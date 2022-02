Atresplayer vuelve a apostar por la ficción española con la nueva producción 'La edad de la ira'. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Fernando J. López, que llega a la plataforma de Atresmedia en un formato de 4 capítulos producidos por Big Bang Media y Másficción. La serie explora, sin prejuicios, la complejidad de unos personajes que afrontan los problemas y dudas de la adolescencia.

Los protagonistas de 'La edad de la ira'

Para dar a conocer esta adaptación televisiva, el escritor, algunos de los responsables del proyecto y los cuatro actores principales han explicado con mucha ilusión como afrontaron este reto. El director adjunto de Contenidos de Atresmedia, José A. Antón, asegura que la serie "encaja perfectamente" con lo que están haciendo en la plataforma: "Buscar historias muy especiales, historias que digan algo, historias que transciendan", explicaba.

'La edad de la ira" se estrenará a nivel mundial en la plataforma el 27 de febrero. Además, aterriza con un novedoso formato de 4 capítulos, de 50 minutos de duración, y que verán la luz semanalmente. Cada uno de los 4 personajes principales guiará la narración de uno de los capítulos, por lo que la trama está contada desde diferentes perspectivas.

"No es una serie de jóvenes y ya está, sino que aquí lo que queremos es profundizar en los personajes, que transitarán esos miedos, esa inseguridad. Vamos a acompañarlos y vamos a descubrir su sexualidad, vamos a hablar de la familia, de la amistad", apuntaba la directora de Ficción de Atresmedia, Montse García. Tal y como ella misma afirmó, predomina un "tono luminoso", pero también habrá "cosas crudas y duras".

Una oda a la adolescencia al margen de los clichés

La nueva ficción española "es un viaje muy realista a la adolescencia, pero sin estereotipos". Así lo reitera el Co Head of TV & Head of National Brands en The Mediapro Studio, Javier Pons, quien además habla de la serie como una defensa de los valores. "Es una defensa de la libertad, es este momento en el que los jóvenes quieren definir su identidad. Pueden ser quien quieran ser y pueden amar a quien quieran amar", subrayaba.

A raíz de esta premisa, los cuatro protagonistas principales afrontarán "contradicciones y conflictos". Unos problemas que "son parte de lo que somos como adultos", aclara el escritor de la novela, Nando López. Manu Ríos encarna a Marcos, un joven que no tiene una vida fácil. El actor reconoce que tuvo una adolescencia "bastante más agradable" que la de su personaje, pero que "es bonito contar que no todas son así, y que hay muchos adolescentes que se están enfrentando a cosas horribles", explicaba, concienciado.

Amaia Aberasturi y Manu Ríos, en 'La edad de la ira'

Sandra (Amaia Aberasturi), Raúl (Daniel Ibáñez) e Ignacio (Carlos Alcaide) son los otros tres protagonistas que aportarán su punto de vista a la historia. Si en algo coinciden todos los actores es en el aprendizaje vivido durante el rodaje y la enseñanza tan importante que transmite la producción. "Se escucha al adolescente y tiene su lugar para contarlo. [..] Creo que ha habido un mimo en todos los aspectos de la serie, que va a llegar y lo van a recibir", explicaba, con emoción, Aberasturi.

Ibáñez define la historia como "visceral" y está seguro de que causará un "clic" en los espectadores. Una idea a la que se suma su compañero Alcaide, quien cree que "tiene un poso de urgencia para hacer un llamado a la reflexión". "Estamos en una sociedad que está evolucionando, pero queda mucho por resolver", confirmaba el actor, con clara vocación de concienciar.

Nando López, educador y defensor de la libertad de los adolescentes

Nando López también fue educador, por lo que se basó en "experiencias reales" para escribir la novela. "El trabajo ha sido buscar la verdad y respetar ese mundo adolescente que se trata con condescendencia", defendía el escritor. López aseguró que se cuenta "una violencia muy cruda, pero cierta", y además, llega en un momento en el que "las violencias", como la machista, homófoba o la tránsfoba, "han repuntado".

El escritor lanzó un mensaje directo a todos los adolescentes: "Sus problemas importan, su voz importa y tienen mucho que decir, como lo demuestra el elenco". Amaia Aberasturi confesó que la "crudeza" del guion le "sorprendió desde el primer momento" y que la estructura de la narrativa le cautivó: "Que cada capítulo se contara desde un punto de vista diferente me parece un puntazo, lo hace aún mas real porque la vida es así. Cada uno lo vive diferente", concluyó.