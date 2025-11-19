Mediaset despide a Alessandro Lequio tras examinar las acusaciones de Antonia Dell'Atte por violencia machista

Por Beatriz Prieto |

Con varias décadas de carrera televisiva a sus espaldas, Alessandro Lecquio ha recibido este miércoles 19 de noviembre un duro varapalo profesional, a raíz de las acusaciones que Antonia Dell'Atte ha reiterado recientemente en su contra: el colaborador ha sido despedido de Mediaset y Unicorn Content, lo que pondría fin a sus intervenciones en el programa 'Vamos a ver' donde hasta ahora trabajaba.

Tal y como recogen en El País y ha podido confirmar FormulaTV, la decisión de la productora de Ana Rosa Quintana de poner fin a la relación laboral con Lequio llega tras la revisión, por parte de Mediaset, de la documentación judicial que Dell'Atte ha entregado sobre la causa que el propio colaborador abrió contra la exmodelo por tacharlo de maltratador en público, hace veinte años.

En concreto, los indicios de maltrato que se reflejarían en un auto de 2005 habrían propiciado el despido de Lequio, a pesar de que el colaborador no fue entonces condenado a nivel judicial. Dicha decisión se habría comenzado a fraguar el martes18 de noviembre, tras lo cual, al día siguiente, Mediaset se reunió con Unicorn Content para consensuar el fin del contrato de Lequio, a quien habrían comunicado su despido esta misma tarde.

El relato de Antonia Dell'Atte

Antonia Dell'Atte

La marcha del colaborador, además,contra quien fue su pareja en los años 90. En dicha entrevista, de hecho,, dado que Dell'Atte había aportado pruebas suficientes a ojos de la justicia que demostraban que no mentía al calificar a Lequio de maltratador.

"Siempre he dicho la verdad. Pero sin pruebas, como no hay muchas veces, el verdugo se puede convertir en víctima", declaraba la italiana, quien por suerte había "encontrado esas cartas que él reconoció ante el juez que escribió", donde Lequio reconocía los malos tratos y que la libraron de tener que "resarcirlo económicamente". Una entrevista en la que, además, Dell'Atte cargaba duramente contra Telecinco, dado que "tenéis pruebas suficientes para que esa persona no esté sentada en un programa de 'máxima audiencia'" y pedía que lo apartaran de la televisión.