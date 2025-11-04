Así será la nueva serie de Alauda Ruiz de Azúa tras triunfar en cines con 'Los domingos'

Por Alejandro Rodera |

Alauda Ruiz de Azúa está en la cresta de la ola. La ganadora del Goya a la mejor dirección novel en 2023 por 'Cinco lobitos' ha sido capaz de desplegar una carrera encomiable tras aquel triunfo, sobre todo gracias a sus exitosas colaboraciones con Movistar Plus+. Hace poco más de un año, la directora debutó en la pequeña pantalla con 'Querer', uno de los dramas originales más aclamados de la historia de la plataforma, y su siguiente paso ha sido 'Los domingos', la flamante Concha de Oro que ha logrado capitalizar su éxito festivalero en la taquilla.

Ambas obras nacieron de la colaboración directa con Movistar Plus+, y la siguiente propuesta de Ruiz de Azúa seguirá por ese cauce. A comienzos de julio, la operadora española dio el pistoletazo de salida a su nueva era, liderada por Jorge Pezzi en el apartado de Ficción tras el cese de Domingo Corral, con el anuncio de tres series: 'Matar a un oso', de los hermanos Sánchez-Cabezudo ('Crematorio', 'La zona'); la adaptación de 'El Proxeneta' por parte de Isabel Peña y Eduardo Villanueva ('Antidisturbios'); y lo nuevo de Ruiz de Azúa, que pondrá el foco en un mundillo que dista mucho del retratado en 'Los domingos'.

Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los domingos'

Si la película protagonizada por Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz se sumerge en el plano de la fe, la próxima serie de su responsable se adentrará en "el universo de las plataformas tipo OnlyFans", como ella misma desveló en aquel evento. "Se trata de un fenómeno que crece exponencialmente y que desafía la percepción tradicional de la pornografía y la sexualidad online. Sentimos que ahora mismo hay muchas más preguntas que respuestas en torno a este tipo de transacciones y de relaciones, y nos interesa plasmarlas a través de la ficción. Nuestra idea es mostrar cómo es la vivencia de las modelos o creadoras de contenido para adultos en estas plataformas", explicó la cineasta.

Patricia López Arnaiz en 'Los domingos'

El club del millón

Como ya sucediera en 'Querer', Ruiz de Azúa(' Casa en llamas ') para firmar los libretos, mientras que la producción correrá a cargo de Kowalski Films y Feelgood Media. No obstante,, como la propia directora y coguionista apuntó recientemente en 'Culturas 2': "Estamos muy al principio, en la labor casi de documentación,. Es un poquito pronto".

A la espera de conocer más acerca de ese proyecto, la cineasta vasca se ha alzado recientemente con el Ondas a la mejor serie de drama por 'Querer' y sigue dejando su impronta en las salas de cine con 'Los domingos'. De hecho, su última película, estrenada el 24 de octubre, ha conseguido superar la barrera del millón de euros de recaudación y los 200.000 espectadores, por lo que si mantiene su buen ritmo podría ser uno de los mayores éxitos locales del año.