'Pasapalabra' ha comenzado el 2022 celebrando la Copa de Maestros 20º aniversario en la que reunió a varios de los mejores concursantes que han pasado por el programa para descubrir quién de ellos es el mejor. Después de cuatro eliminatorias y dos semifinales, el 18 de enero tenía lugar la final en la que Antonio Ruiz y Susana García se jugaban este honor.

Antonio y Susana en la final de la Copa de Maestros de 'Pasapalabra'

El duelo en "El Rosco" entre los dos concursantes estuvo cargado de emoción. En un primer momento, Susana comenzó con mejor pie acertando ocho de un tirón, pero Antonio no tardaba en ponerse por delante, acabando la primera vuelta en cuatro turnos con 22 aciertos y ningún fallo. Si esto ya le complicaba las cosas a su rival, la diferencia aumentó cuando Susana falló en la letra O.

Mientras que Susana todavía tenía medio rosco por delante, Antonio entraba en segunda vuelta a falta de acertar tres definiciones. Sin embargo, este prefería guardar silencio los 40 segundos que le quedaban, y es que el ganador de los 50.000 euros que había en juego sería quien mejor resultado obtuviera en la prueba, no quien acertara todo el rosco. Susana lo tenía complicado, puesto que tenía que acertar 8 de las 9 palabras que le quedaban para ganar. No obstante, no lo hacía nada mal, dejando sin respiración cuando alcanzaba las 22 palabras en verde, pero los tres fallos le impedían hacerse con la victoria, por lo que Antonio ganaba la Copa de Maestros.

La dedicatoria de Antonio

Antes de la despedida, Antonio aprovechaba para agradecer a 'Pasapalabra' que le hubieran invitado a la competición: "A mí este programa solo me ha dado alegrías. Venir a 'Pasapalabra', y creo que Susana está conmigo, siempre es un placer, es tremendo. Se puede entretener de muchas maneras y en este programa, aparte, la gente puede jugar en familia".