isla de las tentaciones'. "¡Estamos todos súper enganchados! Ahí todos están mete que saca todo el día", empieza diciendo Ruiz, para después hablar directamente de Christofer, al que afirma que buscó en redes sociales para poder hablar con él ya que "me daba mucha pena".

Pero en un inesperado giro de los acontecimientos, Aurah decide atacarle de forma directa: "Yo hasta tenía ganas de hablar con él pero, ¿sabéis que os digo? ¡A saber lo que tú tuviste que hacer para ella entrase en el reality, hiciese lo que hizo y tú después la perdonaras, significa que tú sí hiciste algo, alguna cosa tuviste que hacer antes para perdonarlo después". En este momento, parece que todo lo que dice Ruiz son simplemente conjeturas y que no tiene ningún tipo de información oficial. Algo que rectifica segundos después, cuando da detalles de una presunta infidelidad que sí habría cometido Christofer antes del estreno del espacio de Mediaset España.

La información de Aurah Ruiz

"A mí me han soplado por ahí que ella te pilló unos mensajes, unas llamadas... con una compañera de trabajo. Sí, esto es una confidencia pero la voy a dar yo", empieza diciendo la chica, lanzando el bombazo y que si esta información es cuerta, lo que hizo Fani podría ser parte de una venganza de esta a su novio. "Ella entró en la isla y te la devolivó por todos los lados, vamos, le entró por todos los lados", sigue diciendo Aurah, entre risas, bromeando así con las relaciones sexuales que Fani y Rubén tuvieron en el programa. La chica optó por no dar más detalles aunque no sorprendería que pronto la veamos en un plató contando todo lo que presuntamente hizo Christofer meses atrás.