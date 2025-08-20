La (r)evolución de Movistar Plus+

Por Alejandro Rodera |

La producción de ficción original ha sido una de las señas de identidad quey, seguramente, la más arriesgada.

Frente al deporte, que suponía un desembolso multimillonario pero un retorno casi asegurado en forma de suscripciones, la inversión en series tenía más margen para el tropiezo, sobre todo por su carácter rupturista con respecto a la industria del momento, pero terminó siendo el elemento germinal de un catálogo ambicioso y vital para distinguirse de la creciente competencia.

Amaia en 'La Mesías', uno de los grandes éxitos originales de Movistar Plus+

El principio del viaje

A finales de 2014, mientras Telefónica estaba a la espera de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para completar la compra de Canal+, desde la operadora. Este servicio bajo demanda ofrecía, a cambio de 7 euros al mes, un catálogo de decenas de producciones internacionales, entre las cuales destacaban ' Better Call Saul ', ' Outlander ' o ' Transparent ',con respecto a su emisión original en Estados Unidos.

De este modo, la compañía de telecomunicaciones demostraba su apuesta en firme por convertir Movistar TV, que poco antes era un añadido opcional a los paquetes de telefonía e internet, en una de las puntas de lanza de su estrategia. Y el momento elegido para hacerlo no era baladí, ya que tan solo medio año antes, en julio de 2014, salió a la luz que Netflix desembarcaría en España en 2015.

La amenaza de la plataforma roja, que estaba en pleno proceso de expansión global, empujó a Movistar TV a mover ficha para empezar a posicionarse en el terreno del streaming. Además, el ejemplo de Netflix, que había demostrado con 'House of Cards' y 'Orange Is the New Black' que la producción original era valor añadido fundamental para triunfar en el mercado, también sirvió para activar un plan que no dependiera de licenciar las apuestas de terceros.

Durante la presentación de Movistar Series, el director de Contenidos de Movistar TV, Domingo Corral, proclamaba las palabras que se convertirían en el inicio de una nueva era: "Nuestro plan es producir series en España, vamos a empezar en breve a desarrollar nuestras propias series". En aquel momento, el proyecto se encontraba en una fase larvaria, aunque ya se ponía como objetivo "escoger a creadores muy buenos que tengan mucha libertad para arriesgar".

Tras aquella declaración de intenciones, se arrancó un extenso proceso de selección y desarrollo de proyectos, el cual tardaría tres años en empezar a dar frutos. Sin embargo, el primer golpe de efecto llegó mucho antes. En enero de 2015, Movistar Series anunció su primera ficción original: un drama ambientado en la Sevilla del siglo XVI que recordaría los tiempos de la peste. Su director y cocreador, Alberto Rodríguez, era uno de los cineastas más codiciados, ya que 'La isla mínima' acababa de recibir 17 nominaciones a los Premios Goya, de las cuales se acabaría llevando diez cabezones. Por tanto, Movistar TV anotaba un doble tanto: fichaba a la figura del momento y, de camino, traía el aura del cine a la pequeña pantalla.

Alberto Rodríguez fue el primer fichaje de renombre de Movistar TV

Una inversión millonaria

La transformación de Movistar TV en Movistar+, que se produjo en julio de 2015 tras la integración con Canal+, no cambió el curso de los acontecimientos en lo relativo a la producción propia. A comienzos de 2016, escasos días antes de la mutación del dial Canal+ en #0, se confirmó el encargo de 'La peste' como parte de un lienzo mucho mayor. La idea era lanzar entre ocho y diez series al año, para lo cual ya se había activado el desarrollo de veinte títulos que irían dirigidos a un "público determinado" y reducirían la duración habitual en las series españolas para ajustarse al estándar internacional. Algunos de esos proyectos, como 'Vergüenza', 'La zona' o 'Dime quién soy', se fueron desvelando en los meses sucesivos, dejando claro que la apuesta iba en serio. En paralelo, Netflix anunciaba su primera serie original española, 'Las chicas del cable', que, al igual que la primera tanda de propuestas de Movistar+, llegaría en 2017.

