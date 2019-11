Kiko Jiménez se encara con Diego Matamoros en 'GH VIP 7': "Estoy harto de que tratéis a Sofía como un objeto"

La noche del domingo 3 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró un nuevo debate en el que estuvieron presentes tanto Diego Matamoros como Kiko Jiménez. Después de su duro enfrentamiento en la novena gala del jueves 31 de octubre, ambos se encontraban en lados opuestos del plató, lo que no evitó que se acabaran enfrentando durante el debate.

Kiko Jiménez se pone en pie para encarar a Diego Matamoros en 'GH VIP 7'

En un momento del debate, Jordi González se dirigió a Ylenia, al ver cierto revuelo entre los colaboradores, quien desveló que Matamoros y Jiménez se habrían estado haciendo gestos durante la emisión de uno de los vídeos del programa. "Es un sinvergüenza", le echó en cara Kiko a Diego. "Han empezado a hacerse gestos y a vacilarse", explicó Ylenia, haciendo estallar a Jiménez, quien declaró estar harto de comparaciones entre los dos y se puso en pie para encarar a Matamoros.

"Yo no he hecho lo que él ha hecho", criticó el exconcursante, que apuntó a la posibilidad de que él mismo podría haber sembrado la duda sobre lo que podría haber pasado entre él y Estela Grande debajo del edredón en la casa de Guadalix de la Sierra. "Eso no ha sucedido y es algo que tú has hecho con Sofía, que tienes muy poca vergüenza", le echó en cara Kiko, antes de señalar que Matamoros se había ido llorando del plató de 'Sábado deluxe' la noche anterior y que ni siquiera tenía argumentos.

"Tu padre y tú sois iguales"

"Que te sientes, que estás muy agresivo", replicó Matamoros. "Hoy no está tu padre para defenderte ni hablar por ti", respondió Kiko, en medio del plató. "Habla claro, sé un caballero, que tú padre y tú sois iguales, sembráis siempre la misma duda. Y ya estoy harto de que tratéis a Sofía como un objeto", continuó el exconcursante, a gritos, mientras Jordi trataba de poner paz. Una tensa situación en la que incluso intervino Lucía Pariente, quien calificó la situación de "espectáculo bochornoso".

"Diego, me has decepcionado un montón, aunque mi opinión no valga para nada", opinó la madre de Alba Carrillo, antes de echarle en cara que hubiera atacado a Kiko afirmando que no se había zumbado a Sofía porque no le gustaba. "Eso que has hecho es denigrante", le reprendió Pariente. "Podéis tener todas las rencillas que os dé la gana, pero cuando hables de una mujer, primero te lavas la boca", continuó la colaboradora, antes de concluir instando a Matamoros a pedir disculpas a Sofía.