'La isla de las tentaciones' estrenó su cuarta edición en Telecinco la noche del miércoles 10 de noviembre, en la que se dieron a conocer tanto las cinco parejas de protagonistas como los veinte tentadores que los acompañarían en Villa Playa y Villa Paraíso. Fue en la presentación de estos últimos, cuando surgió el primer enfado de una de las protagonistas, Zoe Mba, quien no dudó en ponerse en pie para quitarle el collar que una de las solteras, Diriany, le entregó a su pareja, Josué Bernal.

Diriany le entrega su collar a Josué en 'La isla de las tentaciones'

Las tensiones entre Mba y la soltera ya comenzaron en la presentación de la segunda, quien afirmaba que "nunca nadie me ha dicho que no". "A mí novio ya no le gusta", aseguraba Rosario Cerdán, una de las protagonistas, momento en el que la tentadora se giró para recalcar que "ya te digo yo, que le voy a gustar. Al del pelito azul". "Yo creo que no, cielo", replicó Mba, al ver que se refería a su novio, quien dejó caer que "esa me va a colgar el collar a mí, por lo que sea". Tras las oportunas presentaciones por parte de los tentadores, Sandra Barneda quiso conocer cuáles habían llamado la atención de las distintas parejas: "no me ha gustado la actitud que tiene Diriany", afirmaba entonces la barcelonesa.

"Yo vengo aquí para eso. Yo voy a por él, porque me ha gustado", confesó entonces la aludida, a lo que Mba contestó que "me parece estupendo, pero yo vendría con más respeto. Porque yo también tengo carácter". La tentadora se defendió recalcando que "yo no te he dicho nada. He dicho la verdad, que voy a por él y sé que le voy a gustar", ante lo que la barcelonesa zanjó la disputa, muy segura de que "te va a costar abrir camino con una palita". "No me ha gustado la manera en la que se ha dirigido a mí, el vacilerío. No me ha gustado nada de su entorno ni su mala vibra", insistía Mba, ante las cámaras del programa. De hecho, el disgusto de la barcelonesa fue aún más evidente cuando, en la posterior entrega de los collares de los tentadores a los miembros de las distintas parejas, Diriany se dirigió directa a Bernal. "Te lo agradezco, pero no", soltó su novia, poniéndose en pie al instante para retirar el collar que le había colocado la soltera.

"Lo he visto muy pasota"

Josué y Zoe discuten después de que ella le quite uno de los collares en 'La isla de las tentaciones'

"Me parece genial que te hayan dado a ti todos los collares, pero este, no", recalcó la barcelonesa. "¿Por qué le quitas el mío nada más?", cuestionó la tentadora, a quien se unió Bernal para preguntar "por qué" había hecho ese gesto. "No me da la gana que tengas citas con chicas maleducadas", explicó Mba, ante lo que su pareja defendió que "tendré que tener la cita con quien yo quiera". "Lo siento, Sandra, por la actitud, pero me pongo nerviosa", se disculpó la novia de Bernal, el cual manifestó su deseo de que "me devuelva el collar, porque no va a ser siempre lo que ella quiera".

"Si estamos aquí, en parte, es por tu desconfianza, por tus celos, porque tú siempre tienes que hacer lo que te dé la gana y por eso estamos discutiendo", le reprochó entonces el marbellí, molesto, consiguiendo que su novia le devolviera el collar, momento en el que le echó en cara que "podrías haber venido y darme un beso, en vez de quitarme el collar". "No me entiende. No me ha gustado", protestó la barcelonesa, a quien Bernal instó a que "me lo dices, pero no vengas y me quites el collar. Aquí no voy a hacer lo que tú quieras". Un encontronazo por parte de la pareja que no sentó nada bien especialmente a Mba, quien reconoció ante las cámaras que "no he visto a mi novio con toda la seguridad de que me quiere, que está a tope conmigo. Lo he visto muy pasota y no estoy bien".