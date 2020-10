Así es Pluto TV, la plataforma gratuita que fusiona la televisión lineal con el streaming

Las plataformas de streaming han cambiado nuestra manera de consumir contenido audiovisual, aceptando que la comodidad que ofertan servicios como Netflix o HBO conlleva un precio. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba abocado a la acumulación de suscripciones mensuales, Pluto TV ha presentado su propuesta: combinar la televisión de toda la vida, que cuenta con una programación de canales en tiempo real, con un catálogo bajo demanda al que se puede acceder en cualquier momento. Ese es el concepto de la plataforma de ViacomCBS, que aterrizará en España el lunes 26 de octubre, y a la que hemos podido echar un vistazo antes de su lanzamiento.

Pluto TV llega a España

La llegada de Pluto TV a nuestro país forma parte del plan de expansión global de la apuesta de ViacomCBS, cuyo lanzamiento original tuvo lugar en 2014 en Estados Unidos. Desde entonces, ha conseguido atraer a más de 26 millones de usuarios en el país norteamericano, mientras que la cifra general, teniendo en cuenta el resto de territorios en los que está disponible, ronda los 33 millones. Por lo tanto, Pluto TV es una marca reconocible, que, como nos han confirmado los responsables de su vertiente española, espera superar la barrera de los 100 millones de usuarios de aquí a un año.

Para comprender su propuesta, hemos sido testigos de una demostración del funcionamiento de la aplicación, que el día del lanzamiento estará disponible tanto en smartphones Android como iOS, así como en Apple TV, Android TV y en la propia web de la plataforma. A la hora de acceder a Pluto TV, lo más llamativo es que no hace falta registrarse, aunque si lo hacemos contaremos con la ventaja de poder elegir nuestros canales favoritos y de confeccionar una lista de reproducción con los contenidos que queremos ver.

Canales a la carta

Lo primero que llama la atención de la interfaz de Pluto TV es su semejanza con las guías de programación convencionales que se pueden encontrar en la TDT o en las operadoras de pago. Al acceder a la pantalla principal de la plataforma, se muestra de manera predeterminada la cronología de los canales disponibles, cuya previsualización se exhibe justo encima. De lanzamiento, se ofrecerán 40 canales diferentes, que se irán ampliando hasta llegar a los 50 al final de 2020, y la previsión es que se alcance el centenar en 2021.

Cada uno de esos canales es totalmente exclusivo de la plataforma, donde se encuentran organizados por bloques temáticos o de formato. Por ejemplo, el apartado de series cuenta con 6 canales, ya sean generalistas o dedicados a una única franquicia, como los específicos de 'Curro Jiménez' o 'Las reglas del juego', en los que se ofrecen episodios de la misma ficción durante todo el día. También hay bloques de cine, entretenimiento, estilo de vida, deportes y otras categorías, que congregan contenido original de MTV, IGN, Fremantle, Endemol Shine y otras marcas reconocidas.

En la línea de lo que ofrece el servicio en Estados Unidos o Alemania, los canales no son la traslación directa de cadenas tradicionales, sino que su programación es seleccionada por especialistas. Por lo tanto, en España, como ha confirmado Manuel Gil, country manager de ViacomCBS, no nos encontraremos con el equivalente de las cadenas generalistas en Pluto TV: "La idea no es incorporar canales tal y como existen en otros servicios. No pensamos incorporar Antena 3 o Telecinco, pero sí vamos a trabajar con proveedores para incorporar contenido en canales específicos." Además, Gil asegura que, por el momento, no se apostará por invertir en contenido creado directamente para la plataforma: "Hacer producciones específicas para Pluto TV no es algo en lo que estemos trabajando a corto plazo, pero no está descartado."

Lo mejor de los dos mundos

Aunque el modelo lineal es una piedra angular en la estrategia de Pluto TV, también es muy relevante su apartado de vídeo bajo demanda, al que podemos acceder desde la zona inferior de la interfaz. En ese espacio podemos retomar series, películas o programas que hayamos dejado a medias o comenzar a ver otros contenidos que hayamos guardado en nuestra lista. Además, como sucede en el resto de servicios de streaming, hay filas que sugieren propuestas englobadas en diferentes géneros.

De esta manera, en Pluto TV coexiste la emisión lineal con el consumo a la carta, aunque no todos los contenidos que se ofrecen en la programación convencional están disponibles para ver en cualquier momento. Otro detalle importante en lo respectivo al consumo del catálogo es que, por ahora, tan solo se podrá disfrutar doblado al castellano, por lo que las producciones internacionales no se pueden ver en versión original.

Gratuito, pero con publicidad

Sin duda uno de los grandes atractivos de Pluto TV es que no haya que gastar un solo euro para meterse de lleno en su aplicación. Esa gratuidad se compensa con la inserción de pausas publicitarias, cuya frecuencia dependerá del tipo del contenido que estemos viendo, tomando como referente los parámetros que emplea la televisión convencional. En el caso de la programación infantil, se tratará de no cortar los episodios, emplazando los anuncios una vez haya terminado el capítulo.

Pasión por la nostalgia

Si nos fijamos en las series y películas que poblarán el catálogo de Pluto TV hay una clara vocación por apelar a éxitos del pasado. Aparte de los canales mencionados previamente, también nos encontraremos con otros dedicados a 'Ana y los siete' o 'Los asesinatos de Midsomer'. Y eso no es todo, porque se recuperarán producciones tan míticas de la televisión patria como 'Vaya semanita', 'Smonka' o 'Historias para no dormir'. A esa corriente nostálgica hay que añadir títulos internacionales como 'Freaks and Geeks' o 'The Hour'.

En lo que respecta al contenido infantil, destacan series como 'Las tres mellizas', 'Go, Diego, Go', 'Harvey Beaks' o 'Sanjay y Craig', que demuestran el interés de la plataforma por atraer a todo tipo de público, desde el preescolar hasta el más adulto. Tanto es así que, en esa búsqueda por la experiencia ecléctica, hay hasta un canal dedicado a programación de gatos. (Sí, de gatos.) Además, hay que tener en cuenta que a los canales habituales se sumarán esporádicamente otros temporales, como el que estará dedicado a Halloween, que ofrecerán una programación concreta durante un tiempo limitado.

Con esa oferta tan diversa, Pluto TV pretende hacerse un hueco en el saturado mercado del streaming en España, pero siempre con un ideal claro, como ha afirmado Margarita Tremblay, programming manager del servicio: "Queremos unir lo mejor de la televisión convencional con lo mejor de la innovación digital."