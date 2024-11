Por Beatriz Prieto |

'La revuelta' inició su segunda semana de noviembre con varias visitas, a pesar de la súplica que lanzaron en redes horas antes de la grabación, al haberse caído el invitado que esperaban. David Broncano recibió así en su programa a Kiko Matamoros y al futbolista Pito Camacho, tras los cuales apareció el escritor Juan Gómez-Jurado con motivo del próximo lanzamiento de su libro "Todo arde". Fue entonces cuando, ante la mención de Arturo Pérez-Reverte, Broncano aprovechó para pedir a su invitado que intercediera a favor de su programa ante el también escritor.

, confesó Gómez-Jurado en un momento de la entrevista. "Hay que invitarlo a Arturo", soltó Broncano, quien además recordó que "en pelea entre dos escritores con mucho éxito comercial". El invitado desveló que él y Arturo eran "buenos amigos, él me llama todos los años", ante lo que el presentador no desperdició la ocasión para animarlo a que lo invitase "a que venga al programa".

"Si es que no quiere. Ya se lo he dicho que se anime un día, que está muy guay, pero no quiere venir porque dice que aquí se hace mucho el payaso", soltó Gómez-Jurado, sin paliativos. Broncano se comprometió entonces a que "yo le hago una entrevista seria como en 'El hormiguero', solo él hablando y le saco temas", ante lo que su invitado afirmó que, "en cuanto acabe el programa, te prometo que le llamo". No obstante, el hecho de que el jienense lo animara a mandarle "un mensajillo ahora", bastó para que Gómez-Jurado pidiera su móvil para cumplir su deseo.

"Posible es, si quiere"

"Vamos a no jugar con fuego", soltó el escritor, con humor, cuando un espectador sugirió que llamase a Pérez-Reverte. Gómez-Jurado procedió a enviarle un mensaje "por SMS, porque él no tiene Whatsapp", que comenzó con un "querido maestro". "Tampoco hace falta hacerle la pelota. Ponle alguna falta de ortografía a ver si se vuelve loco", bromeó Broncano. "Estoy en 'La revuelta' y David Broncano, que es muy fan, me pide que te invite. Cuentan contigo, es una experiencia muy interesante, aquí la gente no viene a divertirse. Esto es serio, un abrazo", escribió finalmente su invitado, con una clara referencia al lema de 'El hormiguero'.

"Y emoji, que los odia", añadió el invitado, nada esperanzado. No obstante, solo bastaron unos minutos para que recibieran una respuesta inesperada de Pérez-Reverte, con la que Broncano bromeó en un principio: "Ha contestado... estoy nervioso, eh: 'Con los dedos de las manos y los dedos de los pies, los huevos y la polla, todo suman veintitrés'. ¿Por qué dice esto?". El presentador se disculpó al momento y compartió el verdadero mensaje: "Perdón, no ha dicho eso: 'Salúdalo de mi parte, veré si es posible. Un abrazo'". "Te lo agradezco mucho, Juan. Posible es, si quiere", dedicó el jienense a su invitado, quien bromeó con el hecho de que "siento como que me has utilizado".