Una vez arrancado ese año decisivo, Telefónica aprovechó el inicio del rodaje de 'La peste' en Sevilla para manifestar su meta: convertir a Movistar+ en "el principal hub de contenidos originales en español", para lo cual no escatimarían en gastos. Y para respaldar esa afirmación, se confirmó que la ficción de Rodríguez, protagonizada por Pablo Molinero, Patricia López Arnaiz y Paco León, contaría con un portentoso presupuesto de 10 millones de euros. Además, se hizo alusión a "un nuevo título aún sin desvelar" que acabaría arrebatándole la pole a 'La peste'.

Tan solo dos semanas después, a comienzos de febrero, salió a la luz ese proyecto. En un movimiento inesperado, Movistar+ llegó a un acuerdo con Atresmedia TV para prorrogar 'Velvet', que había concluido dos meses antes ante más de 4 millones de espectadores, con el spin-off 'Velvet colección'. Así, se sellaba una unión de fuerzas insólita entre el mundo del pago y el del abierto, que más adelante cristalizaría también con la fundación de Buendía Estudios, y el catálogo de lanzamiento de Movistar+ se aseguraba un éxito inmediato que serviría para tender los puentes necesarios para el éxodo del público de las generalistas a las suscripciones y el streaming.

Irónicamente, este giro de los acontecimientos también provocó que tanto Movistar+ como Netflix bebieran de la misma fuente para iniciar sus respectivas aventuras, ya que las dos confiaron en Bambú Producciones para despegar. En lo que respecta a Movistar+, ese disparo de salida se dio el 21 de septiembre de 2017, cuando las Galerías Velvet abrieron su sede en Barcelona durante el estreno de 'Velvet colección'.

Eduard Fernández y Álvaro Cervantes encabezaban el elenco del thriller 'La zona'

Con ese hito, que culminaba años de trabajo, arrancaba la primera fase de producción original de Movistar+, y la siguiente hazaña no tardaría en llegar. Pese a que su debut no tendría lugar finalmente hasta 2018, 'La peste' nos dejó un nuevo titular: sería la primera serie en participar en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián fuera de concurso. A su vez, la comedia 'Vergüenza' competiría por el premio Zabaltegi-Tabakalera en el certamen donostiarra, rompiendo así con los estigmas que todavía perseguían a la ficción televisiva al derribar la barrera de la élite festivalera.

Movistar+ había echado a andar y ya había cambiado el paradigma, aunque para hacerlo recurrió a un referente que venía heredado en su ADN. Los dos siguientes lanzamientos, el thriller 'La zona' y 'Vergüenza', que vieron la luz en octubre y noviembre de ese mismo año, suponían una clara reminiscencia a los tiempos de Canal+, que más de un lustro antes abrió el camino de las series de prestigio con otro drama, 'Crematorio', y otra comedia, '¿Qué fue de Jorge Sanz?'.

De hecho, los creadores de 'Crematorio', los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, eran los responsables de 'La zona', un thriller policiaco sobre un desastre nuclear que contaba en su elenco con Eduard Fernández y Emma Suárez. Por su parte, '¿Qué fue de Jorge Sanz?' y 'Vergüenza' compartían su espíritu libre, que durante años y años había sido rechazado por las cadenas que se negaron a sacar adelante la peculiar obra de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero protagonizada por Malena Alterio y Javier Gutiérrez. Ambas se alinearon con la visión de Movistar+, basada en la originalidad y la autoría, y una vez más los resultados se cosecharon inmediatamente, aunque esta vez en forma de premios.

