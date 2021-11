La noche del miércoles 10 de noviembre, Telecinco inauguró oficialmente la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones', de la que, oficialmente, se habían dado a conocer tan solo cuatro parejas protagonistas. En el caso de la quinta, formada por Álvaro Boix y Rosario Cerdán, se presentaron antes de que se dieran a conocer los solteros, momento en el que la sorpresa y la confusión avivaron una disputa a raíz de la relación que Cerdán había mantenido en el pasado con Darío Sellés, pareja de Sandra Férriz.

Rosario y Sandra se enfrentan en su primer encuentro en 'La isla de las tentaciones 4'

En la primera "ceremonia" del reality, en la que se las parejas conocen a los tentadores, Sandra Barneda anunció al comenzar que "ha llegado el momento de conocer a las personas con las que vais a convivir las próximas semanas". Unas palabras que dieron paso a la aparición de un hombre y una mujer, sobre una pasarela, momento en el que Férriz confesó que "no entiendo nada. Esa chica me suena mucho". "Pues a mí no, no me suenas. Darío me suena más", replicó la aludida, ante lo que la murciana contestó que "ya sé que te suena, cariño", mientras su novio se mantenía con expresión sorprendida, boquiabierto. "Esa chica se ha liado con mi novio", aclaró entonces la pareja de Sellés, tras lo cual cuestionó "por qué se menea tanto". "No sé, que se relaje", lanzó la murciana, en medio de la tensión. "Relájate tú. Todos tenemos un pasado, ¿no?", manifestó Cerdán, con altivez, haciendo saltar a Zoe Mba.

"Escúchame una cosa, no vayas tan de subidita, que no está diciendo nada, ¿vale?", señaló la barcelonesa, ante la actitud de la recién llegada, quien defendió que "podré decir lo que me dé la gana. Contigo no estoy hablando", iniciando una disputa entre las chicas. Mientras, los compañeros de Sellés le preguntaron por la recién llegada: "no tengo ni idea de esto", confesaba el aludido, aún desconcertado, quien dejó muy "claro que sé quién es. Una chavala con la que me he liado". "Hace un tiempo, Darío y yo tuvimos una historia. Si no te la ha contado tu novio, es problema tuyo y suyo, no mío", confirmó Cerdán, a quien el encuentro con Sellés la había desconcertado tanto como a él, por lo que "me he puesto supernerviosa y he querido sacar todo mi carácter para que la situación no me comiera". Barneda preguntó entonces a Férriz "por qué estás tan enfadada", por lo que la murciana reconoció que "yo no quería que metiesen a ninguna chica con la que Darío hubiera tenido algo", segura de que Cerdán era una de las futuras tentadoras de su pareja.

"Las normas no las pones tú"

Darío, desconcertado por la presencia de Rosario en 'La isla de las tentaciones'

"A ver, cariño, es que las normas no las pones tú", apuntó la aludida, momento en el que Sellés decidió intervenir para calmar las cosas. "¿Qué me importa a mí el pasado, las chicas con las que he estado? No me importan nada", aseguró el alicantino. "No, si estoy más tranquila si es de tu pasado, porque sé que con esta no vas a tener nada", confesó su novia, tras lo cual recibió el apoyo de sus compañeras. "Lo que te tiene que importar es la actitud de tu novio y él, en cuanto la ha visto, ha pasado de ella completamente", opinó Mba.

Ante esas palabras, Cerdán descubrió finalmente su papel, apuntando al hombre que la acompañaba: "a mí me da igual que su novio pase de mí, porque yo estoy muy tranquila con el mío". "No os esperabais que sucediera esto, pero quiero presentaros a la quinta y última pareja de 'La isla de las tentaciones'", confirmó Barneda. La presentadora preguntó entonces a la pareja de Cerdán si estaba al tanto de su pasado en común con Sellés, algo que Boix sí "sé que cuando Rosario y yo lo dejamos, por lo que sea, han vuelto a hablar, porque a mí me lo cuenta todo". Un tenso primer contacto tras el cual los dos miembros de la pareja se incorporaron a sus respectivos grupos, con la intención de dejar ese espinoso asunto atrás.