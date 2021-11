Las impactantes tramas amorosas que tanto gustan a los espectadores están a punto de asomarse a la pequeña pantalla. 'La isla de las tentaciones' regresa con su cuarta edición, llenando de nuevo dos villas de solteros y solteras, todos dispuestos a poner en jaque a las parejas que se atreven con este reto. Entre los perfiles de hombres y mujeres, destaca la devoción que demuestran por el deporte, la cantidad de imágenes que comparten con playas de fondo y, en un buen número de ellos, su amor por los animales o el aire libre. Todos y cada uno de ellos se verán las caras por primera vez con las parejas participantes en la noche del miércoles 10 de noviembre.

1 Alberto Pareja García

Precisamente, Alberto Pareja es uno de los enamorados tanto de la playa como del aire libre. El mallorquín se dedica a la jardinería de manera profesional, a sus 26 años. También hace sus pinitos en el fútbol, pero una de las cosas de las que más disfruta es viajar por las Islas Baleares. Asimismo, es un apasionado del running, del deporte en casa, pero también en instalaciones deportivas.

2 Stiven Iniesta López

Stiven Iniesta López, murciano de nacimiento, cuenta con una ocupación principal como técnico de control de calidad a sus 28 años. Como ocurre con sus compañeros de villa, el deporte y la moda son dos aspectos que forman parte de su día a día. También es cierto que es un apasionado de la comida, llegando a compartir imágenes en su cuenta de Instagram, donde los alimentos son más que apetecibles.

3 Iván Alcaraz Ferrer

Iván Alcaraz Ferrer vive a caballo entre Ibiza y Madrid a sus 29 años. Aunque se dedica profesionalmente a las relaciones públicas, los viajes, el motor y sus amigos son, sin lugar a dudas, lo que le hace disfrutar de la vida. Cabe destacar que no es la primera vez que aparece en la pequeña pantalla, pues fue uno de los invitados del primer programa del extinto 'All you need is love... o no' de Telecinco.

4 Miguel de Hoyos Padilla

Miguel de Hoyos se adentra en la aventura dominicana a sus 24 años. El natural de Málaga decidió dejar a un lado su profesión empresarial para intentar que alguna de las habitantes de Villa Paraíso caiga rendida a sus pies. Asimismo, uno de sus puntos fuertes en el terreno laboral tiene que ver con el marketing digital y, entre otras cosas, destaca su faceta como modelo y su pasado como tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa' junto a Efrén Reyero.

5 Rubén Blanco Rodríguez

Rubén Blanco Rodríguez, más conocido como Rubo, vive a caballo entre Valladolid y Lanzarote, dedicándose profesionalmente al fútbol. Jugador del equipo de la ciudad canaria, decidió dejar de chutar el balón para aventurarse con 'La isla de las tentaciones', debutando así en los formatos del Universo Mediaset. Centrándonos en su formación, es diplomado en Nutrición Deportiva, motivo por el que también ejerce como entrenador personal.

6 Sergio Beresaluze Martín de la Leona

Sergio Beresaluze Martín de la Leona es uno de los empresarios que viajó a 'La isla de las tentaciones 4'. Alicantino de procedencia, decidió poner rumbo al reality con sus 25 años, dispuesto a no dejar indiferente a ninguna de las chicas residentes de Villa Paraíso. En su camino laboral, cabe destacar que fue auxiliar de vuelo, así como manager de una finca, de la que también era dueño.

7 Víctor González García

Víctor González llegó a República Dominicana, dejando a un lado su pasión por el gimnasio y el deporte. A sus 26 años, el modelo viajó desde Atlanta al reality español con el objetivo también de encontrar el amor, eso sí, manteniéndose cerca de uno de los entornos que más ama: la playa. Además de considerar el surf como una de sus mayores aficiones, también es amante de los animales.

8 Álvaro Arenas Fernández

Álvaro Arenas Fernández, barcelonés de nacimiento, es modelo profesional a sus 25 años. Con la llegada del verano, decidió pesentarse al casting de 'La isla de las tentaciones', dejando de desfilar y posar para las cámaras fotográficas. El catalán ha colaborado con marcas españolas, pero también forma parte de una agencia australiana. Su Instagram está plagado de imágenes posando en playas, con amigos o en viajes.

9 Alejandro Sánchez Sevillano

Alejandro Sánchez, más conocido como Sevi por su segundo apellido, tiene 29 años y aparcó su trabajo como DJ para viajar a 'La isla de las tentaciones 4'. El natural de Salamanca, entre otras cosas, se ocupa en la creación de eventos en Londres, pero relacionados con la cultura italiana y española. Su cuenta de Instagram está plagada de imágenes en fiestas, e incluso posando con rostros reconocibles como Jorge Cremades o Uri Sàbat. También pasó por el dating show de Emma García.

