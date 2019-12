Así fue el sorprendente giro del Clark Kent de Tom Welling en "Crisis en Tierras Infinitas"

Como es habitual cada año, el Arrowverso ha dado inicio a su ambicioso crossover en el que une a los principales personajes de todas sus series. Sin embargo, este año ha contado con una participación muy especial: Tom Welling se ha vuelto a poner en la piel de Clark Kent, rememorando su pasado como Superman en 'Smallville'. Y lo cierto es que su participación, aunque breve, ha resultado muy sorprendente.

Tom Welling como Clark Kent en "Crisis en Tierras Infinitas"

"Crisis en Tierras Infinitas" afrontaba su segunda parte mostrando al Clark de la Tierra-167 viviendo en la familiar granja de los Kent. Hasta allí acudían Iris y los Clark y Lois de la Tierra-38 en su viaje por el multiverso, encontrándose al protagonista de 'Smallville' cortando madera. Lex Luthor buscaba acabar con Kent en su misión por matar a todos los Superman del multiverso. Sin embargo, en el momento en el que intentó dañarlo con la kriptonita, se dio cuenta de su inutilidad frente al personaje de Welling.

¿Pero qué le ha pasado a este Clark Kent? Tal y como el personaje explica en el crossover, decidió desprenderse de sus poderes en favor de su familia, pues está casado con Lois, con quien tiene hijas. "Esto vale más que cualquier superpoder", afirmó Clark, lo que llevó a Luthor a retirarse al ver que su plan no se había podido cumplir. Eso sí, no sin antes recibir un puñetazo de Clark, quien aseguró que "todavía soy fuerte".

Tom Welling reacciona al destino de su personaje

Durante una rueda de prensa, Marc Guggenheim, showrunner del crossover, compartió con los allí presentes las palabras de Tom Welling tras leer el guion. "'Me encanta', básicamente me dijo. 'Chicos, habéis escrito básicamente la única escena a la que no podría negarme', lo que fue muy amable". Carolina Dries, showrunner de 'Batwoman', explicó la razón por la que su Clark Kent apareció en la granja, tal y como recoge TVLine: "La imagen del Clark Kent de Tom Welling que todos tenemos es de él en la granja. Por tanto, tenía sentido que la granja todavía estuviera ahí".