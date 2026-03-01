FormulaTV
Premios Goya 2026: Lista de ganadores y ganadoras

La gala, celebrada en Barcelona y presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, celebraba el 40 aniversario de los premios.

Premios Goya 2026: Lista de ganadores y ganadoras
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 1 Marzo 2026 09:22 (hace 3 horas)

La 40ª edición de los Premios Goya volvió a reunir a lo más destacado del cine español en una gala marcada por la emoción, los discursos reivindicativos y el reconocimiento al talento de la industria. La Academia celebró el sábado 28 de febrero una noche en Barcelona en la que se premiaron las mejores producciones del año de todas las categorías.

Como resultado, el 40 aniversario de estos premios al cine español dejan una lista de ganadores y ganadoras que consolidan nuevas voces y reafirma trayectorias ya consagradas. Además, la ceremonia dejó momentos memorables sobre el escenario y una fotografía clara del momento creativo que vive el cine español. A continuación, repasamos todos los premiados de los Goya 2026:

Miriam Garlo gana el Goya a Mejor Actriz Revelación por &#39;Sorda&#39;
Miriam Garlo gana el Goya a Mejor Actriz Revelación por 'Sorda'

Lista de ganadores de los Goya 2026

Mejor Película

  • 'La cena'
  • 'Los domingos' GANADORA
  • 'Maspalomas'
  • 'Sirat'
  • 'Sorda'

Mejor Dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos' GANADORA
  • Óliver Laxe, por 'Sirat'
  • Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'
  • Carla Simón, por 'Romería'
  • Albert Serra, por 'Tardes de soledad

Mejor Dirección Novel

Mejor Actriz Protagonista

Mejor Actor Protagonista

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz Revelación

  • Miriam Garlo, por 'Sorda' GANADORA
  • Blanca Soroa, por 'Los domingos'
  • Llúcia Garcia, por 'Romería'
  • Elvira Lara, por 'Los Tortuga'
  • Nora Hernández, por 'La cena'

Mejor Actor Revelación

  • Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'
  • Julio Peña, por 'El cautivo'
  • Antonio Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño' GANADOR
  • Mitch, por 'Romería'
  • Hugo Welzel, por 'Enemigos'

Mejor Guion Original

  • 'Los domingos' GANADORA
  • 'Maspalomas'
  • 'Sirat'
  • 'Un fantasma en la batalla'
  • 'Una quinta portuguesa'

Mejor Guion Adaptado

Mejor Dirección de Producción

  • 'Ciudad sin sueño
  • 'El cautivo'
  • 'Los Tigres'
  • 'Los domingos'
  • 'Sirat' GANADORA

Mejor Dirección de Fotografía

  • 'Ciudad sin sueño'
  • 'Los domingos'
  • 'Los Tigres'
  • 'Maspalomas'
  • 'Sirat' GANADORA

Mejor Montaje

  • 'Ciudad sin sueño'
  • 'Los domingos'
  • 'Los tigres'
  • 'Sirat' GANADORA
  • 'Un fantasma en la batalla'

Mejor Dirección Artística

  • 'El cautivo'
  • 'La cena'
  • 'Los Tigres'
  • 'Maspalomas'
  • 'Sirat' GANADORA

Mejor Diseño de Vestuario

  • 'El cautivo'
  • 'Gaua'
  • 'La cena' GANADORA
  • 'Los domingos'
  • 'Romería'

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • 'El cautivo' GANADORA
  • 'Gaua'
  • 'La tregua'
  • 'Maspalomas'
  • 'Sirat'

Mejor Sonido

  • 'El cautivo'
  • 'Los domingos'
  • 'Los Tigres'
  • 'Sirat' GANADORA
  • 'Sorda'

Mejores Efectos Especiales

  • 'Enemigos'
  • 'Gaua'
  • 'Los Tigres' GANADORA
  • 'Sirat'
  • 'Un fantasma en la batalla'

Mejor Música Original

Mejor Canción Original

Mejor Película de Animación

Mejor Película Documental

Mejor Película Iberoamericana

Mejor Película Europea

Mejor Cortometraje de Ficción

  • 'Ángulo muerto' GANADOR
  • 'De sucre'
  • 'El cuento de una noche de verano'
  • 'Sexo a los 70'
  • 'Una cabeza en la pared'

Mejor Cortometraje Documental

  • 'Disonancia'
  • 'El Santo' GANADOR
  • 'La conversación que nunca tuvimos'
  • 'The Painter's Room'
  • 'Zona Wao'

Mejor Cortometraje de Animación

  • 'Buffet Paraíso'
  • 'Carmela'
  • 'El corto de Rubén'
  • 'El estado de Alma'
  • 'Gilbert' GANADOR

Goya de Honor

  • Gonzalo Suárez
Laia Marull, Vicky Peña, Clara Segura, Fiorella Faltoyano y Mónica Randall entregando el Goya a Mejor Película
Laia Marull, Vicky Peña, Clara Segura, Fiorella Faltoyano y Mónica Randall entregando el Goya a Mejor Película

Los resultados

Así queda finalmente el palmarés de la noche: 'Sirat' se convierte en la más premiada de la edición con seis galardones, demostrando su fuerza en los apartados técnicos. Sin embargo, 'Los domingos' se impone en las categorías de mayor peso, como son mejor película, dirección, guion y actriz protagonista y de reparto, consolidándose como la gran vencedora en los reconocimientos principales.

Siguiendo con las películas con más galardones, 'Sorda' acumula 3 premios con Mejor dirección novel para Eva Libertad, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y Mejor actriz revelación para Miriam Garlo. 'La cena' se queda con dos estatuillas y 'Maspalomas' con una, la de Mejor actor protagonista para José Ramón Soroiz.

