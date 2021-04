La noche del jueves 29 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su cuarta gala en Telecinco, con Alejandro Albalá, Palito Dominguín y Tom Brusse en manos de la audiencia, tras la salvación de Gianmarco Onestini en la cita del martes 27 de abril. Tras el anuncio de la eliminación de Palito, la concursante se trasladó a Playa Destierro para encontrarse con Lola Mencía y Antonio Canales, con quienes se jugó la permanencia en el reality, lo que concluyó con la despedida definitiva del bailaor.

Lara arropa a una emocionada Palito en su despedida en 'Supervivientes'

"Es muy duro estar nominado cada semana. No lo entiendo. Creo que hay gente que se lo merece más, no como yo", manifestaba Tom, antes de conocer la primera expulsión de la noche. "Estoy nerviosa, pero con muchísima más fuerza. Estoy bien, superpositiva. He tenido dos días de bajón y tengo que pedir perdón, pero ya estoy con fuerza", manifestaba Dominguín, tras lo cual aseguraba "que pase lo que tenga que pasar". "A ver si tengo suerte y me puedo salvar", declaraba por su parte Albalá. El primero en salvarse gracias al apoyo de la audiencia fue Tom, que no dudó en manifestar su gran alegría, especialmente después de haber vivido en primera persona las tres tandas de nominaciones que se han dado desde el arranque del reality.

"Muchísimas gracias por el apoyo, os quiero un montón", declaraba Brusse, entusiasmado por la "mucha energía" que recibía a través de su salvación. A continuación, Jorge Javier Vázquez procedió a comunicar la salvación de Albalá, lo que dejaba a Palito como la tercera expulsada del formato. "Les he cogido cariño a todos. Sois gente de top, no me puedo creer la suerte que he tenido de compartir esta experiencia con vosotros", manifestaba la concursante, emocionada, para después pedir a sus compañeros que "no os vengáis abajo, seguid viviéndolo por mí, por Lola y por Antonio, que ya no estaremos aquí". "Muchísimas gracias a Lara, a todos los que estáis aquí. Tenéis un equipo aquí impresionante. Esta experiencia nunca la voy a olvidar", añadía Dominguín, con lágrimas en los ojos, antes de abandonar la palapa.

"Me voy muy orgulloso"

Lola, Antonio y Palito, juntos antes de conocer la expulsión definitiva del segundo en 'Supervivientes'

"Estaba triste, ahora estoy supercontenta", confesaba Palito, después del alegre recibimiento de Lola y Antonio en Playa Destierro, donde los tres defendieron su deseo de permanecer en el programa. "Quiero seguir demostrando que soy una buena supervivientes", afirmó la leonesa, mientras que la recién llegada reconoció que "no estoy preparada para irme, tengo muchas ganas de seguir", ideas que también compartió Canales, deseoso de proseguir con el reality. "Qué pena, porque esta noche nos tendremos que despedir de uno de vosotros", lamentaba Jorge Javier, quien volvió a conectar con ellos tiempo después, para anunciar quién se despediría para siempre de la aventura.

"Se me pasan muchas cosas. Si me tengo que ir, me voy con la cabeza bien alta y siendo muy buen superviviente y dando las gracias al programa", añadía Canales. "Pase lo que pase, nos merecemos los tres quedarnos aquí. Es un sentimiento agridulce, porque estoy contenta de estar aquí", confesaba Palito, después de que Lola recordara sus momentos de flaqueza, en los que había querido abandonar, para señalar que "me apetece quedarme". Con el anuncio de la eliminación de Canales, ambas concursantes se mostraron muy emocionadas, especialmente la leonesa, tras haber pasado tantos días junto al bailaor. "Te voy a echar mucho de menos", lloró la superviviente. "He aprendido mucho de ti, siempre te estaré agradecido. Me voy muy orgulloso", afirmó Canales, tras fundirse en un abrazo con ambas antes de abandonar Playa Destierro para poner rumbo a España.