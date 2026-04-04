'Supervivientes' (15,2%) domina un Jueves Santo con audiencias a la baja

Audiencias Jueves 2 de Abril de 2026
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La nueva gala de 'Supervivientes' mantiene el liderazgo de la noche, aunque acusa el efecto de la festividad de Semana Santa, bajando del 18,4% al 15,2% de cuota. En segunda posición se mantiene La 1 con la emisión de la película "Exodus: dioses y reyes", que firma un 8,9% y reúne a 634.000 espectadores.
Por su parte, la nueva entrega de 'Perdiendo el juicio' se tiene que conformar con un discreto 5,7%, quedando por detrás tanto de "El hombre invisible" en Cuatro como de "El conde de Montecristo" en laSexta. En el access prime time, las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' (8,9% y 8,5%) logran imponerse a las de 'El hormiguero', que se queda en un 7,6%.
Christian Bale en "Exodus: dioses y reyes"
Prime time
- 'Supervivientes' cede 3,2 puntos con la Semana Santa pero mantiene el liderazgo
- Las reposiciones de 'El hormiguero' (7,6%) se quedan por detrás de las de 'Viaje al centro de la tele' (8,9% y 8,5%)
- "Exodus: dioses y reyes" queda por detrás de 'Supervivientes' con un 8,9%
Viaje al centro de la tele: grandes exitos 852.000 8,9%
Viaje al centro de la tele: grandes exitos 817.000 8,5%
Plan de c1ne 634.000 8,9%
El cine de la 2:pelic 368.000 3,9%
Documentos TV 149.000 2,0%
El hormiguero 20 años juntos 734.000 7,6%
Perdiendo el juicio479.000 5,7%
First Dates686.000 7,3%
El blockbuster 567.000 6,5%
Supervivientes express938.000 9,8%
Supervivientes955.000 15,2%
El intermedio: the very best439.000 4,6%
El taquillazo 451.000 7,5%
Escena de "El último Mohicano" con Daniel Day-Lewis
Late night
- 'Perdiendo el juicio' firma un pobre 4% con su reposición
- "El último Mohicano" tan solo logra convencer a un 5,8% en La 1
- "En el nombre del Padre" obtiene un discreto 3,1% en Cuatro
Cine 200.000 5,8%
El fin de los dinosaurios:escenario de un apocalipsis84.000 1,5%
Attenborough y el monstruo jurasico64.000 1,7%
Conciertos radio 3 25.000 1,0%
Perdiendo el juicio235.000 4,0%
Allí abajo 93.000 2,6%
Cine Cuatro 135.000 3,1%
Gran madrid show113.000 4,2%
Charlton Heston en la película "Los diez mandamientos"
Sobremesa y tarde
- "Los diez mandamientos" mejora los datos de 'Directo al grano' (11,9% vs 10,6%)
- Antena 3 acierta mantiendo 'Sueños de libertad' en Jueves Santo (13,4%)
- 'Fiesta' se tiene que conformar con un 8,4% en Telecinco
Sesion de tarde 934.000 11,9%
Malas lenguas736.000 10,2%
Aquí la Tierra861.000 10,6%
Saber y ganar458.000 5,3%
Grandes documentales257.000 3,2%
Relatos de zambia 271.000 3,2%
Nacidos de la tormenta 240.000 3,1%
El dia del señor 98.000 1,3%
Procesiones:bajo el manto de la alhambra104.000 1,3%
Sueños de libertad1.146.000 13,4%
Y ahora sonsoles648.000 8,8%
Pasapalabra1.252.000 15,6%
Home cinema 551.000 6,7%
Home cinema 2 327.000 4,5%
Fiesta642.000 8,4%
¡Allá tú!710.000 9,0%
Zapeando492.000 5,8%
Mas vale tarde take away332.000 4,5%
El Cristo de Mena en 'La Hora de La 1'
Mañana
- El especial de 'La hora de La 1' con el Cristo de Mena destaca con un 19,1%...
- ... pero seguidamente 'Mañaneros 360' (9,1%) se hunde con su especial Semana Santa
- 'La ruleta de la suerte' (19,3%) aprovecha y sigue intratable en Antena 3
Especial la hora de la 1: Cristo de mena664.000 19,1%
Mañaneros 360629.000 9,1%
Lugares indomitos.la gran barrera de coral 19.000 2,2%
Escala humana 17.000 1,4%
Escala humana 17.000 1,1%
Italiana tv magazine21.000 1,1%
Escapadas extraordinarias57.000 2,1%
Baserri gourmet 62.000 1,9%
El western de la 2 88.000 2,3%
El cazador111.000 2,0%
El cazador138.000 1,7%
Espejo publico262.000 8,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 710.000 14,5%
La ruleta de la suerte1.315.000 19,3%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 12.000 1,7%
Alerta cobra 17.000 1,7%
Alerta cobra 47.000 3,0%
Alerta cobra 75.000 3,3%
En boca de todos218.000 5,8%
La mirada crítica85.000 8,1%
El programa de AR219.000 7,9%
Vamos a ver258.000 6,3%
El precio justo512.000 8,1%
Equipo de investigación 32.000 5,0%
Equipo de investigación 58.000 5,6%
Aruser@s weekend198.000 8,4%
Al rojo vivo322.000 7,7%
Informativos
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
'Antena 3 noticias 1' anota un 22,7% de share con más de 1,8 millones de espectadores en la sobremesa de Antena 3, donde supera con claridad a 'Telediario 1' (12,5%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,5%) que cede hasta empatar con 'laSexta noticias 14h' (9,5%), mientras que 'Noticias Cuatro 1' firma un 8,1% de cuota de pantalla.
Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (17,3%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,2%). Por detrás, 'laSexta noticias 20h' registra un 5,7% de cuota, mientras que 'Noticias Cuatro 2' marca un 5,4% de share. Por su parte, el especial de 'laSexta Noticias' sobre el lanzamiento a la luna obtiene un 4,3% de cuota de pantalla.
Telediario matinal210.000 21,1%
Telediario 11.035.000 12,5%
Telediario 21.115.000 12,4%
Noticias de la mañana119.000 12,0%
Antena 3 noticias 11.871.000 22,7%
Antena 3 noticias 21.560.000 17,3%
Noticias Cuatro 1532.000 8,1%
El desmarque cuatro 1338.000 4,2%
Noticias Cuatro 2412.000 5,4%
El matinal36.000 5,6%
Informativos Telecinco 15:00793.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00733.000 8,2%
laSexta noticias 14h705.000 9,5%
laSexta noticias:jugones449.000 5,4%
laSexta noticias 20h437.000 5,7%
laSexta noticias:especial 380.000 4,3%