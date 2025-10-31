FormulaTV
Antonio Naranjo se pone una máscara de payaso en Telemadrid para "desmontar el circo de Pedro Sánchez"

El presentador también criticó al presidente del Gobierno por asegurar que la cadena pública madrileña forma parte de la "maquinaria del fango" del PP.

Antonio Naranjo se pone una máscara de payaso en Telemadrid para "desmontar el circo de Pedro Sánchez"
©Telemadrid
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 31 Octubre 2025 16:33 (hace 5 horas)

La comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez por la comisión de investigación del caso Koldo ha sido objeto de los análisis de los magacines. Sus enfrentamientos en la Cámara Alta con algunos grupos políticos ha derivado en varias frases para el recuerdo, como que la comisión de investigación es un "circo".

Esta definición realizada por el presidente del Gobierno ha sido llevada al extremo por Antonio Naranjo en 'El análisis: Diario de la noche', que ya adelantaba en un tuit que iban a "desmontar el circo de Pedro Sánchez". El presentador comenzaba su programa en Telemadrid vistiendo una máscara de payaso y bailoteando con la sintonía de 'Los payasos de la tele' de fondo. Para meterse más en el papel, se dirigía a la audiencia con un "¿cómo están ustedes?".

Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Senado
"Bienvenidos al circo de Pedro Sánchez para quien todo el que no le aplaude, sonríe y defiende es un payaso", comenzaba su discurso inicial el presentador. "Vamos a reírnos con el mayor espectáculo del mundo. Fíjense lo que traemos: los domadores de comisiones, los trapecistas de la caja B y los magos de los enchufes, los rescates y las adjudicaciones de obra pública", afirmaba con sarcasmo.

El presentador continuaba su alegato, todavía con la máscara puesta: "Hoy hablaremos con jueces, con periodistas y, como homenaje al presidente, con Fofito. Qué divertido, ¿verdad?". Justo aquí, se quitaba la máscara de la cara y dejaba de sonar la sintonía del mítico programa infantil de fondo: "Pues miren, no tiene ninguna gracia y los payasos son bastante más dignos que algunos políticos".

Antonio Naranjo presenta &#39;El análisis: Diario de la noche&#39; en Telemadrid
Críticas en redes sociales

Esta surrealista situación vivida por Antonio Naranjo en la televisión pública de la Comunidad de Madrid ha despertado numerosas críticas en redes sociales, especialmente por el hecho de tratarse de una televisión pagada con los impuestos de la ciudadanía. Es más, incluso Óscar Puente, ministro de Transportes, ha aprovechado para contraatacar: "Nunca olvidemos que los que han llevado a las televisiones públicas autonómicas a este nivel de degradación son los que se rasgan las vestiduras con TVE".

Ataque a Telemadrid

En otro comentario durante la comisión de investigación, Pedro Sánchez se refirió a Telemadrid como parte de "la máquina del fango" del Partido Popular. Como era de esperar, Antonio Naranjo también replicó ante este comentario: "Lo que sí ha tenido tiempo es de atacar e insultar a este programa y a esta cadena, y no sé si a este triste payaso, por entrevistar a Víctor de Aldama".

