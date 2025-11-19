Por Beatriz Prieto |

El miércoles 19 de noviembre quedó marcado en el ámbito televisivo por el inesperado despido de Alessandro Lequio de Mediaset, a raíz de las acusaciones que Antonia Dell'Atte había lanzado en su contra por malos tratos. Todo un bombazo que pilló al equipo de 'No somos nadie' en plena recta final, momento en el que, tras superar la sorpresa y la emoción iniciales, el programa de Ten se puso en contacto con la italiana para conocer su primera reacción.

Por mediación de Carlota Corredera, a quien la italiana ya había respondido con un audio, 'No somos nadie' llamó en directo a una emocionada Dell'Atte que no tardó en contestar y reconocía que "estoy llorando": "Treinta y ocho años... toda la prensa cómplice, toda la prensa cómplice". "Lo he hecho todo sola. ¿Sabes quién me ha ayudado a mi? Dios. Hoy me he despertado y me ha dicho: 'Ponte la corona de la victoria'", añadía la exmodelo, tras recuperarse un tanto.

María Patiño y Arnau Martínez, sorprendidos al conocer el despido de Alessandro Lequio en 'No somos nadie'

Dell'Atte insistió en que "toda la prensa" había sido "cómplice", antes de asegurar que "he perdonado a todos". "Yo sé que los periodistas tienen que comer, y lo respeto, pero tener un monstruo sentado al lado y censurar a todos los periodistas... Pero yo perdono todo, no quiero venganza", aseguró la exmodelo. Asimismo, la italiana reconoció estar "brindando con un vaso de vino": "Grazie, grazie, grazie a Dios. He esperado treinta y ocho años. Tengo que disfrutar con mi familia y con mi hijo, que siempre me ha apoyado, mi gran y único amor".

Antonia Dell'Atte se pronuncia sobre el despido de Alessandro Lequio en 'No somos nadie'

"Apoyad a todas las víctimas"

, declaró además Dell'Atte, antes de destacar que la labor de El País "ha sido fundamental, porque hemos dado en el centro, porque", dada la publicación de su entrevista en dicho medio de hace algo más de un mes, junto al hecho de que "yo lo tenía todo atado". "Cuando me ha llamado mi abogado, he dicho: '¿Qué?'", añadía la italiana.

Tras desvelar que había estado hablando "con mi madre, con mi familia, con mi hijo", Dell'Atte calificó lo ocurrido como "una victoria de la verdad" y se limitó a asegurar que "mi hijo sabe que lo he protegido" cuando le preguntaron por su reacción. Ante la cuestión de "cómo crees que ha recibido esta noticia Ana Rosa", la exmodelo no pudo contener una carcajada: "Un día hablamos con más humor. Tú la conoces mejor que yo".

"Apoyad a todas las víctimas. No hay víctimas de serie A ni de serie B", animó además Dell'Atte, quien señaló que "es una victoria de todas las mujeres, sobre todo de las que han muerto, que no han tenido voz, de todas las mujeres que ha sido asesinadas por la mano de un hombre". Una conversación que la italiana remató admitiendo que su otro "objetivo" era la propia Ana Rosa: "Si ella quiere la salvación del alma, se puede salvar. No es una venganza, ha sido una lucha por la verdad".

*Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico 016-online@msssi.es. En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016*