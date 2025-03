Por Fernando S. Palenzuela |

Arkano ha confesado que lleva varios años haciendo frente a una adicción al alcohol y otras sustancias estupefacientes. El cantante está compartiendo en redes sociales su proceso de rehabilitación y por ello ha acudido a 'Fiesta', donde ha narrado en qué punto de su vida se encuentra después de llevar sin consumir desde principios de marzo.

"Mi lucha contra las adicciones es algo en lo que llevo muchos años. Ha llegado un momento en el que he dicho 'basta'", le comentaba a Emma García. Arkano ha explicado que lleva cinco años acudiendo a terapia especializada en adicciones, y que en estos días sin consumir "ha habido momentos de motivación, de mucho agobio, de bajón y de ansiedad": "Lo más importante es que aunque lleguen esos malos momentos me siento en coherencia con lo que yo soy. El estar viviendo la vida así, a pelo, sin necesitar anestesia, me está sirviendo".

Arkano en 'Supervivientes 2024'

"Es un momento de catarsis, a cada uno le llega de una manera", revelaba sobre el día en el que decidió cambiar sus hábitos de vida. "A mí lo que me sucedió es que una noche que estaba colocado acabé llorando hablando con mi chica y diciéndole que no podía más y conectando con un momento de decadencia y poco amor a mí mismo, de no sentirme en coherencia con mi persona". El rapero ha explicado que a la mañana siguiente se despertó con esa idea y decidió contarlo en redes sociales: "No tendría que ser así, pero fallarme a mí mismo era más fácil que fallar a la gente. Me pongo trampas mentales".

Arkano ha confesado que su trabajo ha favorecido su adicción, dado que se debe a múltiples factores. El hecho de no tener una rutina, de disponer de capacidad económica para costearse las drogas y de juntarse en ambientes donde es más fácil el acceso fueron claves en su caso.

El cambio con 'Supervivientes'

El rapero afirmaba que estaba acostumbrado a tomar "un par de cervecitas" antes de salir a actuar y que su participación en 'Supervivientes' le cambió la forma de enfrentarse a todo esto, ya que se dio cuenta de todo lo que podía hacer sin beber alcohol y sin incluso comer: "Salí bastante reforzado y concienciado (...) La gente de mi alrededor se pensaba que me iba a pegar la fiesta del siglo, pero salí muy concienciado y no me tomé ni una cerveza".

Sin embargo, una ruptura sentimental lo hundió: "No se puede culpar nunca a la otra persona porque al final es un proceso propio (...) Tuve una ruptura y no lo supe gestionar y de ahí se vinieron unos meses bastante duros que al final me han llevado hasta este punto". En este proceso de salir adelante, relata que su nueva pareja está siendo su mayor apoyo y que ha descubierto que mucha gente cercana ha pasado por lo mismo: "Me está escribiendo gente de mi área personal con los que llevaba años sin hablar y me cuentan que han pasado por cosas similares".