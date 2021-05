Hace unas semanas, Antonio Canales protagonizó un polémico momento al aprovechar unas nominaciones de 'Supervivientes' para aclarar la supuesta relación de familiaridad que le uniría con Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco. El bailaor entonces aseguró que, a pesar de que se conocen de toda la vida, Fidel sólo habría estado en su casa en tres ocasiones, una versión que choca de pleno con lo que contó la hija de Rocío Jurado en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Antonio Canales en "Supervivientes: Última hora'

Por esa razón, muchos estaban esperando a que Canales abandonase los Cayos Cochinos para volviese a hablar sobre el asunto, pero no ha hecho falta que llegase a España ya que 'Supervivientes: Última hora' ha conectado en directo con el bailaor que aún se encuentra en Honduras y éste ha podido responder a las preguntas de los colaboradores del programa, entre los que se encontraba la periodista Belén Rodríguez, amiga de Rocío Carrasco.

Canales empezó la conexión afirmando que ciertas cosas se habían sacado de contexto. "Hay cosas que se sacan de contexto. "Ni yo soy un traidor, ni he mentido en ningún momento. Rociíto y el niño sí que estuvieron en mi casa. Soy amigo de la familia de Fidel de toda la vida, su madre la Chica, la mamá de Fidel trabaja en el hospital y el tío de Fidel es como mi compadre y yo soy su padrino de dos hijos suyos. Pero Fidel ha estado en mi casa tres veces", afirmó el ex-superviviente.

Una versión con muchas fisuras

"Todo lo que cuenta Rocío es mentira. Si quieren, que se sienten delante de mí Rocío y Fidel y me digan cuántas veces ha dormido en mi casa o cuantas veces ha comido en mi casa", reiteró Canales. Sin embargo, cuando Jorge Javier Vázquez señaló que Mónica, su defensora en plató, había afirmado que Fidel había estado en casa de Canales unos veinte días, el bailaor matizó su comentario: "Estuvo unos días que Rociíto me lo pidió porque ella se quedaba en el hospital. Estuvo varios días viniendo, pero en mi casa no llegó a dormir. Puede ser que estuviera mientras yo estaba fuera".

El recién expulsado también quiso aclarar que no había firmado ninguna alianza con Olga para lanzar un mensaje en favor de su marido. "A mí Olga no me ha manipulado, no la conocía de nada. Con Antonio David he hablado una vez. No me tengo que posicionar en ningún lado. Soy un hombre con palabra sincera y no voy a echar mierda ni tonterías a asuntos en los que no me tengo que posicionar. Esta es la verdad, que puede llegar al cielo y no la voy a variar", defendió Canales.