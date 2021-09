Atresmedia presenta 'La edad de la ira' y "cómo culpamos a los jóvenes de lo que no nos gusta de la sociedad"

Recién arrancado el rodaje de 'La edad de la ira', Atresplayer Premium ha presentado el proyecto dentro del marco del FesTVal. El cuarteto protagonista, formado por Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Carlos Alcaide y Daniel Ibáñez, ha estado presente, junto a Montse García, directora de Ficción Atresmedia TV; Javier Pons, Co Head of TV & Head of National Brands en The Mediapro Studio; Emilio Sánchez Zaballos, gerente de vídeo y plataformas online de Atresmedia; y Nando López, autor del libro "La edad de la ira".

La directora de ficción del grupo ha sido la encargada de comenzar la presentación anunciando que siguen "apostando por la ficción española" y añade: "Somos la cadena que más hemos estrenado y queremos seguir en esta línea". 'La edad de la ira' tendrá cuatro capítulos de 50 minutos donde el detonante es el asesinato del padre a manos de (presuntamente) Marcos. "Luego iremos descubriendo al personaje que es muy empático", explica García. "Veremos los miedos, las inquietudes y el entorno social y educativo que es fundamental en esta historia", añade.

El reparto de 'La edad de la ira' con Nando López, autor de la novela

Se trata de un proyecto "muy especial" para Atresplayer Premium, ya que tiene "el diferencial claro" de la plataforma de streaming. "Se trata de una serie juvenil, pero no solo dirigida para jóvenes, porque presenta problemas que tenemos todos como sociedad y que afecta sobre todo a los jóvenes", explica Sánchez Zaballos. El rodaje, que se prolongará durante 7 semanas, mostrará diferentes escenarios de Madrid.

Culpar a los jóvenes de lo que no nos gusta

La serie es una adaptación audiovisual de la novela Nando López, que podrá disfrutarse igual si se ha leído previamente la novela, ya que los espectadores podrán encontrar cosas nuevas. "Se está palpando la emoción en el ambiente", comenta el autor, que se muestra muy tranquilo al ver la "sensibilidad en lo que se está haciendo" respecto a este proyecto que habla "de educación y de la adolescencia real que convive con un odio que está teniendo ahora un repunte", haciendo que estos se "llenen de ira".

"Nace a partir de un thriller y a partir de ahí hacemos un viaje al mundo de Marcos (el personaje de Manu Ríos) para ver si pudo cometer él el asesinato. Pero esto es una excusa para ver que todos somos testigos de la violencia que hay en la sociedad, tanto machista como homófoba", explica López, recordando que "nos olvidamos de lo duro que es tener 16 años y aquí se muestra cómo culpamos a los jóvenes de lo que no nos gusta de la sociedad".

Lo crudo de la adolescencia, sin ser un drama durísimo

Daniel Ibáñez, que interpreta a Raúl en esta ficción, apunta que "todos los adolescentes hemos vivido estas cosas que se cuentan en 'La edad de la ira', un thriller con mucho misterio y mucha belleza". Los cuatro capítulos ayudarán a abrir los ojos a muchas personas al entender otros puntos de vista, y que "se visibilice esto es muy importante", agrega Manu Ríos, quien ve "muy bien que se use esta historia para reflexionar".

Aunque todo el reparto es todavía muy joven, Amaia Aberasturi, Sandra en la serie, asegura que "ha sido un viaje volver a la adolescencia, esa edad en la que eres un incomprendido". Al hilo de estas palabras, sigue recordando que es una etapa en la que "hay grandes problemas y que, aunque no sean muy gordos, lo vivimos todo a 100, y entonces para nosotros sí que lo son". Esta historia vive la adolescencia desde lo crudo, "aunque no vamos a vivir un drama durísimo", subraya la actriz, ya que "contamos la historia desde el punto positivo y es necesario resaltar esta parte optimista y esperanzadora", como explica Carlos Alcaide, quien da vida al personaje de Ignacio.

Qué tienen en común los actores con sus personajes

Al ser cuestionados por las similitudes que han encontrado los intérpretes con sus personajes, Ríos comenta que no se ve parecido, "pero sí que hay cosas en las que te ves reflejado de tu adolescencia". "Marcos vive una historia traumática y por suerte no ha sido mi caso", añade en primera persona, siendo algo parecido a lo que aporta Alcaide: "Yo estoy muy alejado de mi personaje". Por su parte, Ibáñez comenta que comparte con su personaje "la extroversión del personaje" y Aberasturi desearía tener "la determinación de Sandra; tengo mucho que aprender de ella".