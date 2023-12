Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Ana Rosa Quintana fue trasladada de las mañanas de Telecinco a las tardes para intentar hacer frente a la programación de Antena 3, su rival más directo. Sin embargo, esta competencia encabezada por Sonsoles Ónega con su formato 'Y ahora, Sonsoles' está siendo bastante dura. Desde que llegase 'TardeAR', han sido continuas las pullas que se han lanzado desde un programa hacia el otro. De hecho, el 22 de noviembre uno de los invitados del magacín de Atresmedia desató las risas de los colaboradores al decir que él era más de Ónega que de Quintana.

Kike Quintana y Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

En cambio, el 5 de diciembre han sido uno de los colaboradores de Ana Rosa Quintana el que ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus rivales. Además, cabe resaltar que. Este ha sido uno de los fichajes de la comunicadora para su formato de las tardes y, además,

Otros días en la sección ha ironizado sobre las malas audiencias que estaba consiguiendo Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco, pero esta vez sus ataques se han dirigido hacia la presentadora de 'Y ahora, Sonsoles'. Tras anunciar que el 14 de diciembre iba a tener como invitado a Antonio Hidalgo en su sección "Fila Zero", ha llegado el momento de arremeter contra Sonsoles Ónega: "Lo digo con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal que la enanita planetaria que ya se sabe que dice siempre lo mismo. Quédense aquí con nosotros que lo vamos a pasar muy bien".

Le regala una bragas a su tía en directo

Al escuchar al colaborador, Ana Rosa Quintana y los espectadores presentes en el plató han comenzado a reírse. No obstante, Kike Quintana ha continuado con sección de 'TardeAR' para hacerle un peculiar regalo a su tía. Al ver que eran unas bragas, la presentadora no ha querido sacarlas y, finalmente, han terminado regalándoselas a un señora que estaba en el público.