Wyoming, contra Almeida en 'Liarla Pardo': "Es franquista reivindicando la figura de Franco"

El Gran Wyoming acudió al programa de laSexta, 'Liarla Pardo' con Cristina Pardo este domingo 8 de diciembre para dar su opinión sobre los cambios políticos que está sufriendo el país con la creación de nuevos partidos, como es el caso de Vox. Wyoming y su programa 'El intermedio' siempre se han mostrado plenamente contrarios a una ideología extremista de derecha y no se han cortado nada a la hora de criticar muchas de las decisiones que ha tomado o no el partido que estuviera gobernando.

El Gran Wyoming en 'El intermedio', imagen de archivo

Duro zasca a Almeida

Para él, que se formará un partido como Vox no le ha sorprendido en absoluto: "Es una escisión del PP, no es una cosa que ha surgido de la tierra en una erupción volcánica", ha comentado. Pardo ha querido saber si él cree que el partido de Abascal es fascista y este ha afirmado que lo que opine él es intrascendente pero que ellos sí lo creen y van más allá: "Representan el fascismo del siglo XII como nadie". El presentador ha aprovechado y ha incluido en este grupo al alcalde de Madrid, Almeida. Él está convencido que también lo es al haber quitado un monumento de gente que han fusilado después de la guerra: "Vox no es el único franquista. Creo que Almeida también es franquista y reivindica la figura de Franco quitando el monumento. Es un gran homenaje a Franco, probablemente para compensar la exhumación del dictador", ha argumentado. Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Cristina Pardo le ha enseñado un vídeo donde Ortega Smith era incapaz de mirar a Nadia, víctima de violencia machista. Wyoming opina que es la escenificación de lo que ha sido siempre el fascismo en España: "Cruel y chulo con los débiles y luego se bajan los pantalones con los que mandan".

El Gran Wyoming en la entrevista con Cristina Pardo en 'Liarla Pardo'

"Se usa la bandera de forma partidista"

El popular presentador afirma además que la derecha en España es muy diferente a las derechas europeas ya que aquí "no es viable una gran coalición porque en el PP hay muchísimos políticos que no son demócratas", mientras que las derechas europeas han convocado a veces a partidos socialdemócrata, socialistas y verdes: "Tú imagínate a Aznar, que dice que los verdes son rojos disfrazados y que todavía niega el cambio climático", explica Wyoming. Por si fuera poco, el presentador, médico y escritor ha dado su opinión sobre la bandera y el himno nacional: "Son usados de manera partidista por unos" y pone de ejemplo al PP, ya que "siempre en sus actos pone el himno nacional. Es algo que ya lo inventó el Frente Nacional Francés". Además admite que él ha entrado en bares en los que estaba el himno nacional y se ha marchado, porque consideraba que era "para tocar los cojones".

Wyoming: "Es mentira que por ser progre te vaya bien"

Cristina ha explicado que una de las maneras que tiene la derecha para criticarle es que se permite hablar como lo hace porque su situación es buena. Ante esto, Wyoming responde que este tipo de comentarios le hacían sentir que estaba en el lado bueno: "Yo solo he tenido una manera de pensar, es decir, yo pienso así si me va bien y si me va mal", ha defendido. El presentador, médico y escritor ha insistido en que "yo en este sentido solo he tenido una forma de pensar. He corregido mis errores, pero en la esencia de lo que es justo, yo solo veo una manera", revelando además que "si hubiera sido facha, habría ganado cuatro o cinco veces más". De hecho explica que antes de empezar con 'El intermedio' "recibía en torno a quince o veinte llamadas al mes para hacer bolos. Desde hace aproximadamente diez años no he recibido ninguna." Aclara Wyoming que él puede decir esto porque se lo puede permitir, pero lo tiene claro: "¿Qué me hubiera ido mejor siendo facha? Seguro. Es mentira que por ser progre te vaya bien", concluye el presentador de 'El intermedio'.