Atresmedia innova con la producción de su primera serie vertical: Así es 'Una novia por Navidad'

Por Sergio Navarro |

Atresmedia ya está trabajando en la que será su primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer. De esta manera, traerá a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia, sin ser todavía muy común en Europa.

De hecho, en Iberseries & Platino Industria 2025, GECA, la consultoría de producción y contenidos, contaba que Colombia lidera en formatos adaptados, pero esto lo hace a través de los microrrelatos que se han transformado en microdramas verticales para plataformas como ReelShort. Esto nos deja ver cómo la manera de consumir ficción ha cambiado y en algunos países la gente ya no espera a llegar a casa para ver una serie, sino que en cualquier lugar con el teléfono están dispuestos a consumir ese tipo de contenidos.

Monitores durante el rodaje de 'Una novia por Navidad'

Así, los formatos se están adaptando y el microrrelato en vertical, según se mencionó, se ha convertido "en la tendencia que nadie quiere dejar pasar". Ahora, Atresmedia trae este formato diseñado para ser consumido en vertical, en el que cuentan con historias de pocos personajes, con muchos giros argumentales, con una duración de 1 a 3 minutos y con capítulos entrelazados que se hacen perfectas para hacer un maratón.

Imagen durante el rodaje de 'Una novia por Navidad'

Así es 'Una novia por Navidad'

'Una novia por Navidad' se convierte en la primera serie orginal en vertical para Flooxer y está protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila,. Es una producción de Atresmedia en colaboración con La Charito Films.. La tecnología de la plataforma de atresplayer sigue siendo pionera en España y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptándose a las necesidades de cada espectador.

La Navidad de Sofía no puede ser peor: una ruptura inesperada, convivir con su familia y estar atrapada en tópicos romántico-navideños. Su único consuelo lo encuentra en Marina, con quien parece tener una conexión muy especial. Todo sería idílico, si no fuera porque Marina es la novia de su hermano. El típico narrador navideño seguirá a Sofía en esta historia de autodescubrimiento y romance encubierto. ¿Serán unas felices navidades para Sofía y Marina?