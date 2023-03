Por Franc Recio Martínez |

Pasan los días desde que arrancó la nueva edición de 'Supervivientes' y los encontronazos empiezan a ser los grandes protagonistas del programa. Además, los choques no solo tienen lugar en la isla, y es que la tensión tampoco deja de aumentar en el plató, tal y como se ha podido ver en la última entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. En la gala de este domingo 26 de marzo, el formato presentado por Ion Aramendi ha vivido un duro enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Elena Rodríguez.

El programa estaba analizando algunas de las discusiones de Adara Molinero en la isla, ya que en los últimos días se ha encarado con Arelys Ramos y Diego James Lover. Aprovechando el momento, Matamoros ha querido arremeter contra la concursante: "La reacción de Adara es anormal. Hay una respuesta absolutamente abrupta por su parte de Adara", expresaba sobre cómo cargó Molinero contra el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en uno de sus choques.

Kiko Matamoros

Para defender a su hija se encontraba en plató Elena Rodríguez, que ya fue concursante del reality de aventuras en la edición de 2020 y que al escuchar la opinión del colaborador de 'Sálvame' no ha podido ocultar su enfado: "Hace unos días hiciste un comentario sobre mi hija que me recordó a mi bisabuelo, que siempre estaba dormido y apoyado, por eso me hizo mucha gracia". Al escuchar sus palabras, Aramendi le preguntaba si lo estaba comparando con su bisabuelo. "Me recuerda a él", reconocía la defensora.

Kiko se cachondea

Kiko Matamoros no tardaba en reaccionar tomándose a broma el comentario, ya que no es la primera vez que le lanzan dardos de este tipo en el reality y en otros formatos. "Lo que le pasaba a tu bisabuelo es que tenía tiempo para pensar, yo trabajo mucho, pero también pienso", expresaba intentado quitarle importancia, pero desesperando a Rodríguez. Por su parte, ella hacía hincapié en su punto de vista y lanzaba otro dardo al tertuliano habitual de Mediaset: "Nunca vas a tener unas palabras bonitas para mi hija".