Por Alejandro Rodera |

Uno de los mayores fenómenos de Atresmedia se prepara para su regreso. Más de diez años después de la emisión de 'El tiempo entre costuras', el grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes ha anunciado el inicio del rodaje de 'Sira', la secuela televisiva que vuelve a inspirarse en la obra literaria de María Dueñas.

Como ya se había anunciado previamente, Adriana Ugarte retomará el papel titular tras haberlo encarnado en la anterior ficción, que vio la luz entre 2013 y 2014 y amasó unas audiencias multimillonarias. Las grabaciones se desplegarán en diferentes localizaciones de Madrid, Vizcaya y Marruecos, donde se desplegará "un viaje lleno de emoción, intriga, moda y aventura" en el marco de un contexto muy fértil a nivel narrativo: el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento histórico nos reencontraremos con Sira Quiroga, que tendrá que reinventarse tras su anterior aventura.

Adriana Ugarte en el rodaje de 'Sira'

Entre los repetidores no se encuentra únicamente Ugarte, a quien podemos ver caracterizada como Quiroga en la primera imagen del rodaje, puesto que también regresarán otras estrellas de la ficción original como Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. Además, Elvira Mínguez volverá con una colaboración especial, un rol que también desempeñarán Darío Grandinetti y Cecilia Suárez.

Adriana Ugarte como Sira Quiroga en 'El tiempo entre costuras'

Una nueva vida

Junto a todos ellos estarán Jeremy Neumark Jones, Borja Luna , Orla O'Leary, Kathleen Gati, Melina Matthews , Sharon Mann y Sue Flack, que completan el reparto internacional. Detrás de las cámaras, que están trabajando a partir de los guiones de Irene Rodríguez, Alba Lucío y Flora González. Por su parte,de esta producción de Buendía Estudios Bizkaia con la participación de Atresmedia y Netflix.

El final del conflicto bélico será el detonante de 'Sira', que mostrará una vida aparentemente idílica de su protagonista. Sin embargo, cuando está a punto de ser madre, sucede algo que lo cambia todo. Ante esta situación, no le queda otra opción que reinventarse y viajar por cuatro ciudades (Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger) para cumplir nuevas misiones que le permitan sobrevivir junto a su hijo. En primera instancia, la ficción se preestrenará en Atresplayer para después llegar al prime time de Antena 3 y, más adelante, al catálogo de Netflix en España y varios territorios internacionales.