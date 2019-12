Stephen Amell reacciona al brutal giro que ha sacudido al Arrowverso en "Crisis en Tierras Infinitas"

En el último episodio de 'Supergirl' emitido en The CW, que se corresponde con la primera parte del crossover "Crisis en Tierras Infinitas", se ha producido un evento inesperado que modifica el Arrowverso: Oliver Queen (Stephen Amell) ha muerto en su lucha por salvar la vida a millones de humanos y extraterrestres. Y ET ha entrevistado al actor para conocer su opinión sobre este drástico giro de guion.

Stephen Amell junto a Grant Gustin

El intérprete canadiense ha confesado que durante los años en los que ha dado vida al personaje ha barajado "todos los posibles escenarios en los que terminaría el viaje de Oliver". En su opinión, al público no debería sorprenderle la muerte de Queen: "Habíamos prometido a la gente que íbamos a ponerle fin". Los seguidores de 'Arrow' temían este momento desde que, al final de la séptima temporada, The Monitor (LaMonica Garrett) presagió su trágico destino: "He visto tu futuro, Oliver. Inexorable e inevitable. Te he visto morir".

Sobre el rodaje de la escena en la que su personaje muere, Amell ha explicado: "Hacer tu propia escena de muerte no es muy divertido". Ha recordado que en ese momento pensó en Colin Donnell y Susanna Thompson, otros actores que ya han abandonado la serie. En la escena, un Oliver herido y ensangrentado falleció rodeado de algunos de Barry Allen (Grant Gustin), Mia (Katherine McNamara), Sara Lance (Caity Lotz) y Kara Danvers (Melissa Benoist). "Recuerdo claramente mirar a Melissa. Estaba llorando. Fue realmente triste. Recibí muchos abrazos de la gente tras el final de la escena", ha rememorado Amell.

Un ambicioso crossover

"Crisis en Tierras Infinitas" une a los superhéroes de las series más populares de The CW. Por ahora solo se ha emitido la primera entrega, pero quedan cuatro más y el último episodio legará el 14 de enero de 2020. En este primer contacto, han unido sus fuerzas Green Arrow (Stephen Amell), The Flash (Grant Gustin), Supergirl (Melissa Benoist), Batwoman (Ruby Rose), Superman (Tyler Hoechlin), White Canary (Caity Lotz) y The Atom (Brandon Routh). Todos ellos fueron reclutados por Harbinger (Audrey Marie Anderson) para ir a Tierra-38 y salvar a sus habitantes.