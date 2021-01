'Cuéntame' (13,3%) se estrena como lo más visto, pero "Intocable" (13,7%) lidera en share

Fotograma de "Intocable"

Una de las series más míticas de nuestra televisión volvió en la noche del lunes con su temporada 21. 'Cuéntame cómo pasó' se estrena con un gran 13,3% y 2.250.000 espectadores y, a continuación 'Novéntame' gusta a la audiencia, apuntándose un 11,5%. Sin embargo, estos buenos datos no son suficientes como para que la serie lidere su franja de emisión, pues la suma de 'El hormiguero' (15,7%) y la cinta "Intocable" (13,7%) es superior en Antena 3. Mientras, Love is in the air' (9,1%) sigue lejos de la batalla por ganar la franja más importante del día y arrastra a "Es por tu bien" a anotar un pobre 9,6%.

Prime time

· 'Cuéntame' (13,3%) mejora +3,7 los datos de 'El paisano'

· El pase de "Intocable" (13,7%) escala +0,7 respecto a los datos del cine de hace una semana

· Telecinco emite 'Love is in the air apuntándose un discreto 9,1%

Antena 3

'El Hormiguero' "El desafío": 2.735.000 y 15,7% 'Noche de emociones': 1.472.000 y 13,7% Incluye: - 'Cine' "Intocable": 1.472.000 y 13,7%

La 1

'Cuéntame cómo pasó' "Desde mi balcón": 2.250.000 y 13,3% 'Novéntame...otra vez' "Demasiado corasón": 1.438.000 y 11,5%

Telecinco

'Love is in the air': 1.550.000 y 9,1% 'Cine 5 estrellas' "Es por tu bien": 961.000 y 9,6%

laSexta

'laSexta clave': 854.000 y 5,1% 'El intermedio': 1.425.000 y 8% 'Cine' "Danny the dog": 795.000 y 5,8%

Cuatro

'First dates': 612.000 y 3,5% 'First dates': 1.196.000 y 6,8% 'Cine Cuatro' "Assassin's creed": 639.000 y 5,6%

La 2

'El condensador de Fluzo': 401.000 y 2,3% 'Los Pilares de la Tierra': 307.000 y 2,1%

Late night

· La reposición de 'Mi hija' (7,6%) no puede igualar los datos del cine del jueves previo (9,8%)

· El pase de "Es la jefa" (8,5%) mantiene la misma cuota que "Misterio en el faro" hace una semana

· 'El desmarque' (3%) baja -1,2 respecto al jueves anterior

Antena 3

'Mi hija': 256.000 y 7,6%

Telecinco

'Cine' "Es la jefa": 299.000 y 8,5%

La 1

'Comando actualidad' "A vueltas con las pensiones": 526.000 y 6,8% 'Comando actualidad' "¿Esto quién lo paga?": 208.000 y 5,8% 'Comando actualidad' "Paradores": 98.000 y 4,4%

laSexta

'Cine 2' "Terremoto de hielo": 286.000 y 5% 'Crímenes imperfectos': 114.000 y 4,3% 'European poker tour': 47.000 y 2,2%

Cuatro

'El desmarque de cuatro': 126.000 y 3% 'Callejeros' "Poligoneros": 74.000 y 3,1%

La 2

'Los Pilares de la Tierra': 332.000 y 3,2% 'La sospecha': 89.000 y 1,5% 'Conciertos radio 3' "Compro oro": 30.000 y 0,9% 'Documenta2': 29.000 y 1,2% Incluye: - 'Los secretos del museo': 29.000 y 1,2%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' (21,7%) crece +1,4 desde la semana pasada

· 'Sálvame Naranja' triunfa con un 18,2%, subiendo +1 entero

· 'Zapeando' (7,4%), cerca de la barrera del millón de espectadores

Telecinco

'Sálvame limón': 1.761.000 y 13,9% 'Sálvame naranja': 2.159.000 y 18,2% 'Sálvame tomate': 2.397.000 y 15,8%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.365.000 y 11,5% '¡Ahora caigo!': 1.270.000 y 11,1% '¡Boom!': 1.858.000 y 14,5% 'Pasapalabra': 3.330.000 y 21,7%

La 1

'Mercado central': 932.000 y 7,7% 'Servir y proteger': 1.000.000 y 8,8% 'Acacias 38': 968.000 y 8,4% 'El cazador': 1.160.000 y 9,1% 'España directo': 1.096.000 y 7,7% 'Aquí la tierra': 1.622.000 y 10,3%

laSexta

'Zapeando': 952.000 y 7,4% 'Más Zapeando': 805.000 y 6,7% 'Más vale tarde:avance': 593.000 y 5,1% 'Más vale tarde': 758.000 y 6,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 637.000 y 5% 'Todo es mentira bis': 661.000 y 5,6% 'Cuatro al día': 611.000 y 5,1% 'Cuatro al día a las 20h': 690.000 y 4,9%

La 2

'Grandes documentales': 590.000 y 5% Incluye: - 'La isla Rottnest, el reino de los Quokka': 579.000 y 4,8% - 'Historias del bosque mediterraneo' "Historias de primavera": 601.000 y 5,3% 'Documenta2': 322.000 y 2,8% Incluye: - 'Los secretos del museo': 322.000 y 2,8% - 'Los secretos del museo': 296.000 y 2,6% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Lyon - La Croix Rousse": 286.000 y 2,3% 'Atencion obras': 166.000 y 1,2% 'Red natura 2000': 140.000 y 0,9% 'Los jardines japoneses de Monty Don' "Otoño": 297.000 y 1,7%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' (18,1%) lidera de forma rotunda, escalando +1,9

