Así ha cambiado la vida de Íñigo de 'GH 1': Un feliz profesor de inglés alejado de la televisión

En el año 2000, Mercedes Milá abrió las puertas a la casa de Guadalix de la Sierra a catorce concursantes. La presentadora hablaba de "experimento sociológico" el meter entre cuatro paredes a personas totalmente diferentes las 24 horas del día con cámaras grabándoles todo el el tipo. El resultado fue un éxito sin precedentes con audiencias por las nubes y convirtiendo a 'Gran Hermano' en el reality por excelencia.

Uno de los valientes fue Íñigo González, quien entró en el concurso como reserva, pero acabó conquistando a la audiencia con su personalidad hasta alcanzar el quinto puesto. Outdoor ha charlado con él y ha explicado cómo es su vida actual como profesor interino de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada: "(...). Tengo un horario donde puedo hacer otras cosas y, a pesar de que en ocasiones quieran ponerme zancadillas en mi camino".

Íñigo González de 'GH 1'

El ex gran hermano ha confesado que tienen un grupo de WhatsApp donde están casi todos los concursantes de la primera edición desde el año 2016 a raíz del reencuentro que organizó 'Qué tiempo tan feliz'. "Gracias a María Teresa Campos muchos hicimos las paces", ha revelado.

El exconcusante, quien participó en la primera edición de 'GH VIP', ha reconocido que le gustaría hacer una quedada con todos sus compañeros pero cree que "es una misión imposible". Sus grandes apoyos en la primera edición de anónimos fueron el ganador de la edición, Ismael Beiro, e Iván Armesto, pero Íñigo ha explicado que aunque los primeros años hablaban "luego se fue esfumando con el paso del tiempo. Ahora mi relación con ellos es solo por WhatsApp". Con los que no tiene ningún contacto son Nacho, Vanesa, María José y Mónica.

Panorama televisivo actual

"Por culpa de nuestro éxito hemos creado monstruos, personas cuya única obsesión es salir en la televisión". Así ha querido explicar cómo ve a las personas que salen en los realities. Como ejemplo ha puesto a Sofía Suescun, ganadora de 'GH 16': "Sofía es una copia barata de Ylenia y bueno, la madre, mejor me callo, que se cargó el anticlub de 'GH 17'". Sobre la actual edición de 'GH VIP', el exconcursante confiesa que ve "cada vez menos la televisión" y tiene las galas de fondo en el salón.

Pero hubo un momento en el que sí quiso dedicarse al mundo de la tele cuando salió de la casa de Guadalix. "Me llenaron la cabeza de cosas que podía hacer y ganar. Estaba dejando de ser persona a tener la personalidad de una mesa camilla, era un ser vulnerable que se tragaba todo lo que ponían y decían", ha criticado Íñigo. Tras este paso, corrió suerte en el sector del periodismo, pero asegura que fue periodista hasta donde le dejaron e intentó cursar un máster: "4.000 euros que no sirvieron para nada", ha lamentado el ex gran hermano.