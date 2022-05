'Supervivientes: Conexión Honduras' rompe con su tendencia descendente de las últimas semanas y se aúpa +1,5 puntos hasta el 18,3%, por lo que consigue el liderazgo de la noche. Sin embargo, 'Infiel' no se encuentra muy lejos, y es que la telenovela turca firma su mejor dato anual con un 16,6%. Respecto a la semana pasada, supone un incremento de +2,7 puntos.

El cine de La 1 no es capaz de mantener el dato de hace 7 días, dado que "Guardianes de la Galaxia vol. 2" se queda con un 10,5%, es decir, -2 puntos en tanto a la película del domingo anterior. En el caso de 'Cuarto milenio', no hay grandes cambios, puesto que se alza ligeramente +0,1 puntos y cosecha un 5,5%. laSexta se decantó por dos especiales dedicados a Ucrania, que no interesan con un 3% y un 2,3%.

'Infiel'

Prime time

'Supervivientes: Conexión Honduras' (18,3%) crece +1,5 puntos y lidera la noche

Subidón de +2,7 puntos para 'Infiel', que anota un 16,6%

El cine de La 1 pierde -2 puntos hasta el 10,5%

'Cuarto milenio' (5,5%) mejora ligeramente +0,1 puntos

laSexta empeora sus resultados con los especiales de Ucrania

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.740.000 18,3%

Antena 3

Antena 3 presenta Alba 1.482.000 10,6% Infiel1.666.000 16,6%

La 1

Película de la semana Guardianes de la Galaxia vol. 2 1.368.000 10,5%

Cuatro

Cuarto milenio723.000 5,5%

laSexta

Ucrania:1 4 días en el infierno406.000 3% Volodimir Zelensky315.000 2,3% Person of Interest142.000 1,4%

La 2

Imprescindibles546.000 4% Incluye: - Ibañez546.000 4% Versión española presentación La enfermedad del domingo 271.000 2,5% Incluye: - Versión española La enfermedad del domingo 331.000 2,7% - Versión española coloquio La enfermedad del domingo 120.000 1,6% - Versión española:cortometraje Purasangre(2021 63.000 1%

Late night

La reposición de 'Infiel' crece +3,2 puntos y se sitúa en un 10,1%

La película de La 1 (5,2%) se desploma -7,7 puntos

Ínfimos datos de 'Person of Interest' en laSexta

'Cuarto milenio' cede -0,5 puntos con su reposición (5,8%)

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras (Continuación)1.740.000 18,3% Casino gran Madrid online show232.000 10,4%

Antena 3

Infiel271.000 10,3%

Cuatro

Cuarto milenio328.000 5,8%

La 1

Cine Godzilla 303.000 5,2% Cine 2 Anon 95.000 4,3%

laSexta

Person of Interest114.000 1,8% Person of Interest81.000 1,9% Person of Interest75.000 3,3%

La 2

Manolo: El mago de los zapatos29.000 0,8%

Sobremesa y tarde

'Mundo Brasero' pierde -0,5 puntos tras su estreno, conformándose con un 6,8%

Idéntico 11,5% para 'Viva la vida' respecto al pasado domingo

'Home cinema' se apunta un 8,6% en Cuatro (+0,8)

Antena 3

Multicine Víctima de un engaño 1.342.000 13,1% Multicine 2 Las dos caras de la mentira 1.002.000 10,9% Mundo Brasero706.000 6,8%

Telecinco

Viva la vida1.140.000 11,5%

La 1

Sesión de tarde Luna de miel en el Tirol 915.000 8,9% Sesión de tarde 2 Persiguiendo un sueño (2019) 795.000 8,5% Sesión de tarde 3 Los médicos y yo 640.000 6,7% Aquí la tierra988.000 9%

laSexta

La Roca420.000 4,3%

Cuatro

Home cinema Plan oculto 880.000 8,6% Home cinema 2 Plan de vuelo: Desaparecida 579.000 6,3% Cuatro al día: Fin de semana501.000 4,9%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana528.000 5% Grandes documentales280.000 2,9% Incluye: - Into the Blue Bali 276.000 2,7% - Into the Glue Ambon 300.000 3% - Into the Glue Sulawesi: Manado y Lembeh 264.000 2,9% 80 cm Segovia: Hoces y sierras 232.000 2,6% Ruralitas211.000 2,2% Turismo rural en el mundo220.000 2,2% Documentales de la 2240.000 2,1% Incluye: - Siete mundos, un planeta Sudamérica 242.000 2,1%

