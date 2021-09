La noche del lunes 20 de septiembre, La 1 de Televisión Española emitió la segunda entrega de 'MasterChef Celebrity 6', en la que los aspirantes se enfrentaron a nuevos retos culinarios. En la prueba grupal, sin embargo, tanto aspirantes como espectadores se toparon con una inesperada sorpresa: la actitud déspota de Verónica Forqué, quien había sido situada como capitana por primera vez en la edición.

Verónica Forqué reprende a Arkano durante la prueba grupal de 'Masterchef Celebrity 6'

Forqué se situó al frente del equipo rojo durante la prueba de grupal después de convertirse en una de las mejores aspirantes del primer cocinado. Lejos de mantener su habitual actitud tranquila y comprensiva, la intérprete mostró una cara totalmente opuesta, yendo detrás de sus compañeros durante todo el proceso y contestando a la mayoría de muy malas maneras, especialmente a Eduardo Navarrete, q quien no dudó en darle el delantal negro al instante, para apartarlo del cocinado. A pesar de la buena predisposición de sus compañeros y su aparente calma, la actriz les respondía con frases rotundas y faltas de educación como "¡qué te calles!", "hago lo que me da la gana", "a mí no me des lecciones" o "luego me regañará el chef; tú, no", comentarios que despertaron tanto bromas como críticas contra la madrileña en redes sociales.

"Sois muy rebeldes, qué poco os han mandado", protestaba la intérprete, quien incluso instó en un momento a Samantha Hudson que "no me grites" cuando la aspirante se acercó para preguntar si "te ayudo con esto o quieres que haga otra cosa". "Te callas. Se trabaja callado", insistió Forqué, con rudeza, cuando Hudson defendió, con calma y sorpresa, que "no te he gritado". De hecho, en la recta final de la prueba, la leonesa le reprochó con cariño a la madrileña que "eres muy mandona, pero eres divina". "Tendríamos que ganar nosotros, porque hemos tenido dos handicaps: ser uno menos y otro, o ventaja, tener a Verónica", comentaba por su parte Miki Nadal. De hecho, la actitud de Forqué contrastó muchísimo con la de Victoria Abril, líder del equipo rival, quien recibió alabanzas por parte de los jueces, momento que Navarrete aprovechó para instar a su capitana a que tomase nota. "Lo ha hecho muy bien y ha sido una señora", elogió el diseñador, sobre Abril.

Las aventuras de Vero con los espárragos: "No sabéis hacer ni azúcar montada" https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/V2TqjI4rzW — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

La inspiración de Verónica Forqué para afrontar esta capitanía:#MCCelebrity pic.twitter.com/XeB5lCwiHX — Santiago Marín ? (@SantiMarin_) September 20, 2021

En qué momento Verónica Forqué se ha convertido en Cruella? #MCCelebrity pic.twitter.com/Q4cYYMCcIp — the_rakka (@the_rakka) September 20, 2021

Yo aguanté a Verónica Forqué de capitana en una prueba de exteriores en #MCCelebrity y no lloré #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/v0XjSNSPra — ????Mr.Faith???? (@MrFaith91) September 20, 2021

Pues me parece indignante que la actitud de Verónica Forque se la tomen a risa tanto jueces como compañeros... si hubiera sido otra persona... telita la que le hubiera caído #MCCelebrity — abel (@ponsx_) September 20, 2021

Me parecería fatal que el equipo entero fuera a eliminación cuando la única culpable es Verónica Forqué.#MCCelebrity — Ana ???? (@Anita_escorpio) September 20, 2021

Los jueces deberían haber intervenido ante la actitud de Verónica Forqué. Huele a protegida del programa porque esas faltas de respeto en el de anónimos son motivo de delantal negro o expulsión #MasterChefCelebrity #mccelebrity — Maria Wind (@MariaWind3) September 20, 2021

Si lo que ha hecho Verónica Forqué lo hacen el masterchef anónimos, estariamos ante una expulsión directa #MasterChefCelebrity #MCCelebrity — Ory ? ???????????????? (@Pleyades_88) September 20, 2021

#MCCelebrity me parece fatal que no se haya reprendido con más dureza la actitud de Verónica. Ni tampoco se le ha recriminado los espárragos que ha tirado a la basura. MUY MAL #MasterChefCelebrity — David Carmona Gómez (@DavidCarmona21) September 20, 2021

No me estoy creyendo que el jurado en lugar de poner a Verónica en su sitio, critique al resto del equipo por no sublevarse #MCCelebrity — Bego (@begok2) September 20, 2021

No puedo creer que en vez de echarle la broca a Verónica por su actitud durante la prueba de exteriores, les estén echando la bronca los demás del equipo ???????????



#MCCelebrity #MasterChefCelebrity — Carlota Díaz (@carlota_dg) September 20, 2021

"Has sido reflejo de la autocracia"

Al concluir la prueba, en la que Forqué incluso tiró un montón de espárragos a la basura sin ninguna razón, Pepe Rodríguez le planteó a la aspirante "cómo definirías tu capitanía". "Odiosa, antipática, mala persona", admitía la madrileña, sin tapujos, a quien Nadal pudo imitar con un toque de humor. "Nos ha puesto a todos en nuestro sitio. Equivocado, pero nos ha puesto en nuestro sitio", bromeó el humorista, sobre su capitana. Rodríguez declaró sobre Forqué que "has hecho historia. Juraría que no hemos visto nada como tú. Has sido reflejo de la autocracia".

Además, el juez criticó el hecho de que "a ella le faltaba un poco de orden y ninguno habéis tenido narices para decirle nada", achacando así cierta culpa al resto de miembros del equipo, algo que no gustó a muchos espectadores, algunos de los cuales incluso criticaron que no se sancionara a Forqué o se le reprochara su mala actitud. "Pues me parece indignante que la actitud de Verónica Forqué se la tomen a risa tanto jueces como compañeros", comentaba uno de los seguidores del programa, entre otras muchas voces críticas con la actitud de los encargados del formato con lo que había ocurrido con la actriz.