10 Jesús Alexander Olivarez Dèniz

Jesús Alexander Olivarez Dèniz, más conocido como Suso, es uno de los participantes de 'La isla de las tentaciones 4' que menos seguidores tenía en redes antes de que comenzase el reality. A sus 26 años, el canario es entrenador personal y, como no podía ser de otra manera, amante de los deportes marítimos y la propia playa. Asimismo, destaca su pasión por las motos y los perros.

11 Diriany Isabel Guniene Plasencia

Diriany, con ascendencia venezolana y tinerfeña, trabaja como camarera en la ciudad de Madrid. Su amor por los alimentos queda más que patente en sus redes sociales, donde no para de compartir instantáneas llenas de comida. Entre las cosas que más le gusta hacer, podemos encontrar la ropa, salir de fiesta, pero también demostrar la flexibilidad que posee en los andenes del Metro.

12 Carolina de Moura Sousa Nogueira

Carolina Moura tiene 22 años y se presentó ante la audiencia como azafata de vuelo y residente en Madrid. Natural de Portugal, es una de las participantes que más destaca en redes sociales, con decenas de miles de seguidores. Sin embargo, su ocupación principal le permite viajar por todo el mundo, mostrándose como una apasionada de la moda, pero también de la naturaleza.

13 Carmen Domínguez Morgado

Carmen Domínguez es una de las participantes con más experiencia temporal en el ámbito amoroso. A sus 30 años, la gaditana trabaja como fisioterapeuta y reside en la ciudad de Tarifa. Entre las expresiones que utilizó para describirse, pudimos escuchar que es "un poco chico". Sea como fuere, el surf, así como navegar los mares es algo que le encanta hacer cada vez que puede.

14 Claudia Canals Gayete

Claudia Canals Gayete hizo un parón en su trabajo como comercial para viajar a 'La isla de las tentaciones 4'. A sus 25 años, quiere aprovechar la experiencia para encontrar el amor de verdad, pues tiene todas las cualidades necesarias como para conocer al amor de su vida. Destacable es el hecho de que no pierde la oportunidad de subirse a un avión para visitar cada rincón de todos los países que pueda.

15 Rosana Martínez Ruíz

Rosana Martínez tiene 24 años y llega al reality desde Mallorca. La natural de las Islas Baleares dejó a un lado su trabajo como técnico de radiodiagnóstico para poner a prueba a los chicos residentes de Villa Playa. Precisamente, el agua del mar aparece en la mayor parte de las imágenes que comparte en su Instagram. Entre lo que más destaca de sus aficiones está el deporte, la danza o la comida.

16 Sheila Rocío Monjas Castañeda

Sheila Rocío Monjas es madrileña y decidió poner rumbo a República Dominicana a sus 24 años. Su ocupación principal tiene que ver con el patinaje, de hecho, es entrenadora; si bien es cierto, lo que más remarcó tiene que ver con su cabezonería. Asimismo, se muestra como alguien muy preocupada por el horóscopo y la astrología, llegando a asegurar que los días de luna llena tiene las hormonas "a flor de piel".

17 Miriam Herrero Forne

Miriam Herrero tiene 20 años, quedándose cerca del "título" de ser la tentadora más joven de 'La isla de las tentaciones 4'. Procedente de Barcelona, trabaja como bailarina, aunque su afición a la fotografía no es algo que pase por alto en su día a día. Ella misma llegó a contar que es la única que liga cuando sale con su grupo de amigas. ¿Le ocurrirá lo mismo dentro de Villa Playa?

18 Czarina Jazmín Dandridgue

Czarina Jazmín Dandridgue tiene 18 años y trabaja como modelo. Con la llegada del reality, la gaditana puso rumbo a República Dominicana, dispuesta a no dejar indiferente a nadie y encontrar a su media naranja. Según su palabras, estuvo un año sin pareja antes de entrar en Villa Playa... ¿Conseguirá entonces que alguno de sus compañeros viaje con ella hasta el otro lado del Atlántico?

19 Vanesa Carolina Morales Vasquez

Vanesa Carolina Morales Vasquez tiene 28 años y reside en Valencia. De hecho, decidió cambiar la costa levantina por las playas dominicanas, aparcando también sus trabajos en el ámbito del marketing. Viajar es algo que le viene de toda la vida, pues puso rumbo desde Chile a nuestro país, aunque no pierde la oportunidad de conocer mundo. Además, es vegetariana.

20 Sabela Rodríguez Lemos

Sabela Rodríguez, natural de Galicia, es una de las participantes más jóvenes con solo 20 años. En su día a día, se gana la vida como dependienta en Vigo, aunque también es una enamorada de la fotografía. Asimismo, las redes sociales son un campo que está comenzando a explorar, atreviéndose también con Tiktok, además de Instagram.