La audiencia de los Premios Goya 2026, desglosada: los datos, el minuto a minuto y más

Tras vivir una intensa velada en la que las películas 'Los domingos' y 'Sirat' se repartieron la mayoría de premios en la noche dedicada al cine español, es momento de analizar y desmenuzar los datos de audiencia de los Premios Goya 2026. Para ello, contamos con la ayuda del informe realizado por Dos30'.
Gracia a él, podemos conocer el minuto a minuto de la gala y de sus competidores, así como el perfil del espectador de los Premios Goya 2026. Como comienzo, es necesario destacar que la ceremonia celebrada en Barcelona y presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar consiguió mejorar en 1,6 puntos a la del año pasado, firmando un gran y redondo 26% con 2.396.000 espectadores.
Esto, además, supone su mejor dato en espectadores desde 2023 y su mejor cuota desde 2020, luchando así contra el cambio de hábitos de consumo televisivo que estamos experimentando hoy en día. A su vez, el informe nos arroja luz sobre el perfil de los espectadores de la gala, destacando entre las mujeres con un 27,8% y entre las personas de 13 a 64 años de edad.
El minuto a minuto
Además, la gala goza de una línea ascendente durante toda su emisión, alcanzando el pico máximo del 36,3% ya en el late night. Por otra parte, el informe de Dos30' da el resultado obtenido por comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana (35,7%), Murcia (34,1%), Madrid (32,5%), Cataluña (31,4%), Baleares (30,7%) y Aragón (27,8%) se han colocado por encima de la media del programa en España (26%).