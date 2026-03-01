La audiencia de los Premios Goya 2026, desglosada: los datos, el minuto a minuto y más

Por Redacción |

Tras vivir una intensa velada en la que las películas 'Los domingos' y 'Sirat' se repartieron la mayoría de premios en la noche dedicada al cine español, es momento de analizar y desmenuzar los datos de audiencia de los Premios Goya 2026. Para ello, contamos con la ayuda del informe realizado por Dos30'.

Tony Grox y Lucycalys en los Premios Goya 2026

Gracia a él, podemos conocer el minuto a minuto de la gala y de sus competidores, así como el perfil del espectador de los Premios Goya 2026. Como comienzo, es necesario destacar que la ceremonia celebrada en Barcelona y presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar consiguió mejorar en 1,6 puntos a la del año pasado, firmando un gran y redondo 26% con 2.396.000 espectadores.

Histórico de audiencias de los Premios Goya 2026

Esto, además, supone su mejor dato en espectadores desde 2023 y su mejor cuota desde 2020, luchando así contra el cambio de hábitos de consumo televisivo que estamos experimentando hoy en día. A su vez, el informe nos arroja luz sobre el perfil de los espectadores de la gala, destacando entre las mujeres con un 27,8% y entre las personas de 13 a 64 años de edad.

Perfil espectadores de los Premios Goya 2026

El minuto a minuto

Minuto a minuto de los Premios Goya 2026 y la competencia

Si pasamos a fijarnos en el minuto a minuto de la gala de los Premios Goya 2026, observamos cómo el punto álgido de la gala en cuanto a espectadores llega sobre las 23:01h de la noche, donde se alcanza un 25,4% con 2.808.000 espectadores. Ya si comparamos el share de la ceremonia en comparación al resto de su competencia,

Además, la gala goza de una línea ascendente durante toda su emisión, alcanzando el pico máximo del 36,3% ya en el late night. Por otra parte, el informe de Dos30' da el resultado obtenido por comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana (35,7%), Murcia (34,1%), Madrid (32,5%), Cataluña (31,4%), Baleares (30,7%) y Aragón (27,8%) se han colocado por encima de la media del programa en España (26%).