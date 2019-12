Así volverá Rodolfo Sancho como Julián en la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo'

Fue la despedida más triste de 'El Ministerio del Tiempo'. Rodolfo Sancho abandonaba la serie de Televisión Española tras la segunda temporada, justificando al comienzo de la tercera la muerte de Julián Martínez durante su misión en la Batalla de Teruel de 1937. Ahora, en pleno rodaje de la cuarta temporada, TVE ha desvelado cómo volverá su personaje a escena en la nueva ronda de capítulos.

Rodolfo Sancho vuelve como Julián en 'El Ministerio del Tiempo'

La idea es que varios de sus compañeros como Amelia (Aura Garrido), Pacino (Hugo Silva) y Alonso de Entrerríos (Nacho Fresneda) viajen a 1937 y, en plena Guerra Civil, ayuden a Julián a salir de allí con vida. "Julián volverá a cruzarse en los planes de Ministerio para sorpresa del resto de los patrulleros del tiempo. Cuando sus compañeros acuden en su búsqueda, comprobarán que rescatarlo es una misión más complicada de lo que imaginaban", define el avance de la cadena pública.

Como recordarán los fans de la serie, Rodolfo Sancho no llegó a aparecer en la tercera temporada ni para despedir al personaje. El actor no llegó a un acuerdo con la productora Cliffhanger y los guionistas se vieron obligados a darle una "despedida" alternativa. Alonso y Amelia miraban a cámara simulando hablar con Julián, herido en batalla, pidiéndole que se pusiese a salvo. Por desgracia, lo siguiente que se vio de él fue su ataúd. Olivares contó en su día que la idea era que "el arranque de temporada fuesen tres capítulos en forma de miniserie dedicada a Julián", pero no pudo ser.

Diez capítulos de 60 minutos

La cuarta temporada de la ficción creada por Javier Olivares constará de 10 episodios de 60 minutos de duración. Más allá del celebrado regreso de Julián, volverán personajes tan queridos como Lola (Macarena García), Salvador (Jaime Blanch), Irene (Cayetana Guillén Cuervo), Ernesto (Juan Gea), Angustias (Francesca Piñón), Velázquez (Julián Villagrán) y Elena (Susana Córdoba). Los patrulleros viajarán al Siglo de Oro para conocer al rey Felipe II y se colarán en los rodajes de un joven Pedro Almodóvar.

'El Ministerio del Tiempo' es una producción de RTVE en colaboración con Globomedia y Onza Entertainment. Javier Olivares y Marc Vigil son los directores de esta tanda de episodios, cuyos guiones corren a cargo de Jordi Calafí, Isabel Sánchez, Daniel Corpas, Carolina González y Pablo Lara.