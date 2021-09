La noche del lunes 20 de septiembre, 'MasterChef Celebrity 6' emitió su segunda entrega, después de la despedida de Tamara. En ella, los aspirantes recibieron las visitas de Fran, finalista de 'MasterChef 9'; La Terremoto de Alcorcón, Abraham Mateo y Ana Guerra; y Aleix Puig, Ana Iglesias y Arnau París, ganadores de anteriores ediciones de 'Masterchef'. Todo ello, antes de que concluyera la aventura de uno de los aspirantes tras la prueba eliminatoria, que resultó ser Samantha Hudson.

Los aspirantes de 'Masterchef 6' antes de la prueba de exteriores

El primer reto de la noche consistió en que los aspirantes debían elaborar platos con una lista de ingredientes que debían elegir libremente, pero que no debían superar los cinco euros de presupuesto. De superarlo, cada aspirante perdían quince minutos de cocinado, algo que solo evitaron Victoria Abril, Yotuel Romero, Terelu Campos, Iván Sánchez y Julián Iantzi. Un reto que situó a Hudson, Miki Nadal, Vanesa Romero, Yotuel e Iantzi a la cola de la clasificación, que quedó encabezada por Verónica Forqué, David Bustamante, Juanma Castaño y Abril, quien finalmente fue coronada como la mejor de la prueba, antes de que el equipo del programa se trasladara al Palacio Real de Aranjuez para la prueba de exteriores, donde los aspirantes debían cocinar para cien artistas muy conocidos del panorama español.

Para ello, se dividieron en dos equipos liderados por las mejores aspirantes del primer reto, Abril y Forqué: la primera trabajó junto a Yotuel, Belén López, Campos, Castaño, Carmina Barrios, Iantzi y Bustamante, mientras que la segunda lideró a Nadal, Hudson, Eduardo Navarrete, Arkano y Romero. La prueba, sin embargo, despertó un genio inesperado por parte e Forqué, muy criticado entre los espectadores, que puso al límite a sus compañeros y complicó aún más el cocinado, que fue un caos, por lo que no sorprendió que enviaran al grupo a la eliminatoria. Asimismo, durante la elaboración de los platos, los jueces obligaron a ambas capitanas a entregar un delantal negro, que traía consigo la imposibilidad de seguir cocinando, además de ir directamente a la eliminatoria: mientras que Abril se lo otorgó a ella misma, Forqué se lo dio casi al instante a Navarrete, con quien se había mostrado especialmente crítica y dura durante todo el desafío.

"Cocinera no sé, pero majísima y estupenda sí soy". Hoy despedimos a @badbixsamantha de las cocinas de #MCCelebrity. ¡Gracias por formar parte de esta aventura, eres increíble!

"Me ha podido la situación"

Eduardo Navarrete y Samantha Hudson, los peor valorados de la eliminatoria de 'Masterchef Celebrity'

A pesar de que la prueba eliminatoria contaba con una integrante extra, los delantales blancos recibieron la oportunidad de librar a uno de sus compañeros de la eliminatoria, momento en el que escogieron a Abril, quien a su vez pudo salvar a una sorprendida Romero. En cuanto al desafío, los aspirantes debían elaborar una receta creada por los invitados, Puig, Iglesias y París, que estaba desordenada a través de distintos códigos QR que debían organizar. Durante el cocinado, Hudson se mostró bastante perdida, algo que finalmente acabó pasándole factura en el resultado final, "una de las cosas más feas que hemos visto en este programa", tal y como opinó Samantha Vallejo-Nágera antes de catar el plato.

"El plato es infumable. Tiene todos los defectos que podría tener. Una carne que te da pereza comerla, que no está ni cocinada", observó por su parte Pepe Rodríguez, por lo que la decisión de los jueces no sorprendió a Hudson, tras un reto en el que Nadal y Forqué se coronaron como los mejores, mientras que Navarrete quedó en la cuerda floja con la leonesa. "Me ha podido la situación. Yo venía dispuesta a hacerlo muy mal, pero ha sido peor", manifestaba la aspirante, en su despedida. "Yo sé que soy una catástrofe, pero estoy orgullosa de ser mediocre y un desastre", añadía Hudson, después de reconocer que "el concurso es más duro de lo que pensaba". Además, la nueva expulsada se animó a lanzar su apuesta sobre el futuro ganador de la edición, momento en el que mencionó a Forqué, quien se deshizo en halagos hacia su compañera, la cual demostró su buen humor y desparpajo hasta el final de su paso por el programa.