Durante la quinta gala de los Premios Feroz, la segunda que reconocía los méritos en la pequeña pantalla, Movistar+ acaparó las seis categorías televisivas con 'Vergüenza' y 'La zona'. La primera fue elegida mejor comedia y también celebró las victorias de Gutiérrez, Alterio y Miguel Rellán en los apartados actorales, mientras que la segunda fue el mejor drama por encima de 'La Casa de Papel' o 'Estoy vivo' y puso la guinda a la noche con el premio a Suárez como mejor actriz de reparto.

Las series de Movistar+ ya eran una realidad, y habían llegado para dejar huella.

Leticia Dolera pobló las vitrinas de Movistar+ con la victoria de 'Vida perfecta' en Cannes

Escaparate de autores

Tras ese triunfal cuatrimestre final de 2017, tocaba mantener un ritmo constante de lanzamientos sin comprometer la calidad. Ahí entraba en juego una vieja conocida, 'La peste', que, al igual que sucedería más adelante con 'Patria' y 'Cristóbal Balenciaga' en HBO España y Disney+, fue la primera anunciada, pero su debut se hizo de rogar. En cualquier caso, lo importante es que llegó, y lo hizo en enero de 2018, inaugurando así un primer año completo de Movistar+ que se caracterizó por la diversidad de contenidos y el desfile de autores con mucho que contar.

Berto Romero dio una grata sorpresa con la comedia 'Mira lo que has hecho', Cesc Gay volvió al medio televisivo con el thriller romántico 'Félix' tras el éxito de 'Truman', Mar Coll diseccionó a una familia en 'Matar al padre' y Mariano Barroso explotó las bondades de las miniseries con 'El día de mañana'. Junto a La peste, estas cuatro producciones completaron una primera mitad de año que, más adelante, recogería frutos en los Premios Ondas con los reconocimientos a Oriol Pla y Aura Garrido, los protagonistas de 'El día del mañana', aunque el verdadero fenómeno se trazaría en blanco y negro.

Una vez superadas las vacaciones estivales, 'Velvet colección' y 'Vergüenza' brindaron sus segundas temporadas, el éxito adolescente 'Skam' lanzó su versión española, Movistar+ volvió a la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con 'Gigantes', el potente drama de Enrique Urbizu, y ElRubius se pasó al anime con 'Virtual Hero', pero el fuego lo terminarían desatando Paco León y Anna R. Costa con 'Arde Madrid', una hedonista comedia que seguía los pasos de Ava Gardner en el Madrid de los años sesenta.

Su retrato de la España franquista, plasmado con una fotografía en blanco y negro que contrastaba con el explosivo despertar sexual de sus personajes, dio la vuelta al mundo al ser la primera ficción de Movistar+ que se estrenaba simultáneamente en su país de origen y en Latinoamérica. Tal fue su impacto que tan solo una semana después de su debut fue renovada, aunque esa segunda temporada se acabó cancelando. Aun así, los ocho episodios que vieron la luz fueron más que suficientes para encandilar al público y a los especialistas del sector, ya que 'Arde Madrid' se impuso en los Feroz, los Ondas, los Platino e incluso en los prestigiosos Rose D'Or, en los que superó a éxitos británicos como 'Sex Education', 'After Life' y 'Derry Girls'.

Paco León e Inma Cuesta en la erótico-festiva 'Arde Madrid'

Así concluía un 2018 en el que Movistar+ consolidó su apuesta por las series, cumplió su promesa de lanzar una decena de proyectos y fue capaz de alternar entre polos opuestos como El Rubius y Urbizu sin despeinarse. De este modo, se demostraba su pretensión de apelar a diferentes públicos a través de multitud de géneros y enfoques, que terminaría convirtiéndose en su seña de identidad con el paso de los años.

