Eva recibe un toque por su actitud en un decepcionante primer pase de micros Gala 9 de 'OT 2020'

La tarde del miércoles 11 de marzo, los chicos de 'OT 2020' se enfrentaron al primer pase de micros de la Gala 9, en la que Gèrard y Hugo se juegan su permanencia en la Academia. Una cita semanal que, en esta ocasión, arrancó tras un toque por parte de Noemí Galera sobre lo descuidados que se mostraban últimamente los concursantes con los micrófonos.

Los nominados Gèrard y Hugo en el primer pase de micros de la Gala 9 de 'OT 2020'

Gèrard fue el primero en actuar con "Someone you loved", con la que se ganó las alabanzas de Manu Guix al lograr bordar la "parte más difícil de la canción". "He echado de menos más precisión en todo lo demás, el inicio especialmente", matizó el director musical. "Por una historia vocal me da la sensación de estar algo más inestable", opinó Mamen Mendizábal, tras lo cual señaló que "tendríamos que liberar un poco la respiración en el principio", al igual que "la colocación me gusta". "Quiero pensar que no te encuentras bien y que estás en plan super técnico", confesó Ivan Labanda, quien admitió que "me flipa como cantas", aunque le faltaba más comunicación por parte de Gèrard.

"Guay, se viene", declaró Guix, tras ver a Hugo interpretando "Heroes", ante quien reconoció que "solo me preocupa el primer estribillo, tienes que tener un punto de máquina", tras lo cual recomendó al concursante que, el agudo final, "no lo vibres". "Creo que has hecho un paso gigante, un cambio brutal", elogió Mamen, tras declararse "muy contenta con la colocación". "Estás vivo. Las intenciones están todas. Vas por buen camino", manifestó Labanda, antes de que Vicky Gómez confesara que "me ha encantado". "He visto en tu movimiento esa lucha por liberarte. Falta que eso no afecte a la voz", concluyó la profesora. En cuanto a la actuación de Maialen con "Dance Monkey", Manu opinó que "te queda súper bien, parece súper cómoda". "No tengo nada que decir", admitió el director, tras lo cual Mamen alabó la colocación, que "se te ve totalmente orgánico". "Echo en falta que lo pases un poquito mejor", señaló Vicky, algo con lo que Iván se mostró de acuerdo antes de añadir que "falta direccionar las cosas, confianza".

"Es la hora de que te pegues un curro de la hostia"

Eva, tras su actuación en el primer pase de micros de la Gala 9 de 'OT 2020'

La actuación de Eva B con "Hoy la bestia cena en casa" concluyó de mala manera cuando la concursante estalló en una carcajada a causa de un gesto de Joan Carles Capdevilla, algo por lo que acabó recibiendo un toque del profesorado encabezado por Manu. "Creo que ha llegado el momento de que olvides tu déficit de atención y te pegues un curro de la hostia, porque no basta con esto que tanto nos gusta de ti, que es tu positivismo, tu alegría, tu expresividad, que es maravilloso y me encanta", declaró el director, antes de recalcar que "tiene que ir acompañado de una buena ejecución ya". "No hablo por el fallo de la letra. Es que ya has empezado mal, imprecisa. En esta semana, vas con retraso, porque el día de ayer fue un día perdido", continuó Guix, antes de recordar que "me ha costado ensayar contigo porque te estabas mirando al espejo, atenta a la puerta".

"Tienes TDA, pero tomátelo en serio", la animó Manu, momento en el que la concursante no pudo contener las lágrimas. "No te estoy echando la bronca, me encanta estar contigo. Pero me gustaría ver que realmente tienes ganas de seguir en este concurso", aclaró Guix, quien opinó que "creo que tienes que demostrarte a ti misma que lo puedes hacer de puta madre y que sea una actuación incuestionable". "Te vas a arrepentir luego, Eva, no sé cómo decírtelo. Es necesario decírselo y es necesario que se dé cuenta", intervino Galera, mientras que Mendizábal destacó el hecho de que "cuando te concentras, es espectacular lo que haces", algo en lo que se mostraron de acuerdo el resto de compañeros.

