Kiko Jiménez y Sofía Suescun confirman en 'GH VIP 7' que siguen juntos: "Nunca he dejado de estar con él"

La gala de 'GH VIP 7' del martes 29 de octubre dejó tras de sí un momento de tensión entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez, cuando el segundo decidió romper la relación entre ambos ante los continuos reproches de su pareja en torno a su relación con Estela en la casa de Guadalix de la Sierra. Una situación que empujó a Sofía a abandonar el plató y que parecía ser la ruptura definitiva dada la tensión entre ella y Kiko en la gala del jueves 31 de octubre, algo que finalmente desmintieron apenas tres días después.

Jordi González interroga a Sofía Suescun en 'GH VIP 7' sobre su relación con Kiko Jiménez

"¿Ahora cómo estás? ¿Estás con Kiko, no estás con Kiko...?", quiso saber Jordi González en un momento de la gala, tras acercarse a Sofía Suescun. "Es que nos perdemos, de verdad", declaró por su parte Ylenia, antes de que la pamplonesa señalara que "romper una relación" para ella significaba no tener más contacto con dicha persona, algo que no había ocurrido con Kiko.

"No hay marcha atrás. Se acaba y punto", confesó Suescun, antes de que Jordi insistiera en que no había respondido a su pregunta de si estaba o no con Jiménez. "Nunca he dejado de estar con Kiko", contestó finalmente la pamplonesa, para sorpresa del presentador. "Anda que no, si lo mandaste a la mierda", recordó González, haciendo referencia a la gala del martes previo. "Mandarle a la mierda es distinto a decirle: 'mira, olvídame que no estamos juntos'", matizó Sofía.

Resolviendo conflictos

Conforme con la aclaración de Suescun, el presentador se dirigió a Kiko Jiménez para conocer saber si creía que estaba con Sofía. "Como cualquier relación, hay altibajos y hay conflictos", declaró el exconcursante del reality, antes de señalar que habían sabido resolverlos y, por ejemplo, habían pasado juntos un gran fin de semana. "Nadie al final va a poder romper nuestra relación, más allá de mentiras que se cuenten en un plató de televisión", remató Kiko, a modo de indirecta hacia Diego Matamoros, con quien vivió un nuevo enfrentamiento en el plató.