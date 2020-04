Antonio David y el padre de Yiya se enzarzan en una bronca: "A Rocío Flores la han criado en una burbuja"

Si tuviéramos que hacer un repaso de enemigas íntimas en 'Supervivientes 2020', el primer puesto lo ocuparían Yiya y Rocío Flores. Las dos concursantes no se pueden ni ver y protagonizan un enfrentamiento tras otro en la isla. El último vino de su reencuentro, cuando Flores acabó con un ataque de ansiedad, y en de la prueba de esfuerzo del pasado 2 de abril, en donde casi se desmaya.

Antonio David Flores y el padre de Yiya en 'Sálvame'

Pero la enemistad ha viajado de Honduras a España, situándose en el plató de 'Sálvame', donde los padres de ambas han protagonizado un cruce de acusaciones y críticas hacia el comportamiento de la hija del otro. "El comportamiento de Yiya con Rocío no fue el más adecuado desde el resort. Ella la atacó porque sabía que así iba a tener vídeos", sentenciaba Antonio David Flores, respondiendo a Juan Carlos, el padre de Yiya, quien aseguraba que no conocían a su hija y que "los que han convivido realmente con ella no la han nominado".

"Hemos visto semana tras semana cómo se retroalimentaba de ella", afirmaba Flores. "Cada vez habla más y más de Rocío y no precisamente en un tono agradable, sino todo lo contrario". Juan Carlos defendía a su hija, asegurando que no se han visto las caras que muchos compañeros aseguran que la nieta de Rocío Jurado pone. "Yo veo lo que sacan, no lo que no ha salido", respondía el padre de Yiya a la acusación de Flores de que la hija de él menospreciaba a la suya.

Criadas en burbujas y respeto

Antes de finalizar la conexión que Juan Carlos realizaba por videollamada con Jorge Javier Vázquez y el resto del equipo de 'Sálvame', este pedía la palabra para aclarar unas cuantas cosas más: "Antonio David siempre está diciendo que si mi hija tiene inquina a la suya y aquí la única persona que ha demostrado eso ha sido Antonio David a mi hija". Lejos de calmar los ánimos, la conversación fue encendiéndose más y más: "Estoy siendo demasiado benévolo con su hija", aseguraba el ex de Rocío Carrasco.

Esta afirmación era negada por Juan Carlos, quien aseguraba que tendría que meterse con ella cuando estuviera en un plató y pudiera defenderse y no en esta situación. "Yo no tengo que meterme con su hija, ella se retrata con sus acciones", soltaba Antonio David Flores. "A Rocío se la ha criado en un ambiente como una burbuja", apostillaba el padre de Yiya. Esta acusación despertaba la ira de Flores, quien zanjó su aportación: "A mi hija no se la ha criado en una burbuja, sino en una casa con más respeto que en la suya".