'Supervivientes' (15,2%) domina un Jueves Santo con audiencias a la baja

Por Redacción | |

La nueva gala de 'Supervivientes' mantiene el liderazgo de la noche, aunque acusa el efecto de la festividad de Semana Santa, bajando del 18,4% al 15,2% de cuota. En segunda posición se mantiene La 1 con la emisión de la película "Exodus: dioses y reyes", que firma un 8,9% y reúne a 634.000 espectadores.

Por su parte, la nueva entrega de 'Perdiendo el juicio' se tiene que conformar con un discreto 5,7%, quedando por detrás tanto de "El hombre invisible" en Cuatro como de "El conde de Montecristo" en laSexta. En el access prime time, las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' (8,9% y 8,5%) logran imponerse a las de 'El hormiguero', que se queda en un 7,6%.

Christian Bale en "Exodus: dioses y reyes"

Prime time

'Supervivientes' cede 3,2 puntos con la Semana Santa pero mantiene el liderazgo

Las reposiciones de 'El hormiguero' (7,6%) se quedan por detrás de las de 'Viaje al centro de la tele' (8,9% y 8,5%)

"Exodus: dioses y reyes" queda por detrás de 'Supervivientes' con un 8,9%

La 1

Viaje al centro de la tele: grandes exitos Musica de pelicula 852.000 8,9% Viaje al centro de la tele: grandes exitos Los nº1 de los 70 817.000 8,5% Plan de c1ne Exodus,dioses y reyes 634.000 8,9%

La 2

El cine de la 2:pelic Las cosas sencillas 368.000 3,9% Documentos TV El negocio del adn 149.000 2,0%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Dani martin 734.000 7,6% Perdiendo el juicio479.000 5,7%

Cuatro

First Dates686.000 7,3% El blockbuster El hombre invisible 567.000 6,5%

Telecinco

Supervivientes express938.000 9,8% Supervivientes955.000 15,2%

laSexta

El intermedio: the very best439.000 4,6% El taquillazo El conde de Montecristo (2024) 451.000 7,5%

Escena de "El último Mohicano" con Daniel Day-Lewis

Late night

'Perdiendo el juicio' firma un pobre 4% con su reposición

"El último Mohicano" tan solo logra convencer a un 5,8% en La 1

"En el nombre del Padre" obtiene un discreto 3,1% en Cuatro

La 1

Cine El ultimo mohicano 200.000 5,8%

La 2

El fin de los dinosaurios:escenario de un apocalipsis84.000 1,5% Attenborough y el monstruo jurasico64.000 1,7% Conciertos radio 3 Hermana furia 25.000 1,0%

Antena 3

Perdiendo el juicio235.000 4,0% Allí abajo Sevilla huele a azar 93.000 2,6%

Cuatro

Cine Cuatro En el nombre del padre 135.000 3,1%

Telecinco

Gran madrid show113.000 4,2%

Charlton Heston en la película "Los diez mandamientos"

Sobremesa y tarde

"Los diez mandamientos" mejora los datos de 'Directo al grano' (11,9% vs 10,6%)

Antena 3 acierta mantiendo 'Sueños de libertad' en Jueves Santo (13,4%)

'Fiesta' se tiene que conformar con un 8,4% en Telecinco

La 1

Sesion de tarde Los diez mandamientos 934.000 11,9% Malas lenguas736.000 10,2% Aquí la Tierra861.000 10,6%

La 2

Saber y ganar458.000 5,3% Grandes documentales257.000 3,2% Relatos de zambia El valle de los elefantes 271.000 3,2% Nacidos de la tormenta Fuera de la oscuridad 240.000 3,1% El dia del señor Jueves santo:granada reza 98.000 1,3% Procesiones:bajo el manto de la alhambra104.000 1,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.146.000 13,4% Y ahora sonsoles648.000 8,8% Pasapalabra1.252.000 15,6%

Cuatro

Home cinema The mummy(la momia) 551.000 6,7% Home cinema 2 El reino perdido 327.000 4,5%

Telecinco

Fiesta642.000 8,4% ¡Allá tú!710.000 9,0%

laSexta

Zapeando492.000 5,8% Mas vale tarde take away332.000 4,5%

El Cristo de Mena en 'La Hora de La 1'

Mañana

El especial de 'La hora de La 1' con el Cristo de Mena destaca con un 19,1%...

... pero seguidamente 'Mañaneros 360' (9,1%) se hunde con su especial Semana Santa

'La ruleta de la suerte' (19,3%) aprovecha y sigue intratable en Antena 3

La 1

Especial la hora de la 1: Cristo de mena664.000 19,1% Mañaneros 360629.000 9,1%

La 2

Lugares indomitos.la gran barrera de coral Invierno 19.000 2,2% Escala humana De la cuna a la cuna 17.000 1,4% Escala humana Ventanas 17.000 1,1% Italiana tv magazine21.000 1,1% Escapadas extraordinarias57.000 2,1% Baserri gourmet Larrabea 62.000 1,9% El western de la 2 Ansiedad tragica 88.000 2,3% El cazador111.000 2,0% El cazador138.000 1,7%

Antena 3

Espejo publico262.000 8,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Callos de ternera de la abuela pilar 710.000 14,5% La ruleta de la suerte1.315.000 19,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Losers 12.000 1,7% Alerta cobra Vida robada 17.000 1,7% Alerta cobra La jefa 47.000 3,0% Alerta cobra Tras el rastro de mi padre 75.000 3,3% En boca de todos218.000 5,8%

Telecinco

La mirada crítica85.000 8,1% El programa de AR219.000 7,9% Vamos a ver258.000 6,3% El precio justo512.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación Miguel bose,el negacionista 32.000 5,0% Equipo de investigación La herencia de chiquito de la calzada 58.000 5,6% Aruser@s weekend198.000 8,4% Al rojo vivo322.000 7,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' anota un 22,7% de share con más de 1,8 millones de espectadores en la sobremesa de Antena 3, donde supera con claridad a 'Telediario 1' (12,5%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,5%) que cede hasta empatar con 'laSexta noticias 14h' (9,5%), mientras que 'Noticias Cuatro 1' firma un 8,1% de cuota de pantalla.

Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (17,3%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,2%). Por detrás, 'laSexta noticias 20h' registra un 5,7% de cuota, mientras que 'Noticias Cuatro 2' marca un 5,4% de share. Por su parte, el especial de 'laSexta Noticias' sobre el lanzamiento a la luna obtiene un 4,3% de cuota de pantalla.

La 1

Telediario matinal210.000 21,1% Telediario 11.035.000 12,5% Telediario 21.115.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana119.000 12,0% Antena 3 noticias 11.871.000 22,7% Antena 3 noticias 21.560.000 17,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1532.000 8,1% El desmarque cuatro 1338.000 4,2% Noticias Cuatro 2412.000 5,4%

Telecinco

El matinal36.000 5,6% Informativos Telecinco 15:00793.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00733.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h705.000 9,5% laSexta noticias:jugones449.000 5,4% laSexta noticias 20h437.000 5,7% laSexta noticias:especial A la luna 50 años despues 380.000 4,3%

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