Por ejemplo, en 2019 se entregó al thriller con 'El embarcadero', de los responsables de 'La Casa de Papel', y 'Hierro', que obtuvo grandes datos de audiencia, pero también exploró la comedia con 'Justo antes de Cristo', que llevaba a Julián López a un campamento romano, y 'Vida perfecta', que hizo historia en Canneseries al ganar los premios de mejor serie y mejor actriz, el cual se repartió entre Aixa Villagrán, Celia Freijeiro y la también creadora Leticia Dolera. Además, Movistar+ hizo suyo el fenómeno catalán 'Merlí' con la continuación 'Merlí: Sapere Aude' y retomó 'Mira lo que has hecho', 'Gigantes', 'Skam España', 'La peste' y 'Velvet colección', que llegó a su fin con un especial. Sin embargo, ahí no acabó la relación con Bambú, que acababa de arrasar con 'Fariña' en Antena 3, ya que vieron la luz dos títulos tan dispares como 'Instinto' y 'En el corredor de la muerte', encabezados por Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre, respectivamente.

De nuevo, se había logrado un flujo constante de lanzamientos y, para que ese desempeño se pudiera rentabilizar fuera de nuestras fronteras, se llegó a un acuerdo de producción y distribución con Beta Film para conquistar los mercados internacionales. Y más allá de ese factor tan valioso a nivel financiero, Movistar+ había dado un paso de gigante en el plano creativo, ya que, con dos años de experiencia a sus espaldas, no solo atraía al talento, sino que había conseguido retenerlo en un ecosistema cada vez más competitivo.

Victoria Luengo protagonizó 'Antidisturbios', un punto de inflexión para Movistar+

La consagración definitiva

El empujón inicial, que se había saldado con casi una veintena de series, no se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus a partir de 2020. Antes de que la población española tuviera que recluirse en sus casas, Movistar+ lanzó nuevos episodios de 'Skam España', 'El embarcadero', 'Vergüenza', 'Virtual Hero' y 'Justo antes de Cristo', y el confinamiento no impidió que se mantuviera el buen ritmo en un momento en el que público estaba más necesitado de entretenimiento que nunca. Además de rematar 'Skam España' con su cuarta entrega y 'Mira lo que has hecho' con la tercera, la plataforma de Telefónica reavivó su vínculo con Mariano Barroso con 'La línea invisible' y arrancó uno de sus mayores éxitos, 'La Unidad'.

Después, Movistar+ no faltó a su cita habitual en San Sebastián con una de las piedras angulares de su proyecto televisivo, 'Antidisturbios', creada por el cotizado tándem formado por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, que contribuyó en buena medida, junto a otras joyas como 'Patria', 'Vamos Juan' o 'Veneno', a que la ficción española viviera el mejor año de su historia. La aclamada producción protagonizada por Victoria Luengo elevó una vez más el techo de Movistar+, cuyo catálogo ya era digno de elogio y, por encima de todo, era capaz de destacar entre una oferta de contenidos cada vez más excesiva.

De ahí en adelante, la compañía sí notó más el golpe de la crisis sanitaria, ya que en los años venideros se redujo ligeramente el volumen de estrenos, aunque la ambición no se vio mermada. A finales de aquel 2020, el debut de la comedia 'Nasdrovia' fue sucedido por el de la esperada adaptación de 'Dime quién soy', que ponía sobre la mesa una realidad inevitable: la necesidad de buscar socios internacionales para coproducir y sacar adelante grandes proyectos. En este caso, el aliado fue Telemundo International Studios, aunque 'La Fortuna', con AMC Studios, y la segunda temporada de 'Vida perfecta', con HBO Max, no tardaron en sumarse.

En ese esfuerzo por adaptarse a unos tiempos que no paraban de cambiar, Telefónica lanzó en junio de 2019 Movistar+ Lite, un servicio de suscripción que permitía acceder al contenido de Movistar+ sin necesidad de tener contratado un paquete de la operadora. En agosto de 2023, fue sustituida por un nuevo servicio OTT, Movistar Plus+, que asumía la nueva denominación de la plataforma televisiva, ampliaba su oferta y trataba de mirar cara a cara a Netflix, Prime Video, HBO Max y el resto de la competencia.