Mañana

'Socialité' cede ligeramente -0,2 puntos y firma un 15,2%

'Corazón' se dispara a un 11,4%, es decir, +5,1 puntos en una semana

5,9% para 'Cuatro al día: Fin de semana', que cede -0,3 puntos

Telecinco

Gen3606.000 1,2% I love tv27.000 4,2% Mejor llama a Kiko25.000 2,2% Got Talent España: Momentazos222.000 9,8% Got Talent España460.000 11,1% Socialité1.136.000 15,2%

Antena 3

Pelopicopata12.000 1,9% Los más...132.000 7,7% Incluye: - Tal como éramos132.000 7,7% Centímetros cúbicos217.000 7,2% La Voz Kids: Grandes momentos203.000 5,3% La Voz Kids: Grandes momentos'292.000 6,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de udón con pollo 469.000 8,4% La ruleta de la suerte1.066.000 13,8%

laSexta

Únicos1.000 0,1% Bestial9.000 1,6% Bestial37.000 3,7% ¿Qué me pasa doctor?41.000 2,1% Zapeando76.000 2,1% Equipo de investigación El crimen de la viuda de la CAM 127.000 3,1% Equipo de investigación Ana Julia: El juicio 227.000 4,4%

La 1

Noticias 24h79.000 16,3% Agrosfera112.000 17,1% Noticias 24h261.000 20,5% Seguridad vital252.000 12,1% Comando actualidad Videojuegos: La fábrica imparable 290.000 9,7% Comando actualidad Licencia para volar 275.000 7,1% Españoles en el mundo Israel 307.000 7,5% Españoles en el mundo Isla norte, Nueva Zelanda 422.000 9,1% Viaje al centro de la tele Momentazos eurovisivos 554.000 8,5% Corazón fin de semana1.020.000 11,4%

Cuatro

Mejor llama a Kiko3.000 0,5% Malas pulgas24.000 2,7% Malas pulgas67.000 4,1% Callejeros viajeros218.000 6,6% Viajeros Cuatro Granada 250.000 6,1% Viajeros Cuatro Costa Brava 330.000 6,4% Cuatro al día: Fin de semana436.000 5,9%

La 2

That's English15.000 3,3% That's English10.000 1,8% UNED23.000 3,4% Los conciertos de La 2 XXII ciclo jóvenes músicos 3 (2ª parte) 33.000 3,2% En lengua de signos15.000 1% Buenas noticias tv50.000 2,5% Shalom50.000 2,2% Medina50.000 1,9% Últimas preguntas152.000 4,9% El día del señor487.000 12,8% Incluye: - Santa misa504.000 13,1% - Santa misa453.000 11,7% Pueblo de Dios Acaman, dulce hogar 313.000 7,9% Saber vivir242.000 5,7% Zoom tendencias217.000 4,6% Destinos clásicos con Aled Jones118.000 2,1% Destinos clásicos con Aled Jones107.000 1,6% El bosque protector Parque nacional de Monfragüe 131.000 1,5% La escapada costera de Gino en Italia225.000 2,2%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera la sobremesa al firmar un 19,5%. Por detrás se sitúan 'Informativos Telecinco 15:00' con un 14,5% y 'Telediario fin de semana 1', que anota un 14,3%. Las tornas cambian en la noche, dado que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cae a un 9,9%, siendo superada por 'Informativos Telecinco 21:00' (12,1%) y 'Telediario fin de semana 2' (11,4%).

La 1

Telediario fin semana 11.485.000 14,3% Telediario fin semana 21.439.000 11,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.011.000 19,5% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.202.000 9,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:001.500.000 14,5% Informativos Telecinco 21:001.479.000 12,1%

Cuatro

Noticias deportes Cuatro279.000 2,7% Deportes Cuatro 2283.000 2,4%

laSexta

laSexta noticias 14h575.000 7,7% laSexta deportes 1391.000 3,9% laSexta noticias 20h563.000 5,5% laSexta deportes 2361.000 2,9%

Cadenas:

Telecinco se lleva el liderazgo del domingo al reunir a un 13,2%. Antena 3 ocupa la segunda plaza con un 11,8% y La 1 firma un 9,7%. Cuatro (5,8%) saca una destacada ventaja a laSexta (3,5%), que se encuentra cerca de La 2 (3,1%). Completan Paramount Network (2,6%), Energy (2,4%), FDF (2,3%), Neox (2,1%) y Divinity (2,1%).