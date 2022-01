Tras casi cinco meses apartada de los platós de televisión, Anabel Pantoja regresaba a su programa, 'Sálvame'. La colaboradora se enfrentó a las distintas polémicas que han surgido en este tiempo; sobre todo, a las relacionadas con su familia. Después del estreno de 'Sálvame Lemon Tea', Jorge Javier Vázquez tomaba asiento con la protagonista en los sillones, y así poder conversar a solas sobre los distintos asuntos que le atañían.

Anabel Pantoja, en 'Sálvame naranja'

Bien fruto de los nervios, bien por la falta de práctica durante estos meses, la influencer sufrió un lapsus, que el presentador salvó inmediatamente. "¡Qué rápido! Voy a beber agua. Parece esto 'Pasapalabra'", decía Pantoja. "No, no, justamente eso no", cortaba acto seguido Vázquez. "Perdón, es verdad", añadía la sobrina de Isabel Pantoja.

"Últimamente estoy censurando mucho, eh", bromeaba el maestro de ceremonias. Y es que, días antes, Lolita Flores acudió a 'Sábado deluxe', donde mencionó a Can Yaman. "Oye cuidado, aquí las series turcas no se nombran", le decía a la hija de Lola Flores. Lydia Lozano le echó un cable y le recordó que el actor también aparecía en las series de Divinity. No todo fue malo en su vuelta, pues se atrevió a recrear la escena sexual supuestamente protagonizada por Marta Riesco desde el mítico sofá de Cantora.

El motivo de su ausencia

Anabel Pantoja llevaba meses sin aparecer por el plató del formato de La fábrica de la tele. En su regreso, el 17 de enero de 2022, la andaluza explicó el motivo qué la mantuvo alejada tanto tiempo. "Antes, siempre tenía miedo de lo que me iban a poner. No me he ido por nadie, lo necesitaba mentalmente. Salía de aquí destrozada, porque venía, cobraba y no lo disfrutaba. Yo estoy bien. No hay esa historia como había antes", aclaró Pantoja.