Y para que esa misión fuera factible, tanto en la era de Movistar+ Lite como en la de Movistar Plus+, el desarrollo de nuevo contenido seguía siendo clave. Por lo tanto, la buena racha de 2020 se trató de replicar en 2021 con el regreso de 'Hierro', 'Merlí: Sapere Aude' y 'Vida perfecta', así como con los estrenos de 'Los espabilados', 'Libertad', que suponía una alianza híbrida con Urbizu al pasar también por los cines, 'Supernormal', las ambiciosas 'La Fortuna' y 'Paraíso', que evocaban a los mejores tiempos de Steven Spielberg, y la celebrada dramedia 'Reyes de la noche'.

En 2022, arrancó el thriller 'Todos mienten' y se reconectó con creativos ya conocidos con 'Sentimos las molestias' (creada por Cavestany y Fernández Armero), 'Rapa' (de los creadores de 'Hierro', Fran Araújo y Pepe Coira), 'Apagón' (diseñada por Sorogoyen, Peña y Rodríguez junto a otros talentos como Isaki Lacuesta, Isa Campo o Raúl Arévalo), 'El Inmortal' (firmada por DLO Producciones, responsable de 'Dime quién soy') y 'Fácil' (creada por Anna R. Costa).

La comedia ha jugado un papel clave en Movistar Plus+ con títulos como 'Poquita fe'

De la misma manera, Rafael Cobos, que también estuvo implicado en 'La peste' y 'Apagón', volvió con 'El hijo zurdo', al igual que Montero y Maidagán (Justo antes de Cristo) con la triunfal 'Poquita fe'. Berto Romero se pasó al terror con 'El otro lado' y los autores de 'La Unidad' (Dani de la Torre y Alberto Marini) y de 'Reyes de la noche' (Adolfo Valor y Cristóbal Garrido) se reinventaron con 'Marbella' y 'La vida breve'. Además, llegaron novedades como 'Galgos', 'Bellas Artes' y 'Segunda muerte', se importó el universo de Contubernio ('La que se avecina') con 'Muertos S.L.', se volvieron a cosechar grandes críticas con las excelentes 'La Mesías', 'Celeste' o 'Querer' y Sorogoyen estrenó un nuevo equipo creativo con Sara Cano y Paula Fabra con una propuesta tan llamativa como 'Los años nuevos', que seguía a una pareja a lo largo de toda una década.

Y es que ahí se encontraba y se sigue encontrando la virtud de Movistar Plus+, en la intersección entre lo conocido y lo novedoso, siempre haciendo hincapié en una originalidad que les ha permitido desfilar por Cannes, Málaga, San Sebastián, Sundance, Venecia y tantas otras citas de la mano de autores consagrados o en auge, así como recoger numerosas estatuillas en las principales galas, ya que 'Mira lo que has hecho', 'Hierro', 'Vida perfecta', 'Antidisturbios', 'Rapa', 'Poquita fe', 'La Mesías', 'Querer' o 'Celeste' han seguido la estela primigenia de 'La zona', 'Vergüenza' y 'Arde Madrid'.

Así pues, Movistar Plus+ ha logrado estar a la altura de las altas expectativas que se autoimpuso Telefónica y, tras sacar adelante más de medio centenar de producciones originales y un montante de más de 75 temporadas en menos de una década, ahora tiene ante sí un desafío aún más complicado: mantener viva la llama de su revolución.

Para ello, ha ampliado sus horizontes al saltar al cine con títulos tan rutilantes y autorales como 'Mientras dure la guerra', 'Sirat', 'El ser querido' o 'La bola negra' y, en busca de un atractivo más generalista, ha renovado su directiva con Jorge Pezzi y Hugo Tomás para que la ficción y el entretenimiento convivan en armonía.

* Contenido disponible en la revista FormulaTV 20 AÑOS. ¡Descárgala completa aquí!