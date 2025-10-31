Por Fernando S. Palenzuela |

La comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez por la comisión de investigación del caso Koldo ha sido objeto de los análisis de los magacines. Sus enfrentamientos en la Cámara Alta con algunos grupos políticos ha derivado en varias frases para el recuerdo, como que la comisión de investigación es un "circo".

Esta definición realizada por el presidente del Gobierno ha sido llevada al extremo por Antonio Naranjo en 'El análisis: Diario de la noche', que ya adelantaba en un tuit que iban a "desmontar el circo de Pedro Sánchez". El presentador comenzaba su programa en Telemadrid vistiendo una máscara de payaso y bailoteando con la sintonía de 'Los payasos de la tele' de fondo. Para meterse más en el papel, se dirigía a la audiencia con un "¿cómo están ustedes?".

Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Senado

"Bienvenidos al circo de Pedro Sánchez para quien todo el que no le aplaude, sonríe y defiende es un payaso", comenzaba su discurso inicial el presentador. "Vamos a reírnos con el mayor espectáculo del mundo. Fíjense lo que traemos: los domadores de comisiones, los trapecistas de la caja B y los magos de los enchufes, los rescates y las adjudicaciones de obra pública", afirmaba con sarcasmo.

Antonio Naranjo presenta 'El análisis: Diario de la noche' en Telemadrid

Críticas en redes sociales

El presentador continuaba su alegato, todavía con la máscara puesta: "Hoy hablaremos con jueces, con periodistas y,. Qué divertido, ¿verdad?". Justo aquí, se quitaba la máscara de la cara y dejaba de sonar la sintonía del mítico programa infantil de fondo: "Pues miren, no tiene ninguna gracia y".

Esta surrealista situación vivida por Antonio Naranjo en la televisión pública de la Comunidad de Madrid ha despertado numerosas críticas en redes sociales, especialmente por el hecho de tratarse de una televisión pagada con los impuestos de la ciudadanía. Es más, incluso Óscar Puente, ministro de Transportes, ha aprovechado para contraatacar: "Nunca olvidemos que los que han llevado a las televisiones públicas autonómicas a este nivel de degradación son los que se rasgan las vestiduras con TVE".

Para lo que habéis quedado, dios mío JAJSJSJKDKD



Mira que la gestión del PSOE es grotesca en muchos aspectos, pero es que con esta oposición y esta derecha van a gobernar hasta que ellos quieran, el nivel es paupérrimo... — Cristian (@CrisVanGuez25) October 30, 2025

Ay rtve con el dinero de todos haciendo esto! Oh wait que es @telemadrid el amigo de @IdiazAyuso con el dinero de todos los madrileños — Oscar F. Sheriff (@OscarFdez) October 31, 2025

Que cosas, creía que hablaba del gobierno de Aznar. Comisiones, enchufes y caja B. TeleAyuso demostrando el porque de los payasos de la tele. Y mientras el resto de medios de la derecha que de lo único que pueden hablar son de la gafas del perro Sanxe mientras les mea la cara — Rafael Romero (@Rafa_Romero81) October 31, 2025

Eh, pero luego las audiencias de @rtve son falsas. Igual es que la gente prefiere ver a profesionales, para ver payasos ya está el circo. — Pablo Rubio (@Pabloski78) October 31, 2025

Cada día teleayuso se ve más imparcial y objetiva. — Norber (@nor_cle) October 31, 2025

Esto lo estoy pagando con mis impuestos y luego el PP tiene la cara de quejarse de TVE (que ni se acerca a estos niveles de degeneración). Es de coña. https://t.co/Gk2tUX8mrx — Charlitros (@Charlitros22) October 31, 2025

El dinero de los madrileños tirado literalmente a la basura... https://t.co/cji3tUp4U0 — Raff ???????????????????? (@rafaosunaz) October 31, 2025

Ataque a Telemadrid

En otro comentario durante la comisión de investigación, Pedro Sánchez se refirió a Telemadrid como parte de "la máquina del fango" del Partido Popular. Como era de esperar, Antonio Naranjo también replicó ante este comentario: "Lo que sí ha tenido tiempo es de atacar e insultar a este programa y a esta cadena, y no sé si a este triste payaso, por entrevistar a Víctor de Aldama".