9 parejas de series que se hicieron realidad

El amor llega cuando menos te lo esperas, o eso dice mucha gente. En realidad, nadie elige cuándo enamorarse, por lo que en cualquier momento puede aparecer la persona indicada que te robe el corazón. Así pues, la calle, la universidad, la oficina, una fiesta o incluso un plató de una serie de televisión pueden ser lugares idóneos en los que se produzca el flechazo del amor. Precisamente, en algunos rodajes se viven muchos romances, pues las historias amorosas suelen formar parte de muchas tramas de películas y series de televisión. Algunas de esas historias que hemos visto en la pequeña pantalla han obligado a sus intérpretes a trabajar durante mucho tiempo la complicidad y química para lograr que todo surja de una forma natural y resulte real y creíble para el espectador.

1 Ruth Núñez y Alejandro Tous

Trabajar en esa evolución de sus personajes y, unido a la complicidad entre ambas partes, son algunos de los motivos que han propiciado que. En algunos casos, ese amor ha conseguido triunfar y consolidarse, demostrando que cualquier lugar es bueno para encontrar a la persona con la que compartir tu vida e incluso formar una familia. Desde FormulaTV queremos

Ruth Núñez y Alejandro Tous en 'Yo soy Bea'

Protagonizar 'Yo soy Bea' hizo que Ruth Núñez y Alejandro Tous pasaran infinidad de horas trabajando juntos y compartiendo muchos momentos metidos de lleno en la piel de sus personajes. De hecho, como espectadores fuimos testigos de la bonita historia de amor que surgió entre Beatriz y don Álvaro. Sin embargo, lo que no esperábamos es que la complicidad y química de los personajes fuese tan real que los propios actores se enamoraran fuera de cámaras. Su unión se selló cuando Núñez y Tous se casaron en el año 2016, confirmando así que se trataba de una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo.

2 Patricia Montero y Àlex Adrover

Patricia Montero y Àlex Adrover en 'Yo soy Bea'

La serie 'Yo soy Bea' fue todo un éxito en televisión, pero también para la vida sentimental de algunos de sus intérpretes. Ruth Núñez y Alejandro Tous no fueron los únicos que se enamoraron durante el rodaje de la ficción, lo mismo les sucedió a Patricia Montero y Àlex Adrover. Los dos intérpretes se incorporaron a la serie en su última etapa, dando vida a Be y Roberto respectivamente. Sus personajes terminaron enamorándose, al igual que les ocurrió a los actores, que iniciaron su historia de amor en el año 2007. Aunque todavía no han pasado por el altar, están comprometidos y ambos demuestran el amor y la admiración mutua que se profesan a través de las redes sociales, donde también podemos ver la bonita familia que han formado tras el nacimiento de sus dos hijas: Lis, de cuatro años, y Layla, nacida a principios de 2019.

3 Fran Perea y Verónica Sánchez

Fran Perea y Verónica Sánchez en 'Los Serrano'

En el año 2003 se estrenaba en Telecinco 'Los Serrano', una serie con un amplio elenco entre los que se encontraban Verónica Sánchez y Fran Perea, encargados de interpretar a Eva y Marcos. En la ficción comenzaron siendo hermanastros obligados a convivir y que no tenían mucho en común, pero poco a poco fueron ganando confianza y protagonizaron una de las historias de amor más complejas que hemos visto en la pequeña pantalla. De este modo, Eva y Marcos lograron superar todo tipo de obstáculos, incluida la desaprobación familiar, y llegaron a formar su propia familia tras el nacimiento de su hija. Ese amor fue el mismo que sintieron ambos actores, que se dejaron llevar por la pasión y mantuvieron un idilio durante algunos años, haciendo las delicias de todos los seguidores que soñaban con verlos juntos y felices en la vida real.

4 Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz

Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz en 'Un paso adelante'

En la famosa escuela de Artes escénicas Carmen Arranz a la que acudían los protagonistas de 'Un paso adelante' sucedió de todo. No solo vimos a los personajes entregarse en cuerpo y alma a las clases, los ensayos y las coreografías, también se dejaron llevar por la pasión y sus sentimientos. Silvia y Rober, interpretados por Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz, formaron uno de los muchos romances y líos amorosos de la ficción, aunque su historia no llegó a cuajar pues Rober estaba mucho más interesado en Silvia de lo que estaba ella por él. Sin embargo, los actores decidieron darse una oportunidad en la vida real y mantuvieron una relación sentimental durante dos años. Tampoco llegó a buen puerto dicho romance, pero terminaron de buenas formas y siguen siendo grandes e íntimos amigos.

