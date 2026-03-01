Programa relacionado
La 40ª edición de los Premios Goya volvió a reunir a lo más destacado del cine español en una gala marcada por la emoción, los discursos reivindicativos y el reconocimiento al talento de la industria. La Academia celebró el sábado 28 de febrero una noche en Barcelona en la que se premiaron las mejores producciones del año de todas las categorías.
Como resultado, el 40 aniversario de estos premios al cine español dejan una lista de ganadores y ganadoras que consolidan nuevas voces y reafirma trayectorias ya consagradas. Además, la ceremonia dejó momentos memorables sobre el escenario y una fotografía clara del momento creativo que vive el cine español. A continuación, repasamos todos los premiados de los Goya 2026:
Lista de ganadores de los Goya 2026
Mejor Película
- 'La cena'
- 'Los domingos' GANADORA
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
- 'Sorda'
Mejor Dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos' GANADORA
- Óliver Laxe, por 'Sirat'
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'
- Carla Simón, por 'Romería'
- Albert Serra, por 'Tardes de soledad
Mejor Dirección Novel
- Eva Libertad, por 'Sorda' GANADORA
- Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'
- Gerard Oms, por 'Muy lejos'
- Gemma Blasco, por 'La furia'
- Ion de Sosa, por 'Balearic'
Mejor Actriz Protagonista
- Ángela Cervantes, por 'La furia'
- Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos' GANADORA
- Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'
- Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'
- Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'
Mejor Actor Protagonista
- Alberto San Juan, por 'La cena'
- Miguel Garcés, por 'Los domingos'
- Jose Ramón Soroiz, por 'Maspalomas' GANADOR
- Mario Casas, por 'Muy lejos'
- Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'
Mejor Actriz de Reparto
- Nagore Aranburu, por 'Los domingos' GANADORA
- Elena Irureta, por 'Sorda'
- Elvira Mínguez, por 'La cena'
- María de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'
- Miryam Gallego, por 'Romería'
Mejor Actor de Reparto
- Álvaro Cervantes, por 'Sorda' GANADOR
- Kandido Uranga, por 'Maspalomas'
- Miguel Rellán, por 'El cautivo'
- Juan Minujín, por 'Los domingos'
- Tamar Novas, por 'Rondallas'
Mejor Actriz Revelación
- Miriam Garlo, por 'Sorda' GANADORA
- Blanca Soroa, por 'Los domingos'
- Llúcia Garcia, por 'Romería'
- Elvira Lara, por 'Los Tortuga'
- Nora Hernández, por 'La cena'
Mejor Actor Revelación
- Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'
- Julio Peña, por 'El cautivo'
- Antonio Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño' GANADOR
- Mitch, por 'Romería'
- Hugo Welzel, por 'Enemigos'
Mejor Guion Original
- 'Los domingos' GANADORA
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
- 'Un fantasma en la batalla'
- 'Una quinta portuguesa'
Mejor Guion Adaptado
- 'Ciudad sin sueño'
- 'La buena letra'
- 'La cena' GANADORA
- 'Romería'
- 'Sorda'
Mejor Dirección de Producción
- 'Ciudad sin sueño
- 'El cautivo'
- 'Los Tigres'
- 'Los domingos'
- 'Sirat' GANADORA
Mejor Dirección de Fotografía
- 'Ciudad sin sueño'
- 'Los domingos'
- 'Los Tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat' GANADORA
Mejor Montaje
- 'Ciudad sin sueño'
- 'Los domingos'
- 'Los tigres'
- 'Sirat' GANADORA
- 'Un fantasma en la batalla'
Mejor Dirección Artística
- 'El cautivo'
- 'La cena'
- 'Los Tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat' GANADORA
Mejor Diseño de Vestuario
- 'El cautivo'
- 'Gaua'
- 'La cena' GANADORA
- 'Los domingos'
- 'Romería'
Mejor Maquillaje y Peluquería
- 'El cautivo' GANADORA
- 'Gaua'
- 'La tregua'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
Mejor Sonido
- 'El cautivo'
- 'Los domingos'
- 'Los Tigres'
- 'Sirat' GANADORA
- 'Sorda'
Mejores Efectos Especiales
- 'Enemigos'
- 'Gaua'
- 'Los Tigres' GANADORA
- 'Sirat'
- 'Un fantasma en la batalla'
Mejor Música Original
- 'El talento'
- 'Leo & Lu'
- 'Los Tigres'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat' GANADORA
Mejor Canción Original
- '¡Caigan las rosas blancas!'
- 'Flores para Antonio' GANADORA
- 'Hasta que me quede sin voz'
- 'La cena'
- 'Parecido a un asesinato'
Mejor Película de Animación
- 'Bella'
- 'Decorado' GANADORA
- 'El tesoro de Barracuda'
- 'Norbert'
- 'Olivia y el terremoto invisible'
Mejor Película Documental
- 'Todos somos Gaza'
- 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'
- 'Flores para Antonio'
- 'Tardes de soledad' GANADORA
- 'The Sleeper. El Caravaggio perdido'
Mejor Película Iberoamericana
- 'Belén' (Argentina) GANADORA
- 'La misteriosa mirada del flamenco' (Chile)
- 'La piel del agua' (Costa Rica)
- 'Manas' (Brasil)
- 'Un poeta' (Colombia)
Mejor Película Europea
- 'Cónclave' (Reino Unido)
- 'La chica de la aguja' (Dinamarca)
- 'On Falling' (Portugal)
- 'Un simple accidente' (Francia)
- 'Valor sentimental' (Noruega) GANADORA
Mejor Cortometraje de Ficción
- 'Ángulo muerto' GANADOR
- 'De sucre'
- 'El cuento de una noche de verano'
- 'Sexo a los 70'
- 'Una cabeza en la pared'
Mejor Cortometraje Documental
- 'Disonancia'
- 'El Santo' GANADOR
- 'La conversación que nunca tuvimos'
- 'The Painter's Room'
- 'Zona Wao'
Mejor Cortometraje de Animación
- 'Buffet Paraíso'
- 'Carmela'
- 'El corto de Rubén'
- 'El estado de Alma'
- 'Gilbert' GANADOR
Goya de Honor
- Gonzalo Suárez
Los resultados
Así queda finalmente el palmarés de la noche: 'Sirat' se convierte en la más premiada de la edición con seis galardones, demostrando su fuerza en los apartados técnicos. Sin embargo, 'Los domingos' se impone en las categorías de mayor peso, como son mejor película, dirección, guion y actriz protagonista y de reparto, consolidándose como la gran vencedora en los reconocimientos principales.
Siguiendo con las películas con más galardones, 'Sorda' acumula 3 premios con Mejor dirección novel para Eva Libertad, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y Mejor actriz revelación para Miriam Garlo. 'La cena' se queda con dos estatuillas y 'Maspalomas' con una, la de Mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz.