Mila Ximénez, al límite por la presencia de Hugo Castejón en 'GH VIP 7': "Me produce una tremenda ansiedad"

La noche del domingo 3 de noviembre, ' GH VIP 7 ' celebró una nueva gala, la primera tras la repesca de Hugo Castejón frente a El Cejas . Una decisión por parte de la audiencia que no gustó nada a gran parte de la casa, especialmente a

Mila Ximénez recibe el apoyo de Antonio David tras enfrentarse a Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

Uno de los momentos más complicados para Mila llegó cuando Castejón, en medio de la prueba, cuestionó si ella llevaba o no puesto el disfraz de calabaza, con el fin de que si no fuera así, cogiera el relevo de uno de sus compañeros. Ante la mención de su nombre por parte de Hugo, la aludida no dudó en saltar para aclarar que llevaba con el disfraz todo el día y mostrarse hastiada de que el repescado la tuviera presente en todo momento.

De hecho, Mila acabó llorando en el jardín, momento en el que Antonio David Flores acudió a apoyarla. "No puedo más con este tío, joder", soltó la concursante, antes de afirmar que lo había intentando. "Que no te vea llorar", le recomendó Flores. "No puedo creer que lo tenga otra vez aquí", confesó Ximénez, una vez en el confesionario. "Por mucho peso que tenga, yo no tengo por qué hacer un trato diferente a Mila que a otras personas", afirmó por su parte Hugo, tras lo ocurrido.