5 Olivia Molina y Sergio Mur

Olivia Molina y Sergio Mur en 'Física o química'

En las últimas temporadas de 'Física o química' se incorporaron nuevos personajes a la serie, ampliando así el elenco de actores y actrices. Entre los nuevos rostros se encontraban Olivia Molina y Sergio Mur. Ella era la responsable de interpretar a Verónica, la profesora de literatura. Él encarnaba a Jorge, que llegó al Zurbarán como orientador y se quedó para impartir clases de arte. Compartir piso les unió y acabaron teniendo una relación, aunque al final se marchaba abandonando a Verónica. En la vida real su amor duró mucho más, de hecho, su relación está más que consolidada y se han convertido en padres de una niña y un niño. Además, como muestran en redes sociales, no dudan en apoyarse mutuamente tanto a nivel personal como profesional, pues siempre están pendientes de los proyectos del otro para dedicarse unas palabras de aliento y admiración.

6 Ana Fernández y Luis Fernández

Ana Fernández y Luis Fernández en 'Los protegidos'

Sandra y Culebra fueron los personajes que unieron a Ana Fernández y Luis Fernández. Ambos protagonizaron 'Los protegidos', ficción en la que compartieron muchas escenas y en la que se inició su romance. Tanto Sandra como Culebra nos mantuvieron en vilo por su indecisión, pues tardaron mucho tiempo en dar el paso definitivo y reconocer que estaban enamorados hasta las trancas el uno del otro. De hecho, entre ambos se cruzaron terceras personas que complicaron todavía más su relación, por no hablar de los problemas personales que vivían al tener que ocultarse tras falsas identidades para que nadie les descubriera ni vieran que tenían poderes. No obstante, el amor triunfó y en la vida real ambos actores estuvieron juntos sentimentalmente hablando, aunque la pareja rompió tras unos años de relación.

7 Beatriz Luengo y Yotuel Romero

Beatriz Luengo y Yotuel Romero en 'Un paso adelante'

El baile y la actuación unieron a Beatriz Luengo y Yotuel Romero en 'Un paso adelante'. Ella encarnaba a Lola, una chica inocente, noble, trabajadora y una de las protagonistas de la ficción. Por su parte, Romero daba vida a Pavel, uno de los muchos alumnos de la escuela de baile Carmen Arraz a la que acudían los personajes de la serie. Entre Lola y Pavel saltaban chispas cada vez que bailaban juntos, una química que nos regaló más de una escena de pasión y amor. Aunque la ficción acabó en el año 2005, su romance cruzó la pantalla y se hizo realidad, pues ambos actores se enamoraron tras su paso por la serie emitida en Antena 3. Su amor sigue vigente desde entonces y han formado una entrañable familia con el primogénito de Yotuel, fruto de una relación anterior, y el hijo que tienen en común, que vino al mundo en el año 2015.

8 Mario Casas y Blanca Suárez

Blanca Suárez y Mario Casas en 'El barco'

Vivir en medio del mar en un buque escuela en un mundo postapocalíptico no fue ningún problema para que el amor también tuviese su espacio en 'El barco'. La ficción de Antena 3 tenía contaba con sus respectivos romances, uno de las más importantes lo protagonizaron Ulises y Ainhoa, personajes interpretados por Mario Casas y Blanca Suárez. Los jóvenes tardaron en admitir que estaban enamorados el uno del otro, pues se mostraron dubitativos e incluso les vimos formar pareja con otros personajes. Finalmente, el amor triunfó entre Ainhoa y Ulises, pero también entre sus actores. Así pues, aunque pasaron varios años tras el final de la serie, Casas y Suárez iniciaron una relación sentimental. Su historia parecía consolidada como bien mostraban las imágenes en las que se les podía ver juntos, pero en 2019 decidían tomar caminos separados tras más de dos años de romance y vida compartida.

9 Jaime Lorente y María Pedraza

Jaime Lorente y María Pedraza en 'Élite'

Una de las historias de amor más recientes es la protagonizada por Jaime Lorente y María Pedraza, ambos han trabajado juntos en diversas ficciones, pero 'Élite' fue la serie que les unió como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. En concreto, en la serie de Netflix encarnan a Nano y Marina, dos jóvenes con una química increíble y que se van enamorando perdidamente el uno del otro. Ese amor y esa pasión no se quedaron en el set de rodaje, pues ambos actores decidieron compartir su vida detrás de las cámaras. Los dos han sido vistos en diversas ocasiones paseando por las calles y dedicándose muestras de cariño públicamente, del mismo modo que han acudido juntos a eventos y han compartido imágenes en redes sociales en las que se les veía con una gran complicidad. Sin embargo, su historia de amor no ha sido muy duradera, pues la falta de interacción entre ambos parece indicar que han dado por finalizada su relación.