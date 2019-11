Un ataque machista de Alfonso Ussía provoca el enfado de Mamen Mendizábal: "Qué asco"

La presentadora de 'Más vale tarde', Mamen Mendizábal, ha estallado en Twitter tras un comentario machista que Alfonso Ussía, columnista del diario La Razón, ha vertido sobre ella desde su cuenta personal. El tuit criticaba un error cometido por la periodista de laSexta acerca de la extensión de la finca en la que se encuentra el Pazo de Meirás, cedido a la familia Franco durante la dictadura. Pero, además, aprovechaba para hacer un juego de palabras muy desagradable con el nombre de la profesional.

La comunicadora cometió un lapsus y afirmó que la finca situada en La Coruña contaba con 66.000 hectáreas, un dato erróneo pues se tratan de metros cuadrados en realidad. Un fallo que el periodista Alfonso Ussía ha querido destacar en su cuenta de Twitter, donde ha comenzado el mensaje con un comentario machista sobre el nombre de la presentadora: "La señora Mamen - un mote incitante-, atribuye al Pazo de Meiras 66.000 hectáreas. Bien, Mamen, bien, bien, se entiende que estés ahí".

Por un lapsus aprovechas para BABEAR sobre mi nombre. Te hacia con un poco más de clase. Qué asco https://t.co/UFeyP16xVe — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) November 21, 2019

Mendizábal se ha mostrado muy enfadada en Twitter por este comentario tan inapropiado y ha respondido de forma tajante y expresando su repugnancia ante este tipo de mensajes machistas: "Por un lapsus aprovechas para babear sobre mi nombre. Te hacia con un poco más de clase. Qué asco". Las redes han mostrado su apoyo a la periodista y su tuit ha recibido más de 13.000 me gusta.

Defensa del feminismo

No es la primera vez que la presentadora de 'Más vale tarde' estalla contra comentarios machistas. Este mismo noviembre, respondía de una forma muy contundente a Alicia Rubio, la diputada de VOX que afirmó que "el feminismo es cáncer" y que "empodora mucho coser botones". "Eso no empodera. Mi abuela me enseñó a mí a coser un botón; ella era costurera, pero lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios. Y mi madre conmigo, que es hacerme libre y tener un sueldo que de libertad", sentenció.