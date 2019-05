El polémico pasado de Can Yaman, protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

La ficción turca se ha convertido en el verdadero producto estrella de las televisiones temáticas. A día de hoy, estas series encabezan el ranking de emisiones más vistas de Nova y Divinity, siendo ya un auténtico fenómeno de audiencia pero también social y es que son centenares los internautas que no dudan en comentarlas a diario. Es por ejemplo lo que sucede con 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', el último bombazo de audiencia de la temática de Mediaset España. La serie arrasa cada tarde y es innegable que se ha creado un auténtico fenómeno alrededor de Can Yaman, su protagonista.

Can Yaman, protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

El actor es una de las estrellas de la producción turca a día de hoy y es que a lo largo de su extensa carrera ha protagonizado ficciones tan importantes como 'Inadina Ask', 'Hangimiz Sevmedik' (2016) o 'Dolunay' (2017) antes de llegar a 'Erkenci Kus'. El intérprete ha triunfado en Turquía, pero a día de hoy lo está haciendo también en España, donde se ha convertido en una gran estrella. Son muchos los medios de comunicación de nuestro país que ya le han dedicado infinidad de artículos a repasar su carrera pero posiblemente lo que muchos fans no sabían es que en el pasado de Yaman encontramos episodios que son muy sorprendentes... y no, no son positivos especialmente.

Condenado por lanzar una taza

En el año 2016, y tal y como recogen infinidad de medios turcos, el actor protagonizó una monumental pelea con la intérprete Selen Soyder, que trabajaba con él en la serie 'Hangimiz Sevmedik'. Tras una disputa verbal, el actor no dudó en lanzarle una taza con té caliente a la actriz, una reacción que posteriormente tuvo sus consecuencias legales. Tal y como recoge el portal israelí Teammy, tras estudiar las imágenes del set de grabación y tener en cuenta los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, un tribunal dictaminó que era culpable y por ello le impuso una sanción de 7.830 liras turcas y la obligación de tener que pedir disculpas de forma pública.

No ha sido el único incidente

Este no es el único episodio oscuro que rodea a la figura de Can Yaman y es que meses atrás también se le acusó de haber lanzado una cámara a unos fans que se colaron en el plató de 'Erkenci Kus' mientras el equipo se encontraba rodando la exitosa serie turca. En este caso, la intérprete Demet Ozdemir, con la que comparte protagonismo en la serie que emite Divinity, decidió salir en su defensa. Esta explicó que un hombre se coló en el plató, empezó a insultarla y Yaman salió rápidamente a parar el tema y no dudó en agarrar al hombre para evitar que agrediese a la actriz. Fue entonces cuando una cámara cayó al suelo, de forma accidental. De esta forma, la intérprete deja claro que en ningún momento Yaman la lanzó contra el hombre.