La nostalgia es un sentimiento que se abre paso en muchos ámbitos y la televisión no es una excepción. 'Los hombres de Paco' vuelve a la pequeña pantalla con una décima temporada capaz de sorprender y hacer reír a los espectadores: "Volvemos, pero manteniendo la esencia y el espíritu, pero renovados, más modernos". La ficción se ha reinventado con el objetivo de adaptarse a la época, pero con los actores protagonistas de las anteriores temporadas.

Hugo Silva es Lucas en 'Los hombres de Paco'

"Fue una de las series con más éxito de Antena 3", comenzó exponiendo Montse García, directora de ficción de Atresmedia TV. Unas palabras que funcionan como una declaración de intenciones para repetir los buenos resultados que consiguió la ficción en el pasado. Asimismo, uno de los principales objetivos es que esta "comedia familiar" llegue a un público mucho más amplio, no solo a los que vieron la serie hasta 2010, sino a un público más joven, quienes "se van a divertir".

'Los hombres de Paco' vuelve a la pequeña pantalla con un total de dieciséis capítulos de cincuenta minutos, divididos en dos tandas de ocho. Aunque no se ha desvelado la fecha de estreno, sí que se ha confirmado que el primer episodio llega a modo de gran evento, con emisión en Atresplayer Premium y Antena 3. Como viene siendo habitual, el grupo ha decidido que la plataforma de pago albergue primero la ficción, con un estreno a la semana, para ser emitida después en abierto.

Uno de los sentimientos que más se ha repetido durante la rueda de prensa es el amor. De hecho, Javier Pons, co-head TV en The Mediapro Studio, ha asegurado que es lo que "une a estos personajes". Además, ha querido remarcar el gran reto tecnológico y logístico al que se han enfrentado desde que comenzasen las grabaciones el 16 de agosto de 2020: "Creemos que revivir esta franquicia tiene sentido, quedaba mucho por contar".

Por otro lado, cuando han sido preguntados por el motivo de esta vuelta, Marc Cistaré, responsable de guion y productor ejecutivo de la serie, ha mencionado el "clamor que había en las redes", pero que el regreso no podía ser porque sí, sino "dando un puñetazo sobre la mesa". Algo en lo que todos han coincidido fue en ese pequeño "ataque de pánico" que sintieron al descolgar el teléfono, tomando conciencia de que estaban ante una posibilidad muy real.

Pepón Nieto es Mariano en 'Los hombres de Paco'

Los Pacos vuelven por todo lo alto: "Todos han querido participar, no queríamos cameos, sino que se enfangasen", aseguraba Cistaré. Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que las tramas que conforman la décima temporada mantienen ese "sello de identidad", tratando aspectos que podrían considerarse como políticamente incorrectos: "Ahora tenemos la piel muy fina, ¿nos van a dejar meternos en esos líos que teníamos hace once años?", se cuestionaba. Además, ha confirmado que "la momia de Franco, la independencia de Cataluña y la reina Letizia" tendrán mucha importancia en algunos capítulos.

Paco Tous y Pepón Nieto vuelven a la carga

Paco Tous y Pepón Nieto han hablado de sus personajes con mucho cariño: "Lo hemos hecho con muchas ganas y mucho amor". Paco Miranda seguirá como siempre: es un intento de buen hombre, buen policía, buen padre, buen esposo, pero todo le sale mal. Mientras, Mariano Moreno tiene una nueva vida, de hecho, es padre, pero su esencia no se pierde.

Emoción en Neus Sanz y Carlos Santos

La emoción era algo palpable en los rostros de Neus Sanz y Carlos Santos: "Cuando tuve la primera reunión hubo un momento de pánico... Lo había deseado muchas veces, estamos todos vivos, podríamos volver", confirmó la que vuelve a dar vida a Rita. Por su parte, Santos no ha dudado en dejar claro que Povedilla es el personaje de ficción al que "más quiere" de toda su carrera. Con respecto a él, por una serie de circunstancias, ya no está en la policía, ha montado una autoescuela, pero le tientan con volver al barro.

Las nuevas incorporaciones al elenco

Amparo Larrañaga se mostró encantada con Dolores: "Cuando leí el personaje, me enamoré al segundo de esta mujer. Lleva 20 años trabajando en misiones, lugares en conflicto como Irak o Afganistán. Es una mujer que no sonríe nunca, pero se ha enamorado de todos estos". Por otro lado, Amaia Sagasti no ha dudado en hablar del momento en el que recibió la llamada: "¡Me volví loca!", para, justo después, presentar a su personaje: "Ika es la sobrina de Paco Miranda, le quiere mucho y siente una gran admiración por él. Enseguida vi que es una chica con un par de ovarios, impulsiva, aventurera y con un gran corazón".

Paco Tous y Amparo Larrañaga en 'Los hombres de Paco'

Por último, Juan Grandinetti ha querido profundizar en la esencia: "Lo que se ve en la serie es lo que pasa en el trabajo, algo muy difícil de encontrar, pero muy disfrutable. A todos nos unió lo mismo, aportar desde el lugar que nos tocaba". Después, ha querido introducir el personaje de Rober: "Lleva mucho tiempo trabajando con Dolores y con Rita. Que lleguen Los Pacos le despierta replantearse muchas cuestiones a nivel amorosas y laborales la llegada de Los Pacos a la comisaría".