'Socialité' ha especulado sobre cuál es el actual aspecto físico de Isabel Pantoja, tras la reciente pérdida de su madre. El programa de La fábrica de la tele ha conseguido testimonios de personas del entorno e incluso ha realizado un retrato robot a raíz de una fotografía de la cantante durante su paso por 'Supervivientes 2019'.

Isabel Pantoja

La audiencia ha mostrado su enfado hacia el trato otorgado por el programa a la cantante, aunque es cierto que no es la primera vez que el formato lleva a cabo un tratamiento como este. Las fuentes en las que se basaron para asegurar que conocían cuál era el estado de Pantoja no eran más que supuesta gente del entorno a la que otorgaron veracidad. Algunos de estos "allegados" afirmaban que existía "preocupación" porque la tonadillera pasa el día "abrazada a la urna con las cenizas de su madre".

"Pone la urna en la mesita de noche y le da las buenas noches" es una de las declaraciones que retransmitió 'Socialité'. Además, el programa prometió mostrar un inédito retrato robot en base a las declaraciones obtenidas que decían que Pantoja "da miedo" porque "está muy delgada, tiene muchas ojeras y el pelo lleno de canas porque lleva mucho tiempo sin teñirse". Sin embargo, este retrato no era más que una fotografía de 'Supervivientes'.

Dejar a Pantoja en paz, y como quiera vivir su pena, respetad por lo menos a la muerte #Socialité503 — Lilibet (@sena48484) November 6, 2021

Ahora toca seguir el linchamiento a Isabel Pantoja

Dicen que le han hecho un retrato robot. Qué bajo caen

La inquina de Patiño y de todos estos programas contra ella es vergonzosa#socialite503#YoMeRebelo6N pic.twitter.com/aaZIN3pizx — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) November 6, 2021

Sinceramente y mira que os veo pero hoy con el tema de Isabel Pantoja, haciendo hasta un retrato robot incluso, dais un poco de asquito. Hay cosas que hay que respetar y ya se ve que no respetáis. Una cosa es hablar de un tema y otro posibles suposiciones. #Socialité503 — Arcadios Palaka (@Arcadios_pala) November 6, 2021

Producto de Madiaset. Analizando el estado físico de una Mujer y su deterioro descuidado hasta el punto de no teñirse. Feministas pero no mucho. #Socialité503 — Ideas Perdidas..? (@ideasperdidas1) November 6, 2021

Twitter arde

Twitter se llenó de críticas al programa por la forma frívola en la que trató la actual situación de la cantante. Los espectadores se hicieron eco de algunas de las frases pronunciadas por los "allegados" a los que 'Socialité' dio voz y no dudaron en compartirlas con otros usuarios bajo el hashtag que el programa utilizó para ese día. "Analizando el estado físico de una mujer y su deterioro descuidado hasta el punto de no teñirse. Feministas pero no mucho".