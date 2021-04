La noche del jueves 15 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su segunda gala, en la que los concursantes, además de tener que despedir a Marta de Lola, tuvieron que enfrentarse a unas nuevas nominaciones. Una ocasión en la que Antonio Canales y Olga Moreno acudieron juntos al lugar de las nominaciones, donde Jorge Javier Vázquez aprovechó para señalar la supuesta estrecha relación entre el bailaor y Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, que Canales procedió a aclarar.

Jorge Javier habla con Antonio Canales sobre Fidel Albiac en la Gala 2 de 'Supervivientes'

A pesar de que muchos apostaban por que Canales y Moreno no iban a mantener una buena relación en el concurso, dado que uno estaría a favor de Fidel y la otra con Antonio David en el "conflicto" en torno a Carrasco, lo cierto es que ambos concursantes se han llevado muy bien desde que el bailaor se incorporó al grupo de la Isla del Pirata Morgan. "Antonio tú eres amigo de Fidel Albiac", comentó Vázquez, al recibir a solas a ambos concursantes, algo que Canales no dudó en rebatir. "Vamos a ver, no soy amigo. Su tío ha trabajado siempre en la Cartuja, en la industria de la cerámica donde trabajaba mi padre, y por eso lo conozco desde pequeño", declaró el concursante.

"No soy su padrino ni amigo. Le he visto dos veces en mi vida", añadió el bailaor, tajante. Canales llegó incluso a reafirmar lo que Carrasco ya había contado en su docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': que la había acogido en su casa, tanto a ella como a Fidel, tras el grave accidente que sufrió la pareja en el año 2000. "Fue la tercera vez que lo vi en mi vida, luego no he vuelto a tener relación con él ni mucho menos. Lo conozco de Sevilla, pero conozco mucho más a su familia", explicó Antonio, tras lo cual recalcó el poco tiempo que habían pasado en su domicilio, para después marcharse a la Moraleja.

"Antonio David tiene corazón de niño"

A continuación, Antonio reconoció que "también conozco a Antonio David y a Rocío desde sus inicios", momento en el que Olga interrumpió sus explicaciones. "¿Cómo es? ¿Cómo es mi marido?", planteó la concursante a su compañero, con cierta insistencia. "La verdad es que a mí me cae muy simpático, es muy buena gente. Aunque mucha gente piensa que va de sobrado, luego tiene el corazón muy de niño", opinó Canales, quien recordó que "al primero que le comunica Rocío que se había enamorado del Guardia Civil en Chipiona es a mí, porque siempre he sido como su tito". Unas palabras que Moreno aprovechó para lanzar una discreta pulla antes de continuar con el programa: "hay tantas cosas que se dicen que no son ciertas... esta es una de ellas".