La aparición de Tom Welling dando a vida a Superman en 'Crisis en tierras infinitas' será muy breve

Los fans del universo DC esperan ansiosos la llegada de la nueva serie del Arrowverso 'Crisis en tierras infinitas', en la que se podrá ver al protagonista de 'Smallville', Tom Welling, metiéndose de nuevo en la piel de Clark Kent, personaje al que interpretó durante diez años. En junio, The CW confirmó la presencia del actor en este nuevo crossover y ahora un fan ha explicado en Twitter que coincidió con el actor y que este le confirmó que solo había rodado un día y que saldría en una escena de 'Crisis en tierras infinitas'.

Tom Welling dando vida a Clark Kent en 'Smallville', junto a Erica Durance y Michael Rosenbaum

Otro dato confirmado es que Welling volverá a enfundarse en el traje de Superman. Una noticia que gustó mucho a sus fans, que no pudieron ver al actor vestido del superhéroe en el final de 'Smallville', emitido en 2011. La participación del actor en 'Crisis en tierras infinitas' supondría, por tanto, un momento emotivo para los fans del Arrowverso, pero el mundo de 'Smallville' no tendrá una gran relevancia en el nuevo crossover.

Welling se une a Brandon Routh ('Legends of Tomorrow') y Tyler Hoechlin ('Supergirl') para dar vida al mítico superhéroe; por lo que veremos hasta tres versiones distintas de Superman en el nuevo mega crossover de The CW. Routh hará doblete en 'Crisis en tierras infinitas', porque también interpretará a su personaje de 'Legends of Tomorrow', Ray Palmer. De los compañeros de Welling en 'Smallville', solo se ha confirmado la presencia de Erica Durance, pero no la de Michael Rosenbaum, que rechazó participar en el proyecto.

Un evento clave para el Arrowverso

The CW lleva meses anunciando los fichajes de diferentes actores relacionados con el Arrowverso para aumentar la expectación de los fans ante uno de los eventos claves del universo de DC Comics. Gracias a 'Crisis en tierras infinitas', gran parte de los personajes de la franquicia del Arrowverso se darán cita en cinco episodios divididos en dos partes que se emitirán entre diciembre y enero. El evento dará comienzo con 'Supergirl', 'Batwoman' y 'The Flash' en los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2019. Concluirá el 14 de enero de 2020 con 'Arrow' y 'Legends of Tomorrow'.