· '[email protected]' sigue en plena forma con un estupendo 16,2%

· La segunda parte de 'Las cosas claras' pincha con un 5,6%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Supervivientes: momentazos": 5.000 y 1,1% 'El programa de Ana Rosa': 677.000 y 18,1% 'Ya es mediodía': 1.267.000 y 13,6%

Antena 3

'Espejo Público': 493.000 y 16,2% 'Más Espejo Público': 580.000 y 13,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Crema de patata con brócoli": 1.077.000 y 15,5% 'La ruleta de la suerte': 1.855.000 y 18,2%

laSexta

'En clave de noche': 3.000 y 0,4% '[email protected]: previo': 162.000 y 9,3% '[email protected]': 491.000 y 16,2% 'Al rojo vivo:previo': 377.000 y 9,9% 'Al rojo vivo': 895.000 y 13,5%

La 1

'La hora de La 1': 330.000 y 10,3% Incluye: - 'La hora politica' "Rita maestre": 275.000 y 11,7% - 'La hora de actualidad': 367.000 y 9,7% 'Las cosas claras': 463.000 y 7,4% 'Las cosas claras': 647.000 y 5,6%

Cuatro

'Surferos tv': 14.000 y 1,5% 'Mejor llama a Kiko': 10.000 y 0,7% '¡Toma salami!' "Roma": 23.000 y 1,1% 'El bribón': 55.000 y 2,1% 'Alerta Cobra' "El último día": 121.000 y 3,7% 'Alerta Cobra' "Turbo y tacho": 136.000 y 3,7% 'Alerta Cobra' "El más buscado": 172.000 y 4,5% 'Mujeres y hombres y viceversa': 123.000 y 2,6% 'El concurso del año': 261.000 y 3,6% 'El concurso del año': 503.000 y 4,4%

La 2

'Zoom tendencias': 5.000 y 0,6% 'Ingles en tve': 9.000 y 0,8% 'El valle indómito' "La laguna de los hipopótamos": 19.000 y 1% 'La 2 express': 20.000 y 0,9% 'Pueblo de Dios' "Puente de inclusión hogar la merced": 21.000 y 0,9% 'Aquí hay trabajo': 38.000 y 1,3% 'La aventura del saber': 61.000 y 1,8% 'Documenta2': 69.000 y 1,9% Incluye: - 'Stonehenge: reviviendo a los muertos': 68.000 y 1,9% - 'Stonehenge: reviviendo a los muertos': 62.000 y 1,7% 'Los jardines norteamericanos de Monty Don': 113.000 y 2,8% 'Mañanas de cine' "Masacre en el Condor Pass": 290.000 y 4,5% 'Turismo rural en el mundo': 234.000 y 2,2% 'Exploradores del sabor' "Córcega": 233.000 y 1,8%

Informativos:

El liderazgo informativo de la jornada es un día más para Antena 3. Salvo sus Noticias de la mañana (12,8% y 15,1%), el resto de ediciones se llevan el título de ser los más vistos con un 20,5% para 'Antena 3 noticias 1' y un 19,3% para 'Antena 3 noticias 2'. La segunda plaza en la franja de sobremesa es para 'Informativos Telecinco 15:00' (15,7%), seguido de laSexta noticias 14h (12,3%), que escala hasta el tercer puesto, y 'Telediario 1' (11,7%). Por la noche, Antena 3 lidera también sobre 'Informativos Telecinco 21:00' (13,6%) y 'Telediario 2' (11,6%).

La 1

'Telediario matinal': 161.000 y 19,2% 'Informativo territorial 1': 745.000 y 8,8% 'Telediario 1': 1.573.000 y 11,7% 'Informativo territorial 2': 1.651.000 y 12,7% 'El tiempo 1': 1.396.000 y 11,1% 'Telediario 2': 2.052.000 y 11,6% Incluye: - 'El tiempo 2': 2.350.000 y 13%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 89.000 y 12,8% 'Noticias de la mañana': 301.000 y 15,1% 'Antena 3 noticias 1': 2.743.000 y 20,5% 'Antena 3 noticias 2': 3.356.000 y 19,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 42.000 y 6% 'Informativos Telecinco Matinal': 106.000 y 9,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 267.000 y 13,5% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.101.000 y 15,7% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.367.000 y 13,6%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 463.000 y 3,4% 'Noticias deportes cuatro 2': 450.000 y 3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.499.000 y 12,3% 'laSexta noticias:jugones': 976.000 y 7,2%

Cadenas:

Antena 3 se lleva la jornada del jueves con un buen 14,9% de media y superando en +1,1 puntos a Telecinco (13,8%). Por detrás, y pese al estreno de un peso pesado como 'Cuéntame', queda La 1 (9,9%) sin poder escalar la barrera del undígito, aunque supera sin problemas a laSexta (7,5%) y Cuatro (4,6%). Cierran el ranking Nova (2,8%), La 2 (2,7%) y Trece (2,3%).