Varios pinchazos

Nia, Anaju y Flavio en el primer pase de micros de la Gala 9 de 'OT 2020'

El reto de Nia con "El triste" no salió muy bien para la concursante en el primer pase, ante lo que Manu quiso destacad el hecho de que era una canción "difícil". "Creo que te pasas de pequeña y entonces, desafinas. Da la sensación que estás cantando en una calidad en la que estás insegura", observó el director, mientras que Mamen señaló que "estabas cagada. El principio lo has hecho muy soplado". "Enhorabuena por el final, porque lo acabamos de encontrar esta tarde", felicitó la profesora. "Creo que nos hemos encontrado con nuestro talón de Aquiles", opinó Labanda, quien admitió que "me he aburrido, aparte del plano técnico y vocal". "No puede ser que la canción te pase por encima. Requiere personalidad. Tienes que estar por encima de ella", declaró el profesor.

Anaju tampoco corrió mejor suerte con "Inevitable", algo de lo que ella fue muy consciente al concluir la actuación. "Creo que empiezas excesivamente pequeña. Busca un inicio con más identidad. Piensa que hay un progreso", declaró Guix, quien subrayó el hecho de que era un "pase súper impreciso en afinación" antes de pedirle que ensayara en salas más grandes para "adaptarse al entorno". "Vas por muy buen camino. A currante no te gana nadie", animó Manu. Por su parte, Mamen señaló que "no has hecho nada de lo que hemos dicho", aunque "no tengo ninguna duda de que estará". "Creo que lo que ha pasado era necesario. Creo que necesitas soltar y esta canción te permite hacerlo", opinó Iván.

Flavio también fue otro de los concursantes en pinchar durante su actuación con "Suspicious Minds". "Entiendo que estamos a miércoles, pero esperaba escuchar algo mucho mejor que esto. Me sabría mal que desaprovecharas el momento en el que estás", manifestó Manu, quien apuntó a que "me parece una canción idónea para la consagración de Flavio". "No me esperaba este desastre", concluyó el director, tras lo cual Mamen observó que "has cantado como desmayado". "No quiero que cambiéis colocación sin venir a decírmelo. Id al sitio que hemos trabajado, porque os vais a la mierda", señaló Mendizábal, en una charla en la que Labanda instó al concursante a apostar "por algo más duro", mientras que Vicky subrayó la falta de entrega.

"Esto no puede repetirse"

Los concursantes de 'OT 2020' durante la actuación grupal en el primer pase de micros de la Gala 9

Los encargados de cerrar las actuaciones individuales fueron Bruno y Samantha, con "Quiero tener tu presencia" y "Millionària", respectivamente. "Vocalmente, estará", apuntó Manu, sobre el primero, antes de que Mamen señalara que, a nivel vocal, "estaba como opaco, no tiene la presencia vocal". "Me encantas, me lo paso súper bien viéndote. Enhorabuena, por la parte que me toca, estoy feliz", declaró Vicky, mientras que Labanda apuntó a la necesidad de "un poco más de liderazgo" a nivel interpretativo. "No se te entiende nada", confesó Mamen, al hablar de la actuación de Samantha, quien tenía que cantar sentada en una silla al estar recuperándose aún de su lesión.

"Tienes un regalazo de canción. Creo que el humor le va súper bien y te permite un abanico de expresividad brutal", observó Labanda, antes de pedir a la concursante que fuera "un poco más a fondo" y que Vicky apostara porque, en la gala, ya recuperada, "va a ser una fantasía verte hacer esto". Tras la grupal con "Hey ya", los concursantes recibieron un toque por parte de Noemí, cuando la directora señaló que "esto ha sido lo mejor de este pase de micros". "En general, ha sido un bueñuelo gigante. No sé qué os pasa. La energía está abajo y no nos puede pasar la gala por encima", declaró Galera, antes de subrayar que "el viernes esto no puede repetirse". "Queda un mes, no desaprovechéis esta oportunidad porque luego os tiraréis de los pelos", concluyó la directora.