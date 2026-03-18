'The Floor' (11,7%) sube en su recta final, 'Supervivientes' (15%) lidera y 'En tierra lejana' repite el 12,3%

Audiencias Martes 17 de Marzo de 2026
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*En elaboración*
Con -0,7 puntos, 'Supervivientes: Tierra de nadie' se mantiene líder de su franja con un 15% redondo y 878.000 espectadores. Por su parte, la recta final de 'The Floor' mejora +1,5 puntos en una semana y anota un 11,7% con 879.000 espectadores, quedando tercera opción de su franja por detrás de Telecinco y Antena 3.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En Antena 3, 'En tierra lejana' se mantiene en la misma línea, de hecho repite el 12,3% del martes pasado, en esta ocasión con 898.000 espectadores, mejorando a los de la semana anterior. En su franja, la ficción turca se coloca segunda, por detrás de Telecinco, que consigue un 13,3% con 971.000 espectadores.
En el access prime time se ha notado el fútbol, ese partido del Real Madrid contra el Manchester City ha hecho que se recorte la distancia entre 'El hormiguero' (11,9% con 1.518.000 espectadores) y 'La revuelta' (10,9% con 1.379.000). Ya pasando a las cadenas secundarias, Cuatro anota un 6,6% tanto en 'Horizonte' como en 'Código 10' y 'Apatrullando' registra un 4% redondo.
'The Floor' escogió a sus finalistas y marcó un 11,7%
Prime time
La revuelta 1.379.000 10,9%
The Floor879.000 11,7%
Cifras y letras537.000 4,3%
Cifras y letras718.000 5,4%
Documaster207.000 2,0%
Bardem, las metamorfosis225.000 1,8%
Clint Eastwood :la ultima leyenda190.000 2,2%
El hormiguero 1.518.000 11,9%
En tierra lejana898.000 12,3%
First Dates566.000 4,5%
Horizonte841.000 6,6%
Código 10384.000 6,6%
First Dates1.078.000 8,5%
Supervivientes: Tierra de nadie878.000 15,0%
La sexta clave480.000 4,1%
El intermedio797.000 6,2%
Apatrullando 341.000 4,0%
laSexta emitió reposiciones de 'Apatrullando' en el late night
Late night
The Floor187.000 5,7%
The Floor107.000 5,9%
Cine 64.000 1,5%
Conciertos radio 3 14.000 0,7%
En tierra lejana186.000 6,4%
Sportium game show39.000 2,3%
Código 10 (Continuación)384.000 6,6%
Gran madrid show166.000 9,1%
Apatrullando206.000 4,5%
Apatrullando108.000 4,7%
Manu Sánchez, en 'Sukha'
Sobremesa y tarde
Directo al grano867.000 10,6%
Valle Salvaje708.000 10,5%
La promesa872.000 12,6%
Malas lenguas933.000 11,1%
Aquí la Tierra1.236.000 12,2%
Saber y ganar586.000 6,4%
Grandes documentales332.000 4,2%
Persiguiendo la lluvia 342.000 4,2%
Tecnologia animal 314.000 4,3%
Malas lenguas483.000 7,1%
Sukha177.000 2,1%
Limpia y ordena166.000 1,5%
Sueños de libertad1.312.000 15,2%
Y ahora sonsoles738.000 10,3%
Pasapalabra1.722.000 17,5%
Todo es mentira589.000 7,4%
Lo sabe no lo sabe400.000 5,6%
El tiempo justo674.000 8,6%
El diario de Jorge788.000 11,0%
¡Allá tú!977.000 10,0%
Zapeando538.000 6,4%
Más vale tarde453.000 6,4%
Mañana
La hora de La 1378.000 18,6%
Mañaneros 360514.000 16,9%
Entrevista 646.000 17,3%
Mañaneros 360887.000 11,1%
Arqueomanía 23.000 1,7%
Mares en movimiento 18.000 1,0%
Agrosfera30.000 1,5%
Aquí hay trabajo43.000 1,9%
La aventura del saber29.000 1,3%
El chef errante18.000 0,8%
El chef errante 20.000 0,8%
El western de la 2 80.000 2,6%
El cazador104.000 1,8%
El cazador213.000 2,4%
Espejo público296.000 11,7%
Entrevista 283.000 12,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 770.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.576.000 21,6%
Love shopping tv6.000 0,6%
¡Toma salami! 6.000 0,5%
Alerta cobra 9.000 0,5%
Alerta cobra 27.000 1,4%
Alerta cobra 50.000 2,2%
En boca de todos253.000 8,3%
La mirada crítica175.000 9,4%
El programa de AR295.000 12,9%
Vamos a ver345.000 9,9%
El precio justo566.000 8,3%
Aruser@s el humorning200.000 12,9%
Aruser@s302.000 13,8%
Al rojo vivo346.000 9,5%
Informativos
Antena 3 sigue siendo todo un referente en el ámbito informativo, controlando tanto la sobremesa como el prime time con un 23,3% y un 14,9%, respectivamente. La 1 se mantiene con un 15,6% y un 12,1% en sus informativos, superando los 1,4 millones de espectadores en ambas ediciones. Por su parte, Telecinco anota un 8,6% y un 7,3%, sin llegar a los 900.000.
Informativo territorial 1799.000 12,7%
Telediario 11.465.000 15,6%
Informativo territorial 21.188.000 12,9%
Telediario 21.465.000 12,1%
Noticias de la mañana240.000 13,0%
Antena 3 noticias 12.201.000 23,3%
Antena 3 noticias 21.824.000 14,9%
Noticias Cuatro 1556.000 7,9%
El desmarque Cuatro 1341.000 3,8%
Noticias Cuatro 2482.000 5,2%
El desmarque: madrugada66.000 3,5%
El matinal122.000 9,2%
Informativos Telecinco 15:00805.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00886.000 7,3%
laSexta noticias 14h745.000 9,2%
laSexta noticias: jugones592.000 6,2%
laSexta noticias 20h